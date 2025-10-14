3 Saham Kripto AS yang Perlu Diperhatikan Minggu Ini

BursaDEX+
Penjualan pasar kripto Jumat lalu, yang dipicu oleh ketegangan tarif AS-China yang kembali muncul, menghapus lebih dari $20 miliar dalam likuidasi, mengirimkan guncangan ke seluruh pasar aset digital dan ekuitas terkait kripto. Namun, dengan pasar menunjukkan tanda-tanda awal pemulihan dan sentimen positif kembali ke pasar kripto, beberapa aset terkait kripto dapat pulih minggu ini. Berikut adalah tiga saham kripto AS yang perlu diperhatikan saat perkembangan ekosistem mendorong potensi momentum kenaikan. Galaxy Digital Inc (GLXY) GLXY ditutup Jumat lalu pada $39,38, menandai penurunan 7% pada hari itu. Penurunan tajam mencerminkan kelemahan yang lebih luas di seluruh pasar kripto, karena likuidasi yang meluas menekan ekuitas terkait kripto. Namun, penurunan saat ini terjadi pada momen penting bagi perusahaan. Galaxy baru-baru ini mengumumkan investasi strategis sebesar $460 juta dari salah satu manajer aset terbesar di dunia, menandakan kepercayaan institusional pada prospek jangka panjangnya. Transaksi tersebut, yang terdiri dari pembelian 9.027.778 saham dari Galaxy dan 3.750.000 saham dari beberapa eksekutif, termasuk Pendiri dan CEO Mike Novogratz, dihargai $36 per saham. Investasi ini diharapkan selesai minggu ini, setelah persetujuan regulasi dari Bursa Efek Toronto dan kondisi biasa lainnya. Hal ini menempatkan GLXY pada radar investor untuk melihat bagaimana kinerjanya. Pada pra-pasar hari ini, GLXY diperdagangkan pada $40,60. Jika optimisme yang diperbarui ini memicu aktivitas pembelian berkelanjutan sepanjang minggu, saham dapat naik menuju $44,33. Untuk TA token dan pembaruan pasar: Ingin lebih banyak wawasan token seperti ini? Daftar untuk Buletin Kripto Harian Editor Harsh Notariya di sini. Analisis Harga GLXY. Sumber: TradingView Namun, jika sentimen pasar melemah dan penjualan berlanjut, harga saham bisa turun di bawah $36,60. LQWD Technologies Corp (LQWD) Jumat lalu, saham LQWD Technologies turun 5%. Penjualan paksa dan posisi hati-hati pada hari itu menekan kinerja LQWD meskipun ada kemajuan operasional perusahaan baru-baru ini. Awal bulan ini, LQWD Technologies mengumumkan penyelesaian yang sukses dari uji hasil Lightning Network selama 60 hari. Selama periode tersebut, perusahaan meningkatkan penerapan BTC-nya di seluruh infrastruktur Lightning Network global menjadi lebih dari 47,1 BTC, menghasilkan imbal hasil tahunan tertimbang (APR) sebesar 8,9%. Menurut CEO Shone Anstey, pendekatan hasil baru perusahaan terus berkinerja baik, menunjukkan bahwa saat lebih banyak Bitcoin digunakan, peluang hasil meningkat sesuai. Jika momentum perusahaan dan sentimen investor menguat, saham dapat pulih menuju $3,29 seiring aktivitas pembelian meningkat. Analisis Harga LQWD. Sumber: TradingView Sebaliknya, jika penjualan kripto yang lebih luas semakin dalam, harga saham LQWD dapat turun lebih jauh, berpotensi menguji dukungan di dekat $0,91. Soluna Holdings, Inc. (SLNH) SLNH ditutup Jumat lalu pada $2,41, mencatat penurunan 6% pada hari itu. Meskipun penurunan ini, saham kripto tersebut layak mendapat perhatian khusus setelah pengumuman kemitraan besar yang dapat mempengaruhi sentimen investor dan momentum harga minggu ini. Pada 9 Oktober, pengembang pusat data hijau berbasis Albany ini mengungkapkan perjanjian hosting baru dengan KULR Technology Group, Inc., sebuah perusahaan perbendaharaan Bitcoin. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Soluna akan mengelola sekitar 3,3 MW kapasitas penambangan Bitcoin untuk KULR di fasilitas Project Sophie mereka di Kentucky. 3 Saham Kripto AS yang Perlu Diperhatikan Minggu Ini

Oleh: Coinstats
2025/10/14 07:00
Penjualan pasar kripto Jumat lalu, yang dipicu oleh ketegangan tarif AS-China yang kembali muncul, menghapus lebih dari $20 miliar dalam likuidasi, mengirimkan guncangan ke seluruh pasar aset digital dan ekuitas terkait kripto. 

Namun, dengan pasar menunjukkan tanda-tanda awal pemulihan dan sentimen positif kembali ke pasar kripto, beberapa aset terkait kripto bisa pulih minggu ini. Berikut adalah tiga saham kripto AS yang perlu diperhatikan saat perkembangan ekosistem mendorong potensi momentum kenaikan.

Galaxy Digital Inc (GLXY)

GLXY ditutup Jumat lalu pada $39,38, menandai penurunan 7% pada hari itu. Penurunan tajam ini mencerminkan kelemahan yang lebih luas di seluruh pasar kripto, karena likuidasi yang meluas menekan ekuitas terkait kripto. 

Namun, penurunan saat ini terjadi pada momen penting bagi perusahaan. Galaxy baru-baru ini mengumumkan investasi strategis sebesar $460 juta dari salah satu manajer aset terbesar di dunia, menandakan kepercayaan institusional pada prospek jangka panjangnya. 

Transaksi tersebut, yang terdiri dari pembelian 9.027.778 saham dari Galaxy dan 3.750.000 saham dari beberapa eksekutif, termasuk Pendiri dan CEO Mike Novogratz, dihargai $36 per saham. Investasi ini diharapkan selesai minggu ini, setelah persetujuan regulasi dari Bursa Efek Toronto dan kondisi umum lainnya. Hal ini telah menempatkan GLXY pada radar investor untuk melihat bagaimana kinerjanya. 

Pada pra-pasar hari ini, GLXY diperdagangkan pada $40,60. Jika optimisme yang diperbarui ini memicu aktivitas pembelian berkelanjutan sepanjang minggu, saham tersebut bisa naik menuju $44,33. 

GLXY Price AnalysisAnalisis Harga GLXY. Sumber: TradingView

Namun, jika sentimen pasar melemah dan penjualan berlanjut, harga saham bisa turun di bawah $36,60.

LQWD Technologies Corp (LQWD) 

Jumat lalu, saham LQWD Technologies turun 5%. Penjualan paksa dan posisi hati-hati pada hari itu menekan kinerja LQWD meskipun ada kemajuan operasional perusahaan baru-baru ini.

Awal bulan ini, LQWD Technologies mengumumkan penyelesaian yang sukses dari uji hasil Lightning Network selama 60 hari. Selama periode tersebut, perusahaan meningkatkan penerapan BTC mereka di seluruh infrastruktur Lightning Network global menjadi lebih dari 47,1 BTC, menghasilkan imbal hasil tahunan tertimbang (APR) sebesar 8,9%.

Menurut CEO Shone Anstey, pendekatan hasil baru perusahaan terus berkinerja baik, menunjukkan bahwa semakin banyak Bitcoin yang digunakan, peluang hasil meningkat sesuai dengan itu.

Jika momentum perusahaan dan sentimen investor menguat, saham tersebut bisa pulih menuju $3,29 seiring dengan meningkatnya aktivitas pembelian.

LQWD Price AnalysisAnalisis Harga LQWD. Sumber: TradingView

Sebaliknya, jika penjualan kripto yang lebih luas semakin dalam, harga saham LQWD bisa turun lebih jauh, berpotensi menguji dukungan di dekat $0,91.

Soluna Holdings, Inc. (SLNH)

SLNH ditutup Jumat lalu pada $2,41, mencatat penurunan 6% pada hari itu. Meskipun penurunan ini, saham kripto tersebut layak mendapat perhatian khusus setelah pengumuman kemitraan besar yang dapat mempengaruhi sentimen investor dan momentum harga minggu ini.

Pada 9 Oktober, pengembang pusat data hijau berbasis Albany ini mengungkapkan perjanjian hosting baru dengan KULR Technology Group, Inc., sebuah perusahaan perbendaharaan Bitcoin.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Soluna akan mengelola sekitar 3,3 MW kapasitas penambangan Bitcoin untuk KULR di fasilitas Project Sophie mereka di Kentucky. Kemitraan ini penting karena mewakili kolaborasi pertama Soluna dengan perusahaan yang berfokus pada perbendaharaan Bitcoin, menandakan perluasan basis kliennya di luar penambang tradisional dan hyperscaler.

Dalam perdagangan pra-pasar, saham SLNH naik menjadi $2,54, menunjukkan tanda-tanda awal minat investor yang diperbarui. 

Jika momentum ini diterjemahkan menjadi aktivitas pembelian yang lebih kuat saat minggu perdagangan berlanjut, saham tersebut bisa menembus level resistensi di $2,58 dan naik menuju $3,10. 

SLNH Price Analysis.Analisis Harga SLNH. Sumber: TradingView

Namun, jika tekanan penjualan meningkat, harga saham bisa turun menuju $2,06, menguji rentang dukungan yang lebih rendah.

