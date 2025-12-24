BursaDEX+
Mengapa Harga Bitcoin Turun Hari Ini? Harga BTC Anjlok di Bawah $87.000

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2025/12/24 14:20
Bitcoin
BTC$96,721.57+1.72%
Mengapa Kripto Jatuh Hari Ini

Harga Bitcoin tergelincir hari ini di bawah $87.000, turun hampir 1%, karena berbagai tekanan menghantam pasar secara bersamaan. Setelah bergerak sideways selama berminggu-minggu antara $85.000 dan $90.000, Bitcoin kesulitan menemukan support yang kuat, membuat trader berhati-hati.

Penindakan Penambangan China Memicu Tekanan Pasokan

Salah satu alasan terbesar di balik penurunan hari ini adalah penindakan berulang China terhadap penambangan Bitcoin. Laporan menunjukkan bahwa otoritas menutup operasi penambangan besar di Xinjiang awal bulan ini. Akibatnya, diperkirakan 400.000 penambang menjadi offline dalam waktu yang sangat singkat.

Gangguan mendadak ini menyebabkan hashrate jaringan Bitcoin turun sekitar 8%, menandakan guncangan operasional yang nyata. Ketika penambang dipaksa offline, pendapatan mereka langsung berhenti.

Banyak kemudian menghadapi biaya relokasi dan pengaturan, yang sering membuat mereka menjual Bitcoin untuk menutupi biaya. Ini menciptakan tekanan jual yang nyata, bukan spekulasi.

Arus Keluar ETF Menandakan Rotasi Institusional

Pada saat yang sama, permintaan institusional telah melemah. ETF Bitcoin Spot kini telah mencatat tiga minggu berturut-turut arus keluar. Hanya pada 23 Desember, ETF melihat $186,6 juta meninggalkan pasar. BlackRock memimpin penarikan dengan $157,3 juta, diikuti oleh Fidelity dan Grayscale.

Tren ini menunjukkan institusi memutar dana menjauh dari Bitcoin, setidaknya untuk sementara.

Banyak analis percaya bahwa uang berpindah ke emas, yang baru-baru ini mencapai rekor tertinggi sepanjang masa di atas $4.400, memperkuat perdagangan safe-haven.

Kadaluarsa Opsi Masif Menambah Risiko Volatilitas

Menambah tekanan lebih lanjut adalah kadaluarsa opsi Bitcoin terbesar dalam sejarah. Lebih dari $23,6 miliar opsi BTC kedaluwarsa di Deribit, melibatkan hampir 268.000 kontrak.

Kadaluarsa besar seperti itu sering menyebabkan pergerakan tajam, terutama selama minggu liburan dengan likuiditas rendah. Trader biasanya melihat aksi harga yang berombak sebelum kadaluarsa, diikuti dengan pergerakan yang lebih jelas setelahnya.

Apa Selanjutnya untuk Bitcoin?

Meskipun sentimen lemah, beberapa tanda teknis tetap penuh harapan. Bitcoin telah mencetak beberapa golden cross bulan ini, dan secara historis, BTC jarang ditutup dua tahun berturut-turut dalam zona merah.

Namun, analis di CryptoQuant memperingatkan bahwa jika tekanan berlanjut, Bitcoin dapat menguji ulang kisaran $70.000 hingga $56.000 dalam beberapa bulan mendatang sebelum pemulihan yang lebih kuat dimulai.

Untuk saat ini, penurunan Bitcoin tampaknya didorong oleh guncangan kebijakan, rotasi institusional, dan mekanika pasar, bukan keruntuhan permintaan jangka panjang.

