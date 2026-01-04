5 Altcoin Teratas yang Perlu Diperhatikan Sekarang

Ini bukan berarti $BTC menjadi bearish. Sebaliknya, ini menunjukkan pasar memasuki fase di mana diversifikasi dan rotasi menjadi tema dominan.

Jenis pengaturan ini sering muncul di tahap awal rotasi altcoin , ketika investor merasa lebih nyaman mengambil risiko di luar Bitcoin untuk mencari return yang lebih tinggi.

Dominasi $Bitcoin telah mulai menurun , sinyal klasik bahwa modal berputar dari BTC ke altcoin. Grafik dominasi yang terlampir menunjukkan BTC kehilangan pangsa pasar setelah kenaikan yang kuat, sementara pasar kripto yang lebih luas terus berkembang.

5 Altcoin Teratas yang Perlu Diperhatikan Saat Rotasi Meningkat

Berikut adalah lima altcoin yang saat ini mendapat perhatian baru, berdasarkan posisi pasar dan kinerja terkini mereka.

Hyperliquid (HYPE)

Harga: ~$25,20

~$25,20 Kapitalisasi Pasar: ~$8,5 Miliar

~$8,5 Miliar Volume 24j: ~$151 Juta

$Hyperliquid adalah platform derivatif onchain berkinerja tinggi yang berfokus pada kecepatan dan likuiditas yang dalam. Seiring meningkatnya minat terhadap infrastruktur perdagangan terdesentralisasi, HYPE semakin dipandang sebagai taruhan inti pada fase berikutnya perdagangan DeFi.

Lighter (LIT)

Harga: ~$2,59

~$2,59 Kapitalisasi Pasar: ~$650 Juta

~$650 Juta Volume 24j: ~$24 Juta

$Lighter diposisikan sebagai infrastruktur onchain dan protokol yang berfokus pada likuiditas. Kapitalisasi pasarnya yang lebih kecil membuatnya lebih volatil, tetapi juga lebih responsif selama rotasi altcoin, menarik trader yang mencari keuntungan asimetris.

Zcash (ZEC)

Harga: ~$503

~$503 Kapitalisasi Pasar: ~$8,3 Miliar

~$8,3 Miliar Volume 24j: ~$518 Juta

$Zcash adalah salah satu cryptocurrency terkemuka yang berfokus pada privasi. Dalam periode ketika narasi privasi mendapatkan kembali daya tarik, ZEC sering melihat minat yang diperbarui, terutama dari trader yang berputar keluar dari Bitcoin ke kasus penggunaan alternatif.

Uniswap (UNI)

Harga: ~$5,93

~$5,93 Kapitalisasi Pasar: ~$3,7 Miliar

~$3,7 Miliar Volume 24j: ~$309 Juta

$Uniswap tetap menjadi fondasi keuangan terdesentralisasi. Seiring aktivitas altcoin meningkat, volume DEX cenderung naik, membuat UNI menjadi penerima manfaat umum dari rotasi DeFi yang lebih luas.

Dash (DASH)

Harga: ~$42,47

~$42,47 Kapitalisasi Pasar: ~$533 Juta

~$533 Juta Volume 24j: ~$69 Juta

$Dash berfokus pada pembayaran cepat dengan biaya rendah. Meskipun sering diabaikan selama rally yang dipimpin Bitcoin, DASH secara historis berkinerja baik selama fase altcoin ketika trader mengunjungi kembali aset lama yang likuid dengan utilitas transaksi yang kuat.

Kapan Membeli Altcoin di 2026

Jika dominasi Bitcoin terus menurun:

Altcoin dapat melihat keuntungan relatif yang meningkat

Volatilitas di seluruh mid-cap kemungkinan akan meningkat

Rotasi jangka pendek mungkin terjadi dengan cepat dan agresif

Variabel kunci tetap Bitcoin itu sendiri. Selama BTC mempertahankan level support utamanya, latar belakang tetap konstruktif untuk altcoin.