Ethereum yang didepositkan ke Aave telah mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, melewati 3 juta ETH

Menurut data Token Terminal, jumlah Ethereum yang didepositkan ke Aave telah mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, melampaui 3 juta ETH dan mendekati 4 juta ETH per 4 Januari 2026.

Pengumuman ini datang tepat ketika DeFiLlama menerbitkan daftar 10 protokol teratas berdasarkan total value locked (TVL), menempatkan Aave sebagai nomor satu dalam laporan tersebut.

Aave telah mencatat rekor tertinggi dalam deposit Ethereum sejak 2025

Deposit ETH pada protokol Aave mencapai rekor tertinggi baru. Sumber: Token Terminal

Untuk benar-benar menghargai seberapa jauh Aave telah berkembang di 2026, kita perlu melihat gambaran yang lebih luas dan kembali ke 2024, yang merupakan waktu ketika TVL mulai meningkat pesat di Aave. Metrik likuiditas yang dipinjam juga memberikan gambaran yang lebih jelas tentang utilitas yang telah diasosiasikan dengan jaringan ini.

Antara 2024 dan 2025, protokol Aave memproses miliaran dalam utang, mencatat sedikit lebih dari $3 miliar dalam dana pinjaman pada awal 2024, angka yang membengkak menjadi lebih dari $30,5 miliar ketika mencapai rekor tertinggi sepanjang masa pada September 2025.

Pada tahun yang sama, Aave mencatat pendapatan bulanan tertingginya mencapai $14,4 juta pada Januari, dengan pendapatan melampaui $13 juta pada September sebelum mengakhiri tahun di $7,57 juta.

Semua itu telah memposisikan Aave sebagai protokol lending teratas. Per Januari 2026, TVL keseluruhannya telah mencapai $35 miliar, dan sebagian besar diparkir di mainnet Ethereum.

Memasuki 2026, Aave masih memimpin industri lending, dan hubungannya dengan ETH hanya memperkuat tautan tersebut. Token Terminal menyebut pengaturan antara kedua blockchain ini sebagai situasi win-win karena, saat Aave menciptakan permintaan untuk ETH, ETH memperluas kapasitas penghasilan pendapatan Aave. Ini telah mendorong kepercayaan investor pada protokol Aave dan membuatnya tetap unggul dari protokol lending lainnya.

Selain platform Aave, Compound Finance, Morpho, dan Spark, lengan lending dari MakerDAO, juga melaporkan deposit ETH yang tinggi.

Vitalik Buterin optimis tentang peran Aave dalam Ethereum

Menurut sebuah artikel dari pendiri Ethereum, Vitalik Buterin, DeFi berisiko rendah seperti Aave memiliki potensi untuk menjadi "search" bagi Ethereum, yang ia samakan dengan "Google."

Menurutnya, DeFi berisiko rendah adalah solusi yang bagus karena memiliki nilai yang tidak tergantikan dan baik untuk keberlanjutan karena kemampuannya menghasilkan biaya transaksi yang signifikan tanpa menjadi parasit.

Buterin juga menyebutkan bagaimana, tidak seperti model iklan Google yang berfokus pada pengumpulan data, DeFi berisiko rendah adalah opsi yang bagus karena tidak memberikan tekanan yang tidak perlu pada L1 demi kecepatan.

Sejauh yang dia perhatikan, ini menandakan keselarasan dan lebih masuk akal sebagai penghasil pendapatan. Dia mengklaim ini juga memudahkan untuk mempertahankan dampak Ethereum karena kasus penggunaan terbesarnya tidak akan memfasilitasi penjualan "monyet digital".

Buterin menyebut DeFi berisiko rendah sebagai batu loncatan yang pada akhirnya dapat membantu ekosistem Ethereum lebih dekat dengan tujuan-tujuan yang lebih maju.

Bergabunglah dengan komunitas trading kripto premium gratis selama 30 hari - biasanya $100/bulan.