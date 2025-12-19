BursaDEX+
Support Solana (SOL) Hancur, Potensi Pengujian $100 Mengancam, Kata Analis

Penulis: NewsBTCSumber: NewsBTC
2025/12/19 17:00
Solana (SOL) saat ini merupakan salah satu dengan kinerja terburuk di antara sepuluh mata uang kripto terbesar di pasar, mengalami penurunan tajam 13% selama seminggu terakhir. 

Pola Bearish Muncul untuk Solana

Penurunan ini terjadi ketika mata uang kripto tersebut menembus di bawah level support kritis $120, yang telah bertindak sebagai dasar penting sejak awal bulan dan sebelumnya mencegah penurunan lebih lanjut.

Situasinya tampak lebih buruk bagi investor dengan sentimen bullish, karena data terbaru dari CoinGecko menunjukkan bahwa Solana telah turun hampir 60% dari rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $293, yang dicapai pada Januari tahun ini. 

Sepanjang tahun ini, token tersebut telah mengalami kerugian signifikan sebesar 40%, yang menimbulkan kekhawatiran tambahan di kalangan analis terkemuka tentang stabilitasnya dalam jangka pendek.

Para ahli memperingatkan bahwa kecuali kondisi berubah, harga Solana mungkin segera menguji kembali level $100—area yang tidak terlihat sejak April. Jika skenario ini terwujud, hal itu akan mengimplikasikan penurunan tambahan sekitar 15,9%. 

Beberapa analis, seperti komentator pasar EddieTradezz, telah menunjukkan pola bearish "head and shoulders" yang terbentuk di grafik harian SOL, menunjukkan bahwa Solana berada di ambang penurunan substansial. 

Dia mencatat bahwa sekarang menembus resistensi jangka panjang yang kuat, dengan titik terendah April sekitar $95 berpotensi menjadi target yang lebih realistis daripada $100.

Menambah sentimen bearish, sesama ahli ColdBloodShill telah mengindikasikan bahwa Solana mungkin menuju titik harga $80, yang akan menghasilkan penurunan tambahan drastis sebesar 32%. Namun, seperti yang disebutkan EddieTradezz, kemungkinan pemulihan akan sangat bergantung pada kondisi pasar secara keseluruhan dan sentimen investor.

Minat Institusional Tumbuh Saat ETF SOL Melihat Arus Masuk Besar

Meskipun indikator bearish yang berlaku, telah terjadi perkembangan penting di front institusional. Exchange-traded funds (ETF) Solana yang baru-baru ini disetujui di AS telah melihat penerimaan yang mengesankan, mengumpulkan $63,9 juta dalam arus masuk bersih selama seminggu terakhir. 

Ini menunjukkan bahwa institusi mulai mengakumulasi Solana, berpotensi melihatnya sebagai peluang investasi jangka panjang. Namun, berita positif ini telah dibayangi oleh tekanan jual yang berat di pasar spot. 

Peningkatan volatilitas telah menyebabkan peningkatan likuidasi untuk posisi leverage, meredam reaksi harga Solana terhadap perkembangan positif secara keseluruhan dalam minat institusional.

Pada akhirnya, masa depan Solana tetap tidak pasti. Meskipun minat institusional mungkin menawarkan harapan, prospek jangka pendek diselimuti oleh peningkatan tekanan jual dan ketidakmampuan untuk mendapatkan kembali modal di pasar yang lebih luas, yang baru-baru ini turun di bawah angka $2,90 triliun dalam total kapitalisasi pasar.

Solana

Gambar unggulan dari DALL-E, grafik dari TradingView.com

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

