Arthur Hayes Membeli Token DeFi Senilai $4 Juta Setelah Penjualan Ethereum

Arthur Hayes menjual ETH senilai $5,53 juta untuk membeli token DeFi, dengan PENDLE memimpin portofolionya, menandakan kepercayaan terhadap prospek pasar DeFi.

Arthur Hayes, salah satu pendiri BitMEX, menjadi berita utama dengan penjualan Ethereum dalam jumlah besar dan pergeseran menuju token DeFi.

Hayes menjual 1.871 ETH, senilai sekitar $5,53 juta, dan menginvestasikan kembali dana tersebut ke beberapa token DeFi. Langkah ini menandakan kepercayaannya terhadap sektor keuangan terdesentralisasi, meskipun ada tantangan berkelanjutan dengan Ethereum. Tindakannya telah memicu minat di kalangan investor, menampilkan strateginya untuk mendiversifikasi portofolionya.

Penjualan Ethereum dan Perpindahan ke Token DeFi

Arthur Hayes baru-baru ini melikuidasi sebagian kepemilikan Ethereumnya, total 1.871 ETH.

Dana tersebut, berjumlah $5,53 juta, digunakan untuk membeli token DeFi. Pembelian utama Hayes termasuk token seperti PENDLE, LDO, ENA, dan ETHFI. Pergeseran fokus investasi ini menunjukkan bahwa Hayes melihat lebih banyak potensi dalam proyek DeFi dibandingkan Ethereum saat ini.

PENDLE, khususnya, menerima porsi signifikan dari dana Hayes.

Dia membeli 961.113 token PENDLE, senilai $1,75 juta. Langkah ini mencerminkan kepercayaannya terhadap masa depan platform keuangan terdesentralisasi dan aset yang ditokenisasi.

Dengan mengalokasikan kembali dananya dari Ethereum ke aset DeFi, Hayes beradaptasi dengan kondisi pasar yang berubah.

Pasar Ethereum telah menghadapi tekanan, membuat investor mencari peluang lain di ruang kripto. Keputusan Hayes dapat mempengaruhi investor lain untuk mempertimbangkan DeFi sebagai area yang lebih menjanjikan untuk pertumbuhan.

Dominasi PENDLE dalam Portofolio Hayes

PENDLE dengan cepat menjadi aset paling signifikan dalam portofolio Arthur Hayes.

Setelah pembelian terbarunya, PENDLE mencakup hampir setengah dari kepemilikan DeFi-nya. Posisi kuat Hayes di PENDLE menyoroti keyakinannya terhadap nilai token dalam ekosistem DeFi.

Token PENDLE memungkinkan pengguna untuk mentokenisasi aset penghasil yield, sebuah tren yang berkembang dalam keuangan terdesentralisasi. Dengan berinvestasi besar di PENDLE, Hayes tampaknya bertaruh pada tren ini untuk terus mendapatkan momentum.

Alokasi besarnya menunjukkan dia mengharapkan pertumbuhan kuat dari PENDLE di masa depan.

Dominasi PENDLE dalam portofolio Hayes dapat menandakan pergeseran lebih luas dalam sentimen investor. Seiring platform DeFi berkembang, token seperti PENDLE bisa menjadi lebih berharga.

Hayes tampaknya memposisikan dirinya untuk mendapatkan manfaat dari tren yang berkembang ini.

Bacaan Terkait: Arthur Hayes Melihat Zcash Rally Menuju $1.000 Saat Narasi Privasi Menguat

Penurunan Ethereum dan Dampaknya terhadap Pasar

Tekanan yang meningkat pada harga Ethereum telah menimbulkan kekhawatiran dalam komunitas kripto.

Meskipun menjadi salah satu cryptocurrency terbesar, Ethereum menghadapi kesulitan mempertahankan level harganya. Dengan ETH melayang di bawah $3.000, pasar mengalami penurunan.

Keputusan Arthur Hayes untuk menjual ETH dan berinvestasi dalam token DeFi mencerminkan pergeseran sentimen ini. Ini menunjukkan bahwa beberapa investor tidak lagi melihat Ethereum sebagai taruhan terbaik untuk pertumbuhan masa depan.

Tekanan penjualan yang meningkat pada Ethereum dapat menyebabkan penurunan berkelanjutan dalam dominasi pasarnya.

Seiring lebih banyak dana pindah ke token DeFi, Ethereum bisa menghadapi tantangan lebih lanjut. Investor mendiversifikasi ke aset dengan potensi pengembalian lebih tinggi.

Jika tren ini berlanjut, Ethereum mungkin kesulitan mempertahankan pangsa pasar sebelumnya terhadap munculnya platform keuangan terdesentralisasi.