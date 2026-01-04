"Guru short-selling setelah flash crash 1011" memiliki floating profit $434.000, dengan kontribusi terbesar dari SOL.

BursaDEX+
Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/04 08:28
PANews melaporkan pada 4 Januari bahwa, menurut pelacakan AiYi, "short seller setelah flash crash 1011" memiliki total keuntungan belum terealisasi sebesar $434.000 setelah menahan posisi selama 29 hari, terutama dari posisi long di SOL. Saat ini, dia memegang 203.340 ETH (kerugian belum terealisasi sebesar $1.238.000), 1.000 BTC (kerugian belum terealisasi sebesar $356.000), dan 511.000 SOL (keuntungan belum terealisasi sebesar $2.076.000). Total biaya pendanaan yang dibayarkan mencapai $4.328.000.

