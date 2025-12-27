3 Kripto Teratas Selain Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) yang Menunjukkan Potensi Besar untuk Tahun-Tahun Mendatang

Sementara Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) terus mendominasi diskusi pasar, investor beralih ke kepemilikan baru dan tingkat menengah, yang mungkin dipegang dalam jangka panjang. Seperti kondisi pasar saat ini, utilitas ekosistem, efisiensi jaringan, dan permintaan komunitas yang tinggi dapat menentukan siklus berikutnya. Beberapa proyek yang menarik perhatian termasuk Little Pepe (LILPEPE), Tron (TRX), dan Stellar (XLM), tiga jaringan yang mungkin membuktikan relevansi mereka selama beberapa tahun ke depan.

Little Pepe (LILPEPE): Arsitektur Layer-2 Meme.

Kemunculan Little Pepe (LILPEPE) mengusulkan jenis alternatif namun semakin topikal, yaitu infrastruktur yang selaras dengan meme. Statistik menunjukkan bahwa presale-nya berjalan cukup baik. Tahap 13 sekarang dijual seharga $0,0022, menargetkan harga baru $0,0023 di tahap berikutnya sambil mengumpulkan $27.668.668, 97,07% dari target di tahap saat ini. Proposisi nilai Little Pepe didasarkan pada blockchain Layer 2 generasi berikutnya yang dibangun di atas aset meme. Sebuah chain dapat menarik bagi para kreator dengan biaya transaksi rendah, finalitas instan, dan lingkungan bebas sniper-bot, yang merupakan aspek yang agak tidak biasa namun relevan dari peluncuran token baru. Proyek ini terdiri dari Meme Launchpad yang kompatibel dengan EVM, Layer-2, dan dukungan oleh para ahli anonim yang terkait dengan proyek meme sukses lainnya di masa lalu.

Tokenomics juga mencerminkan desain yang berfokus pada ekosistem:

30% Chain Reserves untuk dukungan infrastruktur jangka panjang

13,5% Staking & Rewards untuk memberi insentif kepada pemegang

0% Tax, menunjukkan perdagangan tanpa hambatan

Tonggak roadmap, termasuk Pregnancy, Birth, dan Growth, adalah pengembangan spekulatif menuju listing di bursa terkemuka, aktivitas scaling, dan bahkan kemungkinan naik ke 100 teratas di CoinMarketCap. Masih ada insentif komunitas yang telah diterapkan oleh Little Pepe sebagai kompensasi untuk komunitasnya dan partisipasi presale. Giveaway umum yang sedang berlangsung mencakup peserta presale, di mana $777.000 akan dibagikan secara merata di antara 10 pemenang, dengan hadiah total senilai $77.000 LILPEPE. Mega Giveaway akan memberikan lebih dari 15 ETH kepada pembeli utama (Tahap 12-17). Ini menunjukkan peningkatan minat seputar presale, dengan 90.300 entri tersisa 39 hari sebelum peluncuran. Investor juga dapat mencatat bahwa Little Pepe berencana untuk terdaftar di dua CEX utama pada saat peluncuran dan memiliki rencana lebih lanjut untuk terdaftar di bursa terbesar di dunia di masa depan.

Tron (TRX): Throughput Kuat dan Utilitas yang Berkembang



Tingkat transaksi yang tinggi dan lalu lintas pengguna yang stabil tetap menjadi keunggulan utama bagi Tron (TRX). Menurut informasi TradingView, jaringan telah mampu melakukan transaksi setiap hari dengan jumlah yang serupa, yang sangat terlihat di industri stablecoin dan pembayaran. Ini menunjukkan bahwa jaringan telah diadopsi dengan kepercayaan yang cukup besar. Alasan mengapa TRX dapat tetap relevan adalah model bisnis berbiaya rendah dan kehadiran DeFi yang berkembang, terutama di pasar berkembang. Diperkirakan dapat tetap tangguh dalam jangka panjang karena peningkatan popularitas bertahapnya dapat menguntungkan seiring pertumbuhan penggunaan stablecoin global.

Stellar (XLM): Keselarasan Institusional dan Pembayaran Lintas Batas.

Stellar (XLM) tetap menjadi kekuatan utama dalam penyelesaian lintas batas. Menurut data CoinMarketCap, likuiditas cukup konstan, dan penggunaan berorientasi remitansi menonjol. Aliansi yang telah dibangun Stellar di sektor fintech dan perbankan terus meningkatkan citra institusionalnya, dan jaringan latensi rendahnya dapat mengakomodasi peningkatan penggunaan di koridor pembayaran internasional. Aset ini mungkin tidak ketinggalan zaman, mengingat meningkatnya permintaan untuk transfer internasional yang efisien dan berbiaya rendah.

Ringkasan

Dalam konteks semua tren yang muncul dalam penggunaan blockchain, Little Pepe (LILPEPE), Tron (TRX), dan Stellar (XLM) tampaknya berada dalam posisi yang lebih baik untuk memanfaatkan tren aktivitas, permintaan utilitas yang berkembang, dan ekspektasi pengguna yang berubah. Pembaca yang bersedia menjelajahi peluang tahap awal dapat mengunjungi presale Little Pepe saat ini, bergabung dengan saluran komunitas, atau berpartisipasi dalam giveaway aktif karena proyek ini akan diluncurkan sepenuhnya.

