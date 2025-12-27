Berita Bitcoin: "Arus Keluar Rekor" ETF BTC Melewatkan Gambaran Besar saat Produk Kripto Menarik $46,7 Miliar di 2025

Wawasan Utama:

Berita Bitcoin tentang ETF menyoroti arus masuk, arus keluar besar-besaran, atau institusi yang menjual. Namun sebagian besar hanya fokus pada satu hari atau satu dana saja.

Seorang trader yang hanya memperhatikan berita arus negatif pada November, ketika produk aset digital mencatat arus keluar mingguan sebesar $1,94 miliar, akan melewatkan gambaran yang lebih besar.

Satu dana mungkin melaporkan "arus keluar rekor" sementara kompleks ETF yang lebih luas tetap stabil atau bahkan positif dalam periode yang lebih panjang.

Berita Bitcoin tentang ETF telah menjadi permainan ekstrem menurut artikel opini ini yang mencoba menguraikan sifat sebenarnya dari ETF Bitcoin. Laporan berteriak tentang arus masuk rekor, arus keluar besar-besaran, atau institusi yang menjual. Namun sebagian besar hanya fokus pada satu hari atau satu dana saja.

Tanpa melihat arus kumulatif, jenis dana, atau sistem kustodian, angka-angka ini mengungkapkan sedikit. Mereka tidak menunjukkan berapa banyak Bitcoin spot yang benar-benar bergerak atau apa yang sebenarnya dilakukan institusi.

Contoh terbaru menyoroti hal ini. ETF Bitcoin spot yang diperdagangkan di AS mengalami arus keluar bersih sekitar $175 juta pada 24 Desember. Ini menandai sesi kelima berturut-turut dengan arus negatif.

Gambaran mungkin tampak suram pada pandangan pertama. Namun jika melihat lebih dekat, kompleks ETF masih memegang sekitar $113,8 miliar dalam aset. Sejak Januari 2024, arus masuk bersih kumulatif telah mencapai hampir $56,9 miliar. Sebuah berita yang memperingatkan bahwa investor "menuju pintu keluar" sebenarnya hanya mencerminkan 0,1% dari total aset ETF.

Berita Bitcoin: Berita Tentang Arus Keluar BTC ETF Sering Melewatkan Cerita Lengkap

Data Farside Investors menyoroti bahwa IBIT milik BlackRock saja telah menerima lebih dari $62 miliar sejak peluncurannya. Sementara itu, ETF spot AS secara kolektif telah mengimbangi sekitar $25 miliar arus keluar GBTC.

Dengan kata lain, penebusan harian rekor telah membuat penyok tetapi belum mengubah tren positif secara keseluruhan. Gambaran arus tetap kuat secara struktural.

Perspektif "zoom out" yang sama penting dalam skala global. Laporan berita Bitcoin terbaru oleh CoinShares melaporkan bahwa ETF dan ETP kripto global mengalami arus masuk rekor sebesar $5,95 miliar dalam satu minggu di awal Oktober. Produk Bitcoin saja menyumbang sekitar $3,55 miliar.

Selain itu, data bulanan juga menunjukkan arus masuk ETP kripto bersih Oktober mencapai $7,6 miliar.

Seorang trader yang hanya memperhatikan berita arus negatif pada November, ketika produk aset digital mencatat arus keluar mingguan sebesar $1,94 miliar, akan melewatkan gambaran yang lebih besar. Arus keluar tersebut mengikuti periode pertumbuhan yang panjang dan mewakili kurang dari 3% dari total aset ETP.

ETF Bitcoin: Memahami Arus Memerlukan Konteks, Bukan Berita

Perlu dicatat juga bahwa arus tidak seragam di semua dana. Pada November, IBIT menghadapi arus keluar harian rekor, tetapi ETF spot AS lainnya sudah mengalami ratusan juta dalam penebusan. Sementara itu, produk baru dengan biaya lebih rendah terus menarik aset segar.

Tahun pertama ETF Bitcoin spot AS menggambarkan rotasi ini. Secara keseluruhan, kelompok tersebut mengalami arus masuk bersih sekitar $36 miliar, bahkan ketika GBTC saja kehilangan lebih dari $21 miliar ke dana saingan.

Pergeseran internal ini dapat membuat berita Bitcoin terlihat mengkhawatirkan. Satu dana mungkin melaporkan "arus keluar rekor" sementara kompleks ETF yang lebih luas tetap stabil atau bahkan positif dalam periode yang lebih panjang.

Data berita Bitcoin BTC ETF oleh Farside Investors

Cara dana menangani aset bisa menyesatkan. Pergerakan masuk dan keluar dari ETF menunjukkan arus modal, bukan aksi harga Bitcoin. Seringkali, investor beralih antar dana karena alasan seperti biaya lebih rendah, strategi pajak, atau kepercayaan pada merek tertentu, daripada mengubah pandangan mereka terhadap aset itu sendiri.

Dalam praktiknya, arus masuk tidak selalu berarti lebih banyak Bitcoin masuk ke pasar. Beberapa manajer dana melakukan lindung nilai dengan futures atau memanfaatkan inventaris internal untuk memenuhi permintaan. Akibatnya, asumsi langsung bahwa setiap dolar sama dengan tekanan beli pada Bitcoin bisa jauh dari akurat.

Bagi siapa pun yang mencoba membaca pasar, langkah pertama adalah melihat gambaran yang lebih besar. Berita tentang satu hari jarang menceritakan kisah lengkap. Sangat membantu untuk membandingkannya dengan arus mingguan atau bulanan bergulir dan arus masuk bersih kumulatif sejak peluncuran dana.

Selanjutnya, periksa arus di tingkat kelompok. Ini menunjukkan apakah uang benar-benar meninggalkan ekosistem atau hanya beralih ke produk yang lebih murah atau lebih baru. Arus juga harus diukur relatif terhadap total aset ETF, kapitalisasi pasar Bitcoin, dan volume perdagangan harian.

Pada sebagian besar hari, bahkan penebusan "rekor" sangat kecil dibandingkan dengan triliunan yang berpindah tangan dalam Bitcoin setiap tahun.

Akhirnya, arus memerlukan konteks dalam struktur pasar. Harga dapat turun bahkan selama arus masuk besar jika aktivitas berasal dari kreasi yang dilindung nilai atau perdagangan basis pendek. Sebaliknya, harga dapat naik selama arus keluar jika penebusan terjadi di pasar yang ketat dengan pasokan terbatas.