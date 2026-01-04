Solana Melampaui Bursa Besar, Volume On-Chain Mencapai $1,6 Triliun pada 2025

Solana (SOL) telah muncul sebagai kekuatan dominan dalam perdagangan kripto, mencatatkan volume spot sebesar $1,6 triliun pada tahun 2025, mengungguli bursa-bursa terkemuka, yang mencakup Bybit, Coinbase, dan Bitget.

Saat ini, SOL diperdagangkan pada harga $133,87, dengan volume 24 jam sebesar $5,25 miliar, sementara kapitalisasi pasarnya tercatat sebesar $75,40 miliar, mencakup persentase total 2,45% dari seluruh pasar kripto. Dalam 24 jam terakhir, harga SOL meningkat sebesar 2,76% di pasar kripto.

Harga Solana Mencapai $133,87 di Tengah Pertumbuhan

Menurut postingan terbaru oleh CryptoRus, volume spot on-chain Solana pada tahun 2025 telah mencapai angka mengejutkan $1,6 triliun, menempatkannya pada posisi yang melampaui sebagian besar bursa terpusat, kecuali Binance. Solana hanya memiliki pangsa pasar 1% pada tahun 2022 dalam hal volume spot, kini menempati pangsa pasar 12%.

Dalam prosesnya, transaksi on-chain Solana telah mengungguli platform-platform terkemuka lainnya seperti Bybit, Coinbase Global, dan Bitget, menunjukkan pergeseran mendalam dalam perdagangan mata uang kripto. Dominasi yang dinikmati oleh Binance, yang bertanggung jawab atas 80% dari keseluruhan volume spot, telah berkurang menjadi 55%, melambangkan redistribusi aksi pasar.

Seperti yang ditunjukkan oleh para analis, perkembangan ini menandakan lebih dari sekadar aksi harga. Pergeseran ke perdagangan on-chain memungkinkan kecepatan eksekusi yang lebih cepat, perutean order yang transparan, komposabilitas, dan tidak adanya risiko kustodian. Saat pasar beradaptasi dengan skenario baru ini, perhatian komunitas telah beralih ke ekosistem on-chain dari bursa terpusat, dan SOL memainkan peran penting dalam menentukan masa depan perdagangan untuk pasar kripto.

Pergerakan Whale Menyoroti Potensi Solana di 2026

Menambah momentum ini, Cointelegraph menyebutkan bahwa pembelian whale SOL baru-baru ini telah menarik perhatian pada aset tersebut karena telah menjadi salah satu aset teratas di tahun 2026.

Peningkatan aktivitas on-chain yang disaksikan SOL menunjukkan bahwa paradigma dalam ruang perdagangan kripto secara perlahan bergeser, dengan SOL memimpin perubahan di ruang ini.

