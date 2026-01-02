Analisis Harga Bitcoin: BTC Menargetkan $90K Lagi – Breakout Akan Datang atau Penolakan Lain?

Bitcoin terus bergerak sideways di bawah level $90K, menunjukkan tanda-tanda kompresi setelah berminggu-minggu bergerak tidak menentu. Meskipun belum ada breakout bullish yang signifikan, harga terus menekan resistance lokal kunci. Pembeli mencoba merebut kembali kontrol, namun kurangnya follow-through membuat ini menjadi area penting untuk diperhatikan.

Analisis Harga Bitcoin: Grafik Harian

Pada grafik harian, BTC tetap terjebak dalam channel menurun, menguji batas atas sekali lagi di dekat level kritis $90K. Moving average 100-hari dan 200-hari yang terletak di atas $95K bertindak sebagai level resistance dinamis utama, dan pembeli belum berhasil merampasnya kembali.

Meskipun ada upaya rebound baru-baru ini, momentum terus memudar. RSI sedang naik tetapi masih berada di sekitar wilayah netral, menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk bergerak lebih tinggi. Jika pembeli gagal menembus zona $90K dan batas atas channel, kunjungan lain ke zona support $80K tetap kemungkinan besar terjadi. Sampai breakout itu terjadi, ini masih merupakan struktur pasar bearish.

Grafik 4-Jam BTC/USDT

Pada timeframe 4-jam, aset telah berkonsolidasi dalam channel jangka pendek. Beberapa penolakan dari level $90K, yang terletak di tengah channel, telah membentuk ceiling mid-range. Sementara itu, higher lows yang terbentuk secara bertahap di bawah zona ini menunjukkan bahwa pembeli perlahan masuk.

RSI juga mendorong lebih tinggi, menunjukkan momentum bullish yang sedang terbentuk namun masih belum overbought. Jika breakout bersih di atas $90K terjadi dengan kekuatan, ini membuka jalan untuk bergerak menuju zona resistance utama di $95K. Di sisi lain, kegagalan di zona $90K bisa berarti sweep kembali menuju $86K dan bahkan breakdown channel yang dapat membuka jalan untuk penurunan lebih dalam menuju area $80K.

Analisis On-Chain

Metrik cadangan exchange BTC terus turun tajam, mencapai 2,75 juta BTC, terendah multi-tahun yang signifikan. Tren ini mencerminkan akumulasi berkelanjutan dan berkurangnya tekanan jual di exchange terpusat.

Meskipun aksi harga tetap stagnan, metrik mendasar ini mendukung tesis bullish jangka panjang. Namun, ketidaksesuaian antara cadangan rendah dan aksi harga yang lemah menyoroti ketidakpastian dan keraguan yang lebih luas di antara pelaku pasar menjelang kuartal pertama 2026. Oleh karena itu, lebih banyak pergerakan sideways atau bahkan koreksi mungkin diperlukan sebelum pasar dapat mulai rally lagi.

