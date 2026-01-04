"Guru short-selling setelah flash crash 1011" memiliki floating profit $434.000, dengan kontribusi terbesar dari SOL.

PANews melaporkan pada 4 Januari bahwa, menurut pelacakan AiYi, "short seller setelah flash crash 1011" memiliki total keuntungan belum terealisasi sebesar $434.000 setelah menahan posisi selama 29 hari, terutama dari posisi long di SOL. Saat ini, dia memegang 203.340 ETH (kerugian belum terealisasi sebesar $1.238.000), 1.000 BTC (kerugian belum terealisasi sebesar $356.000), dan 511.000 SOL (keuntungan belum terealisasi sebesar $2.076.000). Total biaya pendanaan yang dibayarkan mencapai $4.328.000.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungiagar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.