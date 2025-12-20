Laporan Fundstrat yang Beredar Menunjukkan Potensi Penurunan Bitcoin ke $60K di Awal 2026

Proyeksi kripto Fundstrat untuk 2026 memperingatkan penurunan signifikan di awal 2026, dengan Bitcoin berpotensi turun ke $60.000–$65.000, Ether ke $1.800–$2.000, dan Solana ke $50–$75, kontras dengan pandangan bullish dari co-founder perusahaan Tom Lee.

Apa itu proyeksi kripto Fundstrat untuk 2026?

Proyeksi kripto Fundstrat untuk 2026 menguraikan skenario bearish untuk mata uang kripto utama di awal tahun, memprediksi penurunan signifikan sebelum potensi pemulihan. Panduan strategi internal, yang dikaitkan dengan perusahaan, menetapkan target penurunan spesifik untuk Bitcoin, Ether, dan Solana, menekankan kehati-hatian di tengah dinamika pasar yang lebih luas. Perspektif ini menyoroti risiko yang harus dipantau investor dengan cermat untuk pengambilan keputusan yang tepat.

Fundstrat Global Advisors, perusahaan riset terkemuka di pasar keuangan, dilaporkan telah membagikan dokumen internal yang merinci pandangannya tentang kinerja mata uang kripto hingga 2026. Menurut tangkapan layar yang beredar dari akun-akun fokus kripto di platform media sosial, proyeksi tersebut mengantisipasi "penurunan yang berarti" selama paruh pertama 2026. Proyeksi ini berasal dari Sean Farrell, kepala strategi aset digital di Fundstrat, dan telah didistribusikan kepada klien perusahaan. Meskipun dokumen tersebut tetap tidak dipublikasikan secara umum, detailnya telah memicu diskusi dalam komunitas kripto tentang volatilitas jangka pendek versus potensi jangka panjang.

Laporan tersebut menentukan level penurunan yang dapat berfungsi sebagai titik masuk untuk akumulasi di akhir tahun. Untuk Bitcoin, mata uang kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar, harga mungkin mundur ke kisaran $60.000–$65.000. Ether, token asli jaringan Ethereum, dapat turun ke $1.800–$2.000, mencerminkan tekanan dari peningkatan jaringan dan faktor makroekonomi. Solana, yang dikenal dengan transaksi berkecepatan tinggi, menghadapi proyeksi $50–$75, menggarisbawahi volatilitas dalam blockchain layer-1. Target-target ini didasarkan pada analisis teknis dan pola historis yang diamati dalam siklus pasar sebelumnya, sesuai penilaian internal perusahaan.

Bagaimana proyeksi Fundstrat kontras dengan pandangan Tom Lee tentang Ether?

Nada bearish dari proyeksi 2026 dari Fundstrat sangat kontras dengan komentar optimis dari Tom Lee, mitra pengelola dan kepala riset perusahaan. Selama penampilan baru-baru ini di Binance Blockchain Week di Dubai, Lee menyatakan kepercayaan kuat pada undervaluasi Ether, menyatakan bahwa harga saat ini sekitar $3.000 mewakili peluang signifikan. Dia menyoroti bahwa jika Ether kembali ke rasio rata-rata delapan tahunnya terhadap Bitcoin, harga bisa naik mendekati $12.000, berdasarkan korelasi harga historis dan tren adopsi.

Lee lebih lanjut menjelaskan bahwa kembali ke level relatif 2021 mungkin mendorong Ether ke hampir $22.000, sementara rasio ETH/BTC 0,25 dapat mengimplikasikan valuasi melebihi $60.000. Pada November, dia membandingkan lintasan Ether dengan supercycle Bitcoin pasca-2017, mencatat, "Kami percaya ETH memulai Supercycle yang sama." Sikap bullish ini menggarisbawahi fokus Lee pada peran Ethereum dalam keuangan terdesentralisasi dan kontrak pintar, didukung oleh data dari metrik on-chain yang menunjukkan peningkatan aktivitas jaringan. Perbedaan dalam perusahaan yang sama menggambarkan spektrum pendapat dalam analisis kripto, di mana strategi internal mungkin mengadopsi pendekatan yang lebih konservatif untuk manajemen risiko. Analisis ahli seperti ini menekankan pentingnya perspektif yang beragam dalam menavigasi aset volatil, dengan panduan Fundstrat mengutip potensi hambatan regulasi dan ekonomi sebagai faktor kunci yang mempengaruhi proyeksi penurunan.

Selain itu, perusahaan Lee, BitMine, telah menunjukkan keyakinan pada Ether melalui akumulasi aktif. Pengungkapan 8 Desember mengungkapkan kepemilikan hampir 3,9 juta ETH per 7 Desember, menyusul penambahan lebih dari 138.000 ETH dalam satu minggu. Ini menempatkan BitMine sebagai pemegang utama, mewakili lebih dari 3,2% dari total pasokan Ether, menandakan minat institusional meskipun ada sinyal bearish jangka pendek.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa target penurunan yang diproyeksikan untuk Bitcoin menurut proyeksi kripto Fundstrat untuk 2026?

Panduan internal Fundstrat untuk 2026 memproyeksikan Bitcoin dapat mengalami penurunan ke $60.000–$65.000 pada paruh pertama tahun. Target ini memperhitungkan potensi koreksi pasar yang dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi dan pola volatilitas historis, menawarkan investor zona akumulasi potensial sebelum pemulihan yang diantisipasi.

Mengapa Tom Lee memandang Ether sebagai undervalued di pasar saat ini?

Ether tampak sangat undervalued pada sekitar $3.000 karena rasio harganya terhadap Bitcoin telah menyimpang dari rata-rata jangka panjang, menurut Tom Lee dari Fundstrat. Dia menunjuk pada utilitas Ethereum yang berkembang dalam DeFi dan NFT, memprediksi kenaikan signifikan jika rasio historis kembali normal, menjadikannya investasi menarik untuk pertumbuhan jangka panjang.

Poin-Poin Penting

Proyeksi bearish awal 2026: Fundstrat mengantisipasi penurunan pasar kripto, dengan target spesifik untuk BTC, ETH, dan SOL yang menyoroti risiko jangka pendek.

Fundstrat mengantisipasi penurunan pasar kripto, dengan target spesifik untuk BTC, ETH, dan SOL yang menyoroti risiko jangka pendek. Optimisme kontras dari Tom Lee: Terlepas dari proyeksi, Lee tetap bullish pada Ether, mengutip undervaluasi dan potensi supercycle mirip dengan sejarah Bitcoin.

Terlepas dari proyeksi, Lee tetap bullish pada Ether, mengutip undervaluasi dan potensi supercycle mirip dengan sejarah Bitcoin. Sinyal akumulasi institusional: Pembelian Ether terbaru BitMine menggarisbawahi kepercayaan pada fundamental ETH di tengah volatilitas.

Kesimpulan

Proyeksi kripto Fundstrat untuk 2026 menyajikan pandangan hati-hati pada aset utama seperti Bitcoin, Ether, dan Solana, memproyeksikan penurunan awal tahun yang dapat menguji ketahanan investor. Namun, sikap bearish internal sangat kontras dengan dukungan tegas Tom Lee terhadap undervaluasi Ether, mencerminkan debat bernuansa yang membentuk strategi kripto. Saat pelaku pasar mempertimbangkan wawasan ini dari Fundstrat Global Advisors, tetap waspada terhadap dinamika yang berkembang akan sangat penting untuk memposisikan portofolio secara efektif di siklus-siklus mendatang.