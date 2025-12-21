MSCI Pertimbangkan Menghapus Perusahaan-Perusahaan Berlimpah Kripto Termasuk MicroStrategy

Poin Utama: Usulan pengecualian MicroStrategy oleh MSCI atas kepemilikan kripto memicu perdebatan.

Potensi arus keluar dana sebesar $10-15 miliar.

Pasar mempertanyakan model bisnis berkelanjutan dengan eksposur kripto yang besar.

MSCI berencana untuk mengecualikan MicroStrategy dari indeks globalnya karena kepemilikan Bitcoin yang tinggi, berpotensi berdampak signifikan pada nilai saham perusahaan, dengan keputusan diharapkan pada 15 Januari.

Pengecualian dapat memicu arus keluar $10-15 miliar, mempengaruhi volatilitas Bitcoin dan menimbulkan pertanyaan keberlanjutan tentang strategi perbendaharaan semacam itu di sektor cryptocurrency.

Potensi Pengecualian MSCI Mengancam Arus Keluar Dana $2,8 Miliar

MSCI sedang mempertimbangkan untuk menghapus perusahaan seperti MicroStrategy dari indeksnya karena kepemilikan aset digital yang tinggi. MicroStrategy telah mengumpulkan lebih dari 671.268 BTC, yang dapat menyebabkan penghapusannya berdasarkan kriteria MSCI. Selain itu, perusahaan lain, termasuk Coinbase dan penambang Bitcoin, juga mungkin terpengaruh. Tinjauan MSCI bertujuan untuk membedakan perusahaan yang memegang aset digital substansial dari operasi tradisional. Keputusan tersebut dapat berdampak pada valuasi saham sekitar 39 perusahaan publik dengan eksposur besar terhadap mata uang digital.

Jika dikecualikan, perusahaan dapat menghadapi pengurangan permintaan saham yang cukup besar. MicroStrategy, misalnya, mungkin mengalami arus keluar dana hingga $2,8 miliar, menurut analis JPMorgan. Sentimen pasar berhati-hati, dengan diskusi tentang keberlanjutan model bisnis yang menggabungkan aset digital signifikan. Keputusan diharapkan pada awal tahun depan, dengan implikasi signifikan untuk integrasi aset digital dalam strategi korporat.

Kepemilikan Kripto Dapat Membentuk Ulang Standar Klasifikasi Keuangan

Tahukah Anda? Preseden serupa belum muncul dari penyedia indeks utama sebelumnya, membuat keputusan MSCI berpotensi menjadi penting dalam mendefinisikan standar untuk perusahaan dengan eksposur aset digital yang signifikan.

Bitcoin (BTC) saat ini diperdagangkan pada $88.732,01 dengan kapitalisasi pasar $1,77 triliun, menurut CoinMarketCap. Ini mewakili dominasi pasar 59,03%, dan volume perdagangan 24 jamnya adalah $15,95 miliar, mencerminkan penurunan signifikan sebesar 52,60%. BTC telah mengalami kenaikan harga 0,57% dalam 24 jam terakhir, sementara nilainya turun 21,29% selama tiga bulan. Pasokan yang beredar mencapai 19.965.078 dari maksimum 21 juta per 21 Desember 2025.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada pukul 12:15 UTC tanggal 21 Desember 2025. Sumber: CoinMarketCap

Para ahli dari Coincu menyarankan keputusan tersebut mungkin mengubah strategi alokasi modal, karena perusahaan dengan kepemilikan kripto substansial dapat menghadapi pengawasan keuangan yang meningkat. Hasil regulasi tetap tidak pasti, tetapi kemungkinan pengecualian dapat mendorong standar pasar yang lebih jelas atau revisi dalam kerangka klasifikasi keuangan untuk perusahaan yang intensif aset digital.