Galaxy Memprediksi Bitcoin di $250.000 pada 2027, Kekacauan di 2026

Galaxy Research bersedia memasang angka besar, Bitcoin $250.000 pada akhir 2027, sambil pada dasarnya menolak berpura-pura bahwa 2026 akan bekerja sama dengan perkiraan yang jelas. Outlook 2026 perusahaan menyebut tahun depan "terlalu kacau untuk diprediksi," meskipun mengakui bahwa rekor tertinggi baru masih mungkin terjadi di suatu tempat dalam kekacauan tersebut.

Bitcoin $250K pada 2027, 2026 yang Bergejolak

"BTC akan mencapai $250k pada akhir tahun 2027. 2026 terlalu kacau untuk diprediksi, meskipun Bitcoin membuat rekor tertinggi baru di 2026 masih mungkin terjadi. Pasar opsi saat ini memberi harga peluang yang hampir sama untuk $70k atau $130k pada akhir bulan Juni 2026, dan peluang yang sama untuk $50k atau $250k pada akhir tahun 2026."

Kerangka opsi itu penting karena ini bukan sikap "kami tidak tahu". Ini adalah distribusi hasil yang dapat diukur yang, menurut Galaxy, terlihat sangat luas bahkan menurut standar bitcoin. Dan ini dipasangkan dengan ambang batas jangka pendek yang berbunyi seperti catatan manajer risiko, bukan memo moonshot.

"Pada saat penulisan ini, kripto yang lebih luas sudah jauh di pasar beruang, dan bitcoin telah gagal untuk membangun kembali momentum bullish-nya dengan kuat. Sampai BTC membangun kembali dirinya dengan kuat di atas $100-$105k, kami merasa risiko tetap ke arah bawah dalam jangka pendek. Faktor-faktor lain di pasar keuangan yang lebih luas juga menciptakan ketidakpastian, seperti tingkat penerapan capex AI, kondisi kebijakan moneter, dan pemilihan paruh waktu AS pada November."

Jika panggilan harga adalah berita utama, subteks yang lebih menarik adalah bahwa Galaxy berpikir bitcoin secara stabil berubah menjadi aset makro yang lebih dapat dikenali, bukan dalam arti slogan "emas digital", tetapi dalam cara perdagangannya dan bagaimana derivatifnya dihargai. Laporan tersebut menunjukkan pergeseran struktural dalam volatilitas berjangka panjang, dan mengaitkan beberapa di antaranya dengan pertumbuhan strategi hasil bergaya institusional yang terus menggerogoti premi vol historis BTC.

"Selama setahun terakhir, kami telah melihat penurunan struktural dalam tingkat volatilitas BTC jangka panjang – sebagian dari gerakan ini dapat berupa pengenalan program overwriting/generasi hasil BTC yang lebih besar. Yang patut diperhatikan adalah bahwa vol smile BTC sekarang menghargai put dalam istilah vol sebagai lebih mahal daripada call, yang tidak terjadi 6 bulan lalu. Ini untuk mengatakan, kami bergerak dari skew yang biasanya terlihat di pasar berkembang yang tumbuh ke pasar yang terlihat di aset makro yang lebih tradisional."

Itu adalah klaim yang halus tetapi konsekuensial: pasar semakin membayar untuk perlindungan downside, dan konveksitas "hanya naik" bitcoin dihargai lebih sedikit seperti perdagangan teknologi yang muncul dan lebih seperti sesuatu yang dilindungi institusi seperti cara mereka melindungi suku bunga, FX, atau ekuitas beta. Pandangan Galaxy adalah bahwa proses ini berlanjut terlepas dari apakah 2026 bergerak menyamping, turun lebih rendah, atau naik dan berbalik.

"Pematangan ini kemungkinan akan berlanjut, dan apakah bitcoin turun lebih rendah menuju moving average 200 minggu atau tidak, pematangan kelas aset dan adopsi institusional hanya meningkat. 2026 bisa menjadi tahun yang membosankan untuk Bitcoin, dan apakah ia selesai di $70k atau $150k, outlook bullish kami (dalam jangka waktu yang lebih lama) hanya semakin kuat. Akses institusional yang meningkat digabungkan dengan kebijakan moneter yang melonggar dan pasar yang sangat mencari aset lindung nilai non-dolar."

Adopsi Institusional Akan Berakselerasi

Cerita distribusi muncul lagi dalam ekspektasi ETF Galaxy, taruhan langsung pada pipa yang semakin lebar, tidak hanya sentimen yang berubah risk-on untuk satu kuartal.

"Aliran masuk bersih ETF kripto spot AS akan melebihi $50 miliar. 2025 sudah menghasilkan $23 miliar aliran masuk bersih, dan kami berharap angka tersebut akan berakselerasi di 2026 saat adopsi institusional semakin dalam. Dengan wirehouse mencabut pembatasan pada rekomendasi penasihat dan platform besar seperti Vanguard yang dulunya tidak tertarik menambahkan dana kripto, BTC dan ETH saja harus melampaui tingkat aliran 2025 mereka saat mereka masuk ke lebih banyak portofolio investor."

Dan ini meluas ke portofolio model, jenis "inklusi default" institusional yang cenderung lebih penting daripada alokasi berita utama tunggal. "Langkah terakhir adalah inklusi dalam portofolio model, yang biasanya memerlukan aset dana yang lebih tinggi di bawah manajemen (AUM) dan likuiditas yang berkelanjutan, tetapi kami berharap dana BTC untuk melewati ambang batas tersebut dan memasuki model dengan bobot strategis 1%-2%."

Pesan Galaxy 2026, kemudian, bukan bahwa bitcoin rusak. Ini adalah bahwa rentang hasil yang masuk akal luas, dan pasar menghargainya dengan cara itu. Pesan 2027 adalah kebalikannya: dalam jangka panjang, mereka menjadi lebih percaya diri, bukan kurang.

Pada saat penerbitan, Bitcoin diperdagangkan di $89.225.