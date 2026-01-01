Bitcoin (BTC) Dapat Melonjak 10% di Awal Januari karena Pola Tahun Baru Historis Terulang

Bitcoin secara historis berubah positif di awal Januari, yang memberikan aset kripto ini peluang 2/3 untuk naik 10% minggu depan.

Perjuangan Bitcoin (BTC) di tahun 2025 sangat nyata. Meskipun mengalami bull run yang hampir epik, crash Oktober mengekspos kerapuhan rally tersebut. Bahkan saat sentimen pasar saat ini tetap bearish, data baru menunjukkan bahwa BTC jarang tetap negatif setelah Tahun Baru, bahkan setelah transisi akhir tahun yang lemah seperti yang terlihat pada tahun 2022.

Pendiri dan CEO Alphractal Joao Wedson mengatakan Bitcoin memiliki kecenderungan historis yang kuat untuk berubah positif di awal Januari.

Efek Tahun Baru Bitcoin

Dalam postingan terbaru di X, Wedson berpendapat bahwa struktur pasar di sekitar transisi Tahun Baru mendukung prospek bullish jangka pendek, meskipun ada kelemahan baru-baru ini.

Sepanjang sejarah harga Bitcoin, minggu setelah 31 Desember hanya mengalami kinerja negatif tiga kali, yang menyiratkan probabilitas 2/3 bahwa BTC mengakhiri minggu pertama Januari dengan keuntungan setidaknya 10%.

Pola ini bertahan bahkan setelah transisi akhir tahun yang lemah. Misalnya, pada tahun 2022, Bitcoin awalnya turun sebelum rebound tajam di hari-hari berikutnya. Wedson mengamati bahwa sementara transisi akhir tahun umumnya lemah, dengan pengecualian signifikan selama periode 2017-2018 dan 2020-2021, hari-hari segera setelah Tahun Baru sering menentukan apakah BTC pullback atau terus naik.

Dia juga memperluas analisisnya ke perilaku siklus jangka panjang, dan menunjukkan bahwa dari satu halving ke halving berikutnya, Bitcoin secara konsisten mencatat sekitar 109-110 minggu di mana transisi Minggu-ke-Senin dimulai secara positif. Pada saat yang sama, dia menemukan bahwa jumlah minggu yang dimulai dengan penurunan terus meningkat di seluruh siklus. Analis memperkirakan sekitar 100 minggu seperti itu dalam siklus saat ini, yang menurutnya membuat trading BTC jangka pendek semakin sulit.

Wedson juga menggambarkan tahun 2025 sebagai tahun terburuk dalam catatan untuk awal mingguan yang positif, karena hanya melihat 21 minggu dibuka lebih tinggi dibandingkan dengan 31 yang dimulai dengan penurunan. Ini berarti bahwa akumulasi selama periode tersebut mencerminkan timing yang buruk, menurut analisis. Meskipun demikian, dia menambahkan bahwa kinerja keseluruhan Bitcoin di tahun 2025 relatif tangguh, karena mengakhiri tahun turun 10%, hasil yang dianggap masih jauh lebih baik daripada penurunan dalam yang terlihat pada tahun 2018 dan 2022.

Anda mungkin juga menyukai:

Akumulasi LTH Menguat

Mendukung prospek jangka pendek Wedson, data on-chain mengungkapkan bahwa tekanan jual dari holder BTC jangka panjang tetap rendah. Analis kripto Axel Adler Junior mengatakan Indeks Tekanan Distribusi Long-Term Holder (LTH) telah bergerak ke zona akumulasi, yang menunjukkan aktivitas penjualan minimal. Z-score indeks saat ini berada di -1,628, di bawah ambang batas -1,5 yang menunjukkan distribusi rendah.

Adler menjelaskan bahwa ini mengikuti kenaikan singkat dalam penjualan pada 10-11 Desember, ketika pengeluaran holder jangka panjang meningkat tajam sebelum mereda kembali dalam beberapa hari. Sejak itu, aktivitas penjualan tetap rendah. Dia menambahkan bahwa rata-rata pengeluaran LTH tujuh hari telah turun menjadi sekitar 221 BTC, sementara SOPR tetap di atas 1 pada 1,13, yang pada dasarnya berarti bahwa holder tidak terburu-buru untuk menjual.