BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
James Howells, yang secara tidak sengaja membuang hard drive berisi 8.000 Bitcoin, hJames Howells, yang secara tidak sengaja membuang hard drive berisi 8.000 Bitcoin, h

Tips untuk pemula kripto, veteran, dan skeptis dari seorang Bitcoiner yang mengubur $700 juta

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/12/26 13:48
OG
OG$4.213-0.44%
Bitcoin
BTC$96,807.51+1.82%
Threshold
T$0.010056-0.67%
Moonveil
MORE$0.002423-2.06%

James Howells, yang secara tidak sengaja membuang hard drive berisi 8.000 Bitcoin, telah memberikan sarannya untuk pendatang baru industri, veteran, dan skeptis di tahun 2026.

Pendatang baru terjun ke crypto tanpa mempelajari apa itu, veteran menyaksikan keuntungan mereka melonjak tanpa mendorong adopsi dan skeptis menilai crypto dengan sedikit informasi, kata OG Bitcoiner James Howells.

Howells terkenal karena berjuang di pengadilan untuk memulihkan hard drive dari tempat pembuangan sampah yang berisi 8.000 Bitcoin (BTC) senilai $700 juta. Meskipun dia tidak berhasil, dia memberi tahu Cointelegraph bahwa dia tidak membiarkan kerugian itu mendefinisikan dirinya dan membagikan tips serta resolusi 2026 untuk pendatang baru, veteran dan skeptis.

Akhirnya, Howells mencatat bahwa sebagian besar kritik yang diulang-ulang berasal dari lembaga keuangan dan negara-negara yang secara diam-diam membangun infrastruktur blockchain untuk kustodi, perdagangan, dan penyelesaian di balik layar.

Baca selengkapnya

Peluang Pasar
Logo OG
Harga OG(OG)
$4.213
$4.213$4.213
-0.61%
USD
Grafik Harga Live OG (OG)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20
Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump Menahan Diri dari Memecat Powell di Tengah Penyelidikan Fed

Trump menghentikan rencana pemecatan Powell saat Fed menghadapi investigasi kriminal di tengah kekhawatiran inflasi.
Bagikan
bitcoininfonews2026/01/15 19:21