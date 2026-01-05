Berapa Harga Wajar Ethereum Saat Ini Setelah Perkembangan Terbaru?

CEO Hashed Simon Seojoon Kim telah mengembangkan alat penilaian komprehensif yang menghitung nilai wajar Ethereum (ETH) melalui berbagai indikator. Menurut data yang dibagikan oleh Kim, terdapat perbedaan mencolok antara harga pasar saat ini dengan output model. Berdasarkan data terkini dalam alat tersebut, harga pasar Ethereum berada di level 3.135,6 dolar. Sebaliknya, keseluruhan 12 model yang berbeda […]

