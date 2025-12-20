Coinbase Mengajukan Gugatan Terhadap Tiga Negara Bagian Terkait Pasar

Coinbase mengajukan gugatan terhadap Michigan, Illinois, dan Connecticut terkait regulasi pasar.

Bursa meminta perintah pengadilan yang menyatakan bahwa pasar prediksi hanya berada di bawah yurisdiksi CFTC.

Chief Legal Officer menyatakan bahwa intervensi negara bagian akan menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki secara langsung.

Coinbase mengajukan gugatan pada hari Kamis terhadap Michigan, Illinois, dan Connecticut, meningkatkan sengketa hukum atas kewenangan negara bagian untuk mengatur pasar prediksi. Bursa tersebut meminta perintah pengadilan yang menegaskan bahwa pasar prediksi berada di bawah yurisdiksi eksklusif Commodity Futures Trading Commission daripada regulator permainan negara bagian.

Coinbase berargumen bahwa Kongres menunjuk CFTC sebagai satu-satunya regulator untuk pasar prediksi, membuat negara bagian tidak memiliki wewenang untuk campur tangan. Chief Legal Officer Paul Grewal menyatakan di X bahwa pasar prediksi sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi CFTC, bukan regulator permainan negara bagian individu.

Bursa Meminta Ganti Rugi Deklaratif dan Injunktif

Coinbase meminta ganti rugi deklaratif dan injunktif dalam pengajuannya di Illinois, menyatakan bahwa intervensi negara bagian akan menyebabkan kerugian langsung dan tidak dapat diperbaiki bagi perusahaan. Bursa tersebut meminta pengadilan untuk mengonfirmasi preempsi federal atas upaya regulasi negara bagian.

Grewal menyatakan bahwa upaya negara bagian untuk mengontrol atau memblokir pasar ini menghambat inovasi dan melanggar hukum federal. Beberapa negara bagian secara keliru berargumen bahwa pasar prediksi yang terkait dengan olahraga berada di luar yurisdiksi CFTC, menurut pejabat hukum tersebut.

Kongres hanya mengecualikan serangkaian aset dasar yang sempit dari definisi komoditas, termasuk bawang dan penerimaan box office film. Ini menandakan bahwa semua subjek lainnya, termasuk acara olahraga, berada dalam lingkup regulasi CFTC, jelas Grewal.

Eksekutif bursa menekankan bahwa pasar prediksi berfungsi secara fundamental berbeda dari bandar taruhan olahraga. Kasino hanya menang ketika pelanggan kalah dan menetapkan peluang untuk memaksimalkan keuntungan. Pasar prediksi beroperasi sebagai bursa netral yang tidak peduli terhadap harga yang mencocokkan pembeli dan penjual.

Coinbase Berkembang Melalui Integrasi Kalshi

Gugatan tersebut datang ketika Coinbase berkembang ke pasar prediksi melalui integrasi dengan Kalshi. Bursa tersebut mengumumkan rencana untuk mendukung pasar prediksi melalui kemitraan Kalshi sebagai bagian dari strateginya untuk menjadi "bursa segalanya."

Coinbase meluncurkan perdagangan saham dan ETF tanpa komisi, perdagangan Solana DEX melalui integrasi Jupiter, derivatif, stablecoin kustom, dan layanan pembayaran yang diperluas. Perusahaan bertujuan untuk menjaga pengguna tetap di platform untuk aktivitas terpusat dan onchain.

Integrasi pasar prediksi hanyalah satu komponen dari ekspansi layanan Coinbase yang lebih luas. Bursa tersebut mendorong ke alat AI melalui Coinbase Advisor, perbankan bisnis melalui Coinbase Business, dan kemampuan onchain yang lebih dalam melalui Base App-nya. Gugatan tersebut menantang otoritas regulasi negara bagian atas segmen pasar yang dipandang Coinbase sebagai kritis untuk strategi ekspansinya.

