Prediksi Harga Bitcoin: Q4 Terburuk Sejak 2018 Berakhir – Analis Melihat BTC Stabil Antara $80K dan $140K di 2026

Analis telah menguraikan prediksi harga Bitcoin untuk tahun 2026, memperkirakan stabilitas antara $80.000 dan $140.000. Sentimen saat ini menunjukkan struktur terikat kisaran, dengan potensi kenaikan menuju $170.000 jika kondisi makro dan ETF membaik selama kuartal mendatang.

