BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Top 5 Altcoin yang Perlu Diperhatikan Sekarang muncul di BitcoinEthereumNews.com. Dominasi Bitcoin Mulai Berguling $Dominasi Bitcoin telah mulai menurun sedikit, sebuah klasikPostingan Top 5 Altcoin yang Perlu Diperhatikan Sekarang muncul di BitcoinEthereumNews.com. Dominasi Bitcoin Mulai Berguling $Dominasi Bitcoin telah mulai menurun sedikit, sebuah klasik

5 Altcoin Teratas yang Perlu Diperhatikan Sekarang

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/04 15:50
TOP Network
TOP$0.000096--%
Nowchain
NOW$0.00077-16.30%
Edge
EDGE$0.14951+14.54%
Bitcoin
BTC$97,055.36+1.76%
Moonveil
MORE$0.002443-1.13%

Dominasi Bitcoin Sedang Menurun

Dominasi $Bitcoin telah mulai menurun, sinyal klasik bahwa modal berputar dari BTC ke altcoin. Grafik dominasi yang terlampir menunjukkan BTC kehilangan pangsa pasar setelah kenaikan yang kuat, sementara pasar kripto yang lebih luas terus berkembang.

Jenis pengaturan ini sering muncul di tahap awal rotasi altcoin, ketika investor merasa lebih nyaman mengambil risiko di luar Bitcoin untuk mencari return yang lebih tinggi.

Bitcoin Dominance 15m – TradingView

Apa Arti Penurunan Dominasi BTC

Ketika dominasi Bitcoin turun:

  1. Modal biasanya mengalir ke altcoin berkapitalisasi besar dan menengah terlebih dahulu
  2. Selera risiko meningkat di seluruh pasar
  3. Altcoin sering mulai mengungguli Bitcoin secara persentase

Ini bukan berarti $BTC menjadi bearish. Sebaliknya, ini menunjukkan pasar memasuki fase di mana diversifikasi dan rotasi menjadi tema dominan.

5 Altcoin Teratas yang Perlu Diperhatikan Saat Rotasi Meningkat

Berikut adalah lima altcoin yang saat ini mendapat perhatian baru, berdasarkan posisi pasar dan kinerja terkini mereka.

Hyperliquid (HYPE)

  • Harga: ~$25,20
  • Kapitalisasi Pasar: ~$8,5 Miliar
  • Volume 24j: ~$151 Juta

$Hyperliquid adalah platform derivatif onchain berkinerja tinggi yang berfokus pada kecepatan dan likuiditas yang dalam. Seiring meningkatnya minat terhadap infrastruktur perdagangan terdesentralisasi, HYPE semakin dipandang sebagai taruhan inti pada fase berikutnya perdagangan DeFi.

Lighter (LIT)

  • Harga: ~$2,59
  • Kapitalisasi Pasar: ~$650 Juta
  • Volume 24j: ~$24 Juta

$Lighter diposisikan sebagai infrastruktur onchain dan protokol yang berfokus pada likuiditas. Kapitalisasi pasarnya yang lebih kecil membuatnya lebih volatil, tetapi juga lebih responsif selama rotasi altcoin, menarik trader yang mencari keuntungan asimetris.

Zcash (ZEC)

  • Harga: ~$503
  • Kapitalisasi Pasar: ~$8,3 Miliar
  • Volume 24j: ~$518 Juta

$Zcash adalah salah satu cryptocurrency terkemuka yang berfokus pada privasi. Dalam periode ketika narasi privasi mendapatkan kembali daya tarik, ZEC sering melihat minat yang diperbarui, terutama dari trader yang berputar keluar dari Bitcoin ke kasus penggunaan alternatif.

Uniswap (UNI)

  • Harga: ~$5,93
  • Kapitalisasi Pasar: ~$3,7 Miliar
  • Volume 24j: ~$309 Juta

$Uniswap tetap menjadi fondasi keuangan terdesentralisasi. Seiring aktivitas altcoin meningkat, volume DEX cenderung naik, membuat UNI menjadi penerima manfaat umum dari rotasi DeFi yang lebih luas.

Dash (DASH)

  • Harga: ~$42,47
  • Kapitalisasi Pasar: ~$533 Juta
  • Volume 24j: ~$69 Juta

$Dash berfokus pada pembayaran cepat dengan biaya rendah. Meskipun sering diabaikan selama rally yang dipimpin Bitcoin, DASH secara historis berkinerja baik selama fase altcoin ketika trader mengunjungi kembali aset lama yang likuid dengan utilitas transaksi yang kuat.

Kapan Membeli Altcoin di 2026

Jika dominasi Bitcoin terus menurun:

  • Altcoin dapat melihat keuntungan relatif yang meningkat
  • Volatilitas di seluruh mid-cap kemungkinan akan meningkat
  • Rotasi jangka pendek mungkin terjadi dengan cepat dan agresif

Variabel kunci tetap Bitcoin itu sendiri. Selama BTC mempertahankan level support utamanya, latar belakang tetap konstruktif untuk altcoin.

Sumber: https://cryptoticker.io/en/bitcoin-dominance-falls-rotation-top-5-altcoins/

Peluang Pasar
Logo TOP Network
Harga TOP Network(TOP)
$0.000096
$0.000096$0.000096
0.00%
USD
Grafik Harga Live TOP Network (TOP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum mencapai $119 miliar dengan hampir 30% pasokan terkunci saat BitMine menambah 154 ribu ETH, meningkatkan kepemilikan menjadi 1,685 juta ETH. Staking Ethereum telah mencapai pencapaian baru,
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 19:45
Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20