Solana Mengalami Ketidakseimbangan Likuidasi 8.392% dalam Reset 12 Jam yang Brutal

Solana (SOL), aset kripto peringkat ketujuh berdasarkan kapitalisasi pasar, telah mencatat ketidakseimbangan likuidasi yang masif dalam 12 jam terakhir. Ketidakmampuan Solana untuk melepaskan diri dari bears dan penurunan harga lebih lanjut menyebabkan trader bullish mengalami kerugian besar di pasar.

Sinyal oversold Solana gagal mencegah penurunan tajam

Menurut data CoinGlass , trader posisi long melihat $4,94 juta terhapus dalam periode tersebut, yang mengakibatkan ketidakseimbangan likuidasi sebesar 8.392%.

Perlu dicatat, Solana telah menunjukkan tanda-tanda menembus rentang death cross antara $124,11 dan $125,42, saat diperdagangkan di $125,28. Hal ini kemungkinan memicu harapan kenaikan lebih lanjut di antara bulls yang bertaruh pada kenaikan koin tersebut.

Selain itu, dengan Relative Strength Index (RSI) Solana yang berosilasi antara 37 dan 39, SOL menandakan kondisi oversold ringan. Sayangnya, koin tersebut kekurangan momentum untuk mendorong tingkat harga yang lebih tinggi meskipun volume melonjak pada saat itu.

Namun, volatilitas pasar menjerumuskan SOL lebih jauh turun ke level terendah $120,78, memicu likuidasi parah di seluruh jaringan. Analisis pasar menunjukkan bahwa Solana merespons penghindaran risiko pasar yang lebih luas karena arus keluar exchange-traded fund (ETF) dari Bitcoin dan Ethereum berdampak padanya.

Hal ini mempengaruhi altcoin lain seperti Cardano dan XRP, karena mereka umumnya berkinerja buruk dalam 24 jam terakhir.

Pada saat berita ini ditulis, Solana diperdagangkan di $121,43, yang menunjukkan penurunan 0,8% dalam jangka waktu ini. Volume perdagangan, yang menunjukkan kemungkinan pemulihan, juga mengalami penurunan 14,93% menjadi $2,74 miliar.

Perlu disebutkan bahwa trader posisi short tidak luput dari kerugian. Mereka mencatat likuidasi ringan sebesar $58.170 saat harga awalnya menembus level $125.

Meskipun kondisi oversold Solana dapat membuat koin tersebut rebound kapan saja, volatilitas mungkin terus menggagalkan harganya. Kenaikan yang lebih berkelanjutan bergantung pada stabilitas Bitcoin di ruang pasar kripto yang lebih luas.

Pencapaian jaringan menawarkan harapan jangka panjang di tengah volatilitas

Meskipun turbulensi yang dihadapi SOL dengan harga, seorang peneliti Solana, "nxxn" di X, telah memutuskan untuk fokus pada pencapaian positif dari blockchain tersebut. Dia menyoroti beberapa di antaranya termasuk persetujuan dan peluncuran beberapa ET Solana.

Kemenangan penting lainnya adalah peluncuran Solana Seeker, FireDancer yang diluncurkan di mainnet dan bursa Coinbase yang mengintegrasikan token berbasis SOL. Hal ini telah membuat jutaan aset di seluruh Solana dapat diakses oleh pengguna di platform Coinbase.