El Salvador Kini Memegang 7.514,37 BTC (Bitcoin) Senilai Sekitar $660 Juta Setelah Mengakumulasi 1.511 BTC Tahun Ini

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/28 23:05
Dalam pembaruan terbaru bagi para pengamat kripto, El Salvador telah menambahkan 1.511 BTC ke dalam saldo mereka sejak 1 Januari menurut Cointelegraph via COINOTAG News, menandakan komitmen berkelanjutan terhadap Bitcoin sebagai cadangan devisa dan lindung nilai makro.

Kepemilikan saat ini mencapai 7.514,37 BTC, dengan nilai pasar sekitar $660 juta, berdasarkan harga yang berlaku. Angka ini mencerminkan akumulasi yang terus berlangsung di tengah volatilitas harga dan menyoroti strategi perbendaharaan negara yang terus berkembang, bukan perdagangan jangka pendek.

Para analis memandang lintasan ini sebagai pendekatan terukur untuk mendiversifikasi cadangan dalam ruang kripto, sejalan dengan kontrol risiko dan perencanaan likuiditas. Seiring bertambahnya kepemilikan Bitcoin, para pemangku kepentingan akan memantau dampak fiskal, implikasi kebijakan, dan ketahanan cadangan kripto El Salvador terhadap pergeseran pasar global.

Sumber: https://en.coinotag.com/breakingnews/el-salvador-now-holds-7514-37-btc-bitcoin-worth-about-660-million-after-accumulating-1511-btc-this-year

