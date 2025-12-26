Tips untuk pemula kripto, veteran, dan skeptis dari seorang Bitcoiner yang mengubur $700 juta

James Howells, yang secara tidak sengaja membuang hard drive berisi 8.000 Bitcoin, telah memberikan sarannya untuk pendatang baru industri, veteran, dan skeptis di tahun 2026.

Pendatang baru terjun ke crypto tanpa mempelajari apa itu, veteran menyaksikan keuntungan mereka melonjak tanpa mendorong adopsi dan skeptis menilai crypto dengan sedikit informasi, kata OG Bitcoiner James Howells.

Howells terkenal karena berjuang di pengadilan untuk memulihkan hard drive dari tempat pembuangan sampah yang berisi 8.000 Bitcoin (BTC) senilai $700 juta. Meskipun dia tidak berhasil, dia memberi tahu Cointelegraph bahwa dia tidak membiarkan kerugian itu mendefinisikan dirinya dan membagikan tips serta resolusi 2026 untuk pendatang baru, veteran dan skeptis.

Akhirnya, Howells mencatat bahwa sebagian besar kritik yang diulang-ulang berasal dari lembaga keuangan dan negara-negara yang secara diam-diam membangun infrastruktur blockchain untuk kustodi, perdagangan, dan penyelesaian di balik layar.

