Pergeseran selanjutnya Bitcoin bergantung pada aksi berani para bulls BTC INI – Mengapa?

Dinamika harga untuk aset apa pun bergantung pada beberapa faktor, termasuk aktivitas dari peserta pasar spot dan perpetual.

Bitcoin terus mengalami fluktuasi harga yang didorong oleh pergerakan ini.

Saat ini, kedua kelompok ini menunjukkan pola yang berbeda, menunjukkan campuran sinyal bullish dan bearish di seluruh pasar. Berikut adalah rincian dari apa yang ditunjukkan data.

Pola bullish muncul

Analisis Average Spot Order Size menunjukkan sentimen bullish yang berkembang yang dapat mendukung tren naik yang lebih kuat untuk Bitcoin [BTC].

Average Spot Order Size menyoroti pihak mana yang mendominasi aktivitas trading selama periode tertentu, seperti yang ditunjukkan oleh ukuran dan warna gelembung pada grafik.

Secara historis, Bitcoin cenderung rally ketika downtrend diikuti oleh formasi titik hijau dan kemudian titik merah. Dalam siklus masa lalu, struktur ini sering mendahului pergerakan harga naik.

Sumber: CryptoQuant

Perilaku ini terlihat jelas dalam tiga kejadian serupa terakhir pada grafik, yang masing-masing menandai awal fase menguntungkan dan rally Bitcoin yang signifikan.

Namun, data dari rasio bid-to-ask Hyblock menawarkan pandangan yang lebih bernuansa tentang kondisi pasar spot saat ini, karena metrik tersebut telah mulai tren lebih rendah.

Data menunjukkan bahwa sementara trader spot secara keseluruhan masih cenderung bullish, partisipasi bearish secara bertahap meningkat, dengan order jual mulai mendapat daya tarik.

Gambaran lebih luas

Aktivitas trading spot tetap konsisten bullish selama beberapa minggu, menjaga bias arah dari kelompok ini condong ke arah setup bullish.

Dalam dua hari terakhir saja, investor spot mengakumulasi Bitcoin senilai sekitar $113,23 juta.

Data CoinGlass juga menunjukkan bahwa total pembelian spot di bulan Desember telah melampaui $4,11 miliar, mencerminkan sentimen pasar yang menguat.

Sumber: CoinGlass

Pasar perpetual juga terus menunjukkan bias bullish yang berkembang. Volume trading di segmen ini mendukung pembeli, dengan Taker Buy/Sell Ratio tetap di atas 1.

Pembacaan di atas 1 menunjukkan bahwa volume beli telah melebihi volume jual selama hari terakhir. Saat ini, total volume trading perpetual mencapai $53,23 miliar, menandai peningkatan 151% selama periode yang sama.

Penjual di sisi yang salah

Data pasar perpetual terbaru menunjukkan bahwa menjual telah menjadi kurang menguntungkan.

Grafik menunjukkan kerugian signifikan di antara trader yang membuka posisi short selama hari terakhir.

Trader short mencatat kerugian sebesar $40,56 juta, sementara trader long hanya kehilangan $2,47 juta. Ketidakseimbangan ini menempatkan kerugian pada rasio sekitar 16,4:1, menunjukkan risiko likuidasi yang jauh lebih tinggi untuk short daripada long.

Sumber: CoinGlass

Data Funding Rate lebih lanjut mendukung pandangan ini. Metrik, yang mencerminkan apakah posisi long atau short mendominasi pasar, saat ini mendukung pembeli.

Funding Rate berada di sekitar 0,0077%, pembacaan positif yang mengonfirmasi dominasi sisi long. Jika berkelanjutan, Funding Rate positif tetap konstruktif untuk harga Bitcoin dalam jangka panjang.

Pemikiran Akhir

Average spot order size Bitcoin menunjukkan pola yang mengisyaratkan potensi rally harga.

Rasio bid-to-ask menunjukkan tekanan jual sedang meningkat di pasar spot, meskipun trader perpetual tetap bullish.