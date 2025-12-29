Prediksi Pasar Kripto: Empat Hambatan 300.000.000 Shiba Inu (SHIB) yang Harus Dilompati, Apakah Comeback Bull Market XRP Sudah Terjamin? Bitcoin (BTC) Hanya Akan Bergerak Setelah Tanggal 31

Pasar saat ini tidak menunjukkan tanda-tanda pergerakan: sumber utama volatilitas (pasar AS) sedang libur, itulah mengapa kita hanya bisa mengharapkan pergerakan di tahun depan.

Shiba Inu tetap tertekan

Saat ini, Shiba Inu terjebak dalam salah satu lingkungan teknologi tersulit yang dihadapinya tahun ini. Volatilitas teredam, harga melayang mendekati level terendah lokal, dan setiap upaya rebound menghadapi masalah yang sama: resistensi bertumpuk di atas.

SHIB saat ini menghadapi empat dinding alih-alih hanya satu. Kluster rata-rata bergerak jangka pendek adalah hambatan pertama dan paling langsung. Rata-rata cepat SHIB, yang masih menurun, diperdagangkan di bawahnya. Rally pemulihan jangka pendek hampir langsung dibatasi oleh level ini, yang menekan momentum dan menghambat pembelian lanjutan. Upaya kenaikan terus bersifat reaktif daripada didorong oleh tren selama harga tetap di bawah kisaran ini.

Grafik SHIB/USDT oleh TradingView

Rata-rata bergerak jangka menengah, yang telah berfungsi sebagai resistensi dinamis sejak Oktober, adalah hambatan kedua. Struktur tren turun yang lebih besar telah diperkuat oleh setiap dorongan ke arah tersebut yang ditolak. Level ini penting karena swing trader biasanya menambah pasokan pada setiap pendekatan dengan masuk kembali ke posisi short pada titik ini.

Rata-rata tren jangka panjang adalah hambatan ketiga, yang terletak lebih tinggi dan lebih bersifat psikologis daripada teknis. Garis ini menunjukkan apakah SHIB memasuki fase pemulihan atau berada dalam fase bearish. Saat ini trennya menurun dan jauh lebih tinggi dari harga. Pasar tidak akan mempertimbangkan pergeseran rezim bullish sampai SHIB bahkan mendekati level ini.

Hambatan keempat bersifat struktural. SHIB masih terjebak dalam saluran harga menurun dengan tinggi dan rendah yang lebih rendah. Harga harus menembus struktur yang lebih besar ini untuk menunjukkan bahwa penjual kehilangan kendali, bahkan jika mampu memulihkan satu atau dua rata-rata bergerak. Setiap rebound tanpa itu berisiko berubah menjadi hanya tinggi yang lebih rendah lagi.

Realitas ini tercermin dalam indikator momentum. RSI lemah tetapi tidak menyerah, saat ini berada di level 40-an bawah. Volume telah menurun, menunjukkan bahwa pembeli juga tidak melakukan intervensi, tetapi penjual tidak lagi agresif. Alih-alih pembalikan, ini menghasilkan stagnasi.

Bisakah XRP kembali ke pasar bullish?

XRP tidak mampu memasuki pasar bullish berkelanjutan untuk sebagian besar tahun ini. Setiap dorongan lebih tinggi berakhir dengan tinggi yang lebih rendah, rally singkat, dan struktur terus bersifat korektif. Harga sering kali berbalik setelah mencapai zona resistensi penting, dan momentum tidak pernah bertahan. Sederhananya, XRP bergerak lebih seperti aset yang terjebak distribusi daripada yang berkembang.

Konteks ini penting karena situasi saat ini berbeda. XRP telah mengubah perilakunya setelah berbulan-bulan aksi harga yang tertekan dan menjengkelkan. XRP menghindari kerusakan struktural total dan sebaliknya membentuk saluran penurunan terkendali sementara pasar keseluruhan mundur. Sekarang, tekanan jual jelas berkurang, volatilitas terkompresi, dan saluran itu merata. Ini adalah pergeseran rezim dari penolakan yang sedang berlangsung, tetapi belum merupakan kenaikan eksplosif.

XRP tidak mampu mempertahankan perdagangan di atas rata-rata bergerak jangka menengah lebih dari beberapa sesi di awal tahun. Setiap uji resistensi tren dihadapi dengan pasokan instan. Alih-alih menembus level penting, aksi harga saat ini stabil mendekatinya. Ini adalah perbedaan kecil namun signifikan. Fase bullish awal menyerap, sementara pasar bearish menolak.

Indikator momentum mendukung perubahan itu. RSI stabil dalam kisaran 40-an bawah dan telah berhenti membuat rendah yang lebih rendah, menunjukkan bahwa momentum turun tidak lagi berakselerasi. Setelah penjualan signifikan di awal siklus, volume telah kembali normal, menunjukkan bahwa penjualan paksa sebagian besar selesai. Yang tersisa adalah positioning.

Menyebut ini sebagai bull run penuh akan terlalu dini karena, secara struktural, XRP masih di bawah resistensi jangka panjang. Namun, pasar bullish sering dimulai dengan breakdown yang gagal daripada breakout yang jelas. Indikasi pertama bahwa kontrol mungkin bergeser adalah ketika XRP tidak dapat bergerak lebih rendah meskipun struktur bearish.

Bitcoin sedang tidur

Seperti biasanya terjadi di akhir tahun, Bitcoin tidak membuat gerakan signifikan. Setelah penurunan tajam, harga berkontraksi dalam kisaran sempit, volatilitas menurun, dan kedua sisi pasar tampak lelah daripada yakin. Ini adalah pola menahan daripada euforia distribusi atau kepanikan akumulasi. Secara teknis, Bitcoin diperdagangkan jauh di bawah rata-rata bergerak pentingnya.

Sementara rata-rata 200 hari berada di atas sebagai resistensi yang jauh, rata-rata 50 dan 100 hari menurun. RSI terjebak di pertengahan 40-an, menunjukkan keragu-raguan daripada ketakutan, dan indikator momentum datar. Sejak penjualan November, volume telah menurun secara signifikan, menunjukkan bahwa partisipasi agresif telah berhenti sementara.

Yang penting bukan hanya apa yang muncul di grafik tetapi juga alasan di baliknya. Aset berisiko secara struktural mati pada akhir Desember. Realokasi sebagian besar dibekukan, meja institusional menutup buku, dan mayoritas dana lebih fokus pada pelaporan akhir tahun daripada memulai eksposur baru.

Spread meningkatkan likuiditas, dan kemungkinan pembentukan tren signifikan menurun. Selain itu, ritel tidak mendorong apa pun. Setelah tahun yang bergejolak, minat di pasar memudar sampai kalender berputar. Terlepas dari seberapa bullish atau bearish narasi keseluruhan terdengar, kombinasi itu — ketidakhadiran institusional dan kelelahan ritel — persis bagaimana Bitcoin berakhir bergerak sideways.

Oleh karena itu, tidak mungkin volatilitas akan meningkat sebelum 31 Desember. Kecuali terpaksa, uang besar tidak memaksakan ukuran ke dalam kondisi likuiditas rendah liburan. Mereka menunggu. Selain itu, aliran kembali dengan niat ketika mereka kembali, biasanya selama minggu perdagangan penuh pertama Januari.