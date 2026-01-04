Ethereum Menunjukkan Tanda-tanda Pembalikan Tren saat Descending Channel Tertembus

Analisis Altcoin

Ethereum sedang mencoba breakout teknis setelah berbulan-bulan diperdagangkan di dalam descending channel yang terdefinisi dengan baik. Pada grafik 12 jam, ETH telah menembus batas atas struktur tersebut, sebuah pergerakan yang sering dikaitkan trader dengan potensi pembalikan tren daripada hanya pantulan sementara.

Breakout ini terjadi setelah berulang kali mempertahankan zona support bawah, menunjukkan bahwa penjual kehilangan momentum sementara pembeli secara bertahap merebut kembali kendali. Aksi harga di dekat langit-langit channel telah disertai dengan sinyal momentum yang membaik, memperkuat skenario bullish dalam jangka pendek.

Poin Utama Ethereum telah menembus di atas descending channel yang sudah berlangsung lama pada grafik 12 jam

Indikator momentum seperti RSI dan MACD berubah menjadi bullish

Resistance channel sebelumnya di dekat $3.000-$3.100 kini menjadi support kunci

Zona upside yang perlu diperhatikan meliputi $3.410, $3.770, $4.250, dan $4.680

Breakout Descending Channel Mengubah Gambaran Teknis

Untuk sebagian besar kuartal lalu, Ethereum menghormati channel yang miring ke bawah, dengan lower high secara konsisten membatasi upaya kenaikan. Pergerakan terbaru memecahkan pola tersebut, menggeser struktur pasar menuju higher high dan higher low pada timeframe yang lebih rendah.

Resistance channel sebelumnya kini berada di dekat area $3.000-$3.100, zona yang akan dipantau dengan cermat oleh trader untuk konfirmasi. Bertahan di atasnya akan memperkuat narasi breakout, sementara penolakan tajam dapat menandakan pergerakan palsu.

Indikator Momentum Berubah Mendukung

Indikator momentum mulai selaras dengan skenario breakout bullish. Pada grafik 4 jam, RSI telah bergerak ke kisaran atas, melayang di dekat wilayah overbought. Meskipun ini terkadang dapat mendahului pullback jangka pendek, ini juga mencerminkan tekanan beli yang kuat selama fase breakout awal.

MACD telah menyeberang ke wilayah positif dengan histogram bar yang melebar, menunjukkan momentum naik yang menguat. Secara bersama-sama, indikator-indikator ini menunjukkan bahwa penurunan mungkin terus menarik pembeli daripada memicu penjualan agresif.

Level Kunci dan Zona Upside dalam Fokus

Dengan descending channel tidak lagi bertindak sebagai resistance, perhatian beralih ke zona supply overhead. Area upside utama pertama berada di sekitar $3.410, diikuti oleh $3.770. Di luar itu, zona resistance yang lebih luas terlihat di dekat $4.250 dan $4.680, di mana penjual sebelumnya masuk secara agresif.

Di sisi bawah, bagian atas channel sebelumnya dan wilayah $3.000 bertindak sebagai support langsung. Pergerakan berkelanjutan kembali di bawah level tersebut akan melemahkan outlook bullish dan menempatkan Ethereum kembali ke konsolidasi.

Apa Artinya Ini Ke Depan

Jika Ethereum bertahan di atas channel yang telah ditembus dan terus membangun volume, pergerakan ini dapat menandai tahap awal fase pemulihan yang lebih luas daripada sekadar rally relief sederhana. Trader kemungkinan akan mencari follow-through pada timeframe yang lebih tinggi untuk mengkonfirmasi bahwa pasar benar-benar telah bergeser keluar dari struktur bearish-nya.

Selama ETH tetap di atas support kunci dan indikator momentum tetap konstruktif, jalur paling sedikit resistensi tampaknya condong ke atas, dengan zona resistance yang lebih tinggi secara bertahap mulai berperan.

