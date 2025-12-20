TenX Memperluas Infrastruktur Validator Solana dan Sui Dengan Akuisisi IP Blade Labs Senilai Sekitar $320k

TenX Protocols berupaya memperluas infrastruktur validator tingkat institusional dengan kode perangkat lunak baru dari Blade Labs.

Perusahaan akan memperkuat infrastruktur validator pada blockchain Solana dan Sui.

Perusahaan masih memiliki neraca keuangan yang kuat, dengan sahamnya diperdagangkan di TSX Venture Exchange.

TenX Protocols Inc. telah mengumumkan akuisisi strategis pertamanya sejak mencatatkan sahamnya di TSX Venture Exchange. Perusahaan mengatakan telah mengakuisisi kode perangkat lunak berpemilik dan kekayaan intelektual terkait dari Blade Labs Corp senilai sekitar $320.000.

TenX Protocols Memperkuat Infrastruktur Validator pada SOL dan SUI

Akuisisi kode Blade Labs oleh TenX Protocols merupakan upaya untuk membantu mempercepat pengembangan validator pada jaringan Solana (SOL) dan Sui (SUI). Perusahaan mengungkapkan bahwa kode tersebut dinilai sekitar $320 ribu, di mana setengahnya dibayar tunai dan sisanya dalam saham perusahaan.

Berdasarkan perjanjian akuisisi, TenX akan menyediakan layanan hosting validator, pemantauan, dan dukungan teknis kepada Blade Labs selama enam bulan mulai 2 Januari 2026. Blade Labs akan membayar biaya bulanan sekitar $5.000 CAD untuk layanan tersebut, sehingga saling menguntungkan kedua perusahaan dalam mendorong pertumbuhan organik,

"Memperkuat teknologi validator kami melalui akuisisi ini mendukung roadmap infrastruktur jangka panjang kami di seluruh jaringan berkinerja tinggi," kata Mat Cybula, Chief Executive Officer TenX Protocols.

Akuisisi kode perangkat lunak senilai $320 ribu merupakan langkah besar bagi perusahaan muda yang baru-baru ini terdaftar di TSXV. Namun, TenX Protocols telah mempertahankan neraca keuangan yang kuat bahkan sebelum terdaftar di bursa saham Kanada. Per 16 Desember 2025, TenX memiliki total lebih dari $22 juta dalam kombinasi aset digital termasuk: 19.699 Solana, 21.748.120 Sei, 129.263 Sui, dan 7.244.333 USDC. Yang terpenting, TenX tidak memiliki kewajiban utang dan masih memiliki sekitar $5,6 juta dalam bentuk tunai CAD saat ini.

Mengapa Ini Penting Sekarang

Akuisisi strategis kode perangkat lunak berpemilik dan kekayaan intelektual terkait dari Blade Labs penting bagi TenX Protocols karena perusahaan berupaya tumbuh secara eksponensial. Ini akan membantu TenX Protocols mencapai tanpa downtime dalam program validator-nya.

Dengan demikian, saham dan layanan TenX akan lebih kompetitif di antara perusahaan treasury lainnya. TenX dapat dengan mulus mendemonstrasikan kepada pasar dan investor bahwa perusahaan dapat mengoperasikan validator secara andal untuk dirinya sendiri dan pihak lain. Pada akhirnya, akuisisi infrastruktur validator baru dapat meningkatkan kepercayaan investor dan membantu TenX Protocols mencapai arus kas yang andal.

