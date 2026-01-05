Ethereum Melihat Investor Baru Berdatangan, Bagaimana Harga Akan Bereaksi?

Harga Ethereum mendekati momen teknis kritis saat diperdagangkan di dekat batas atas pola descending wedge. Kenaikan ETH yang lambat namun stabil telah menempatkannya sangat dekat dengan breakout.

Momentum ini secara luas dikaitkan dengan upgrade Fusaka, yang diluncurkan pada 3 Desember dan bertujuan meningkatkan skalabilitas sambil menurunkan biaya Layer 2, sebuah tantangan Ethereum yang sudah lama ada.

Perubahan ini tiba saat pelaku pasar berposisi untuk tahun 2026, menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk pertumbuhan jaringan dan stabilisasi harga.

Holder Ethereum Menunjukkan Kekuatan

Aktivitas jaringan Ethereum telah berkembang dengan cepat selama tiga minggu terakhir. Data menunjukkan peningkatan tajam dalam alamat baru, yang didefinisikan sebagai dompet yang berinteraksi dengan ETH untuk pertama kalinya. Metrik ini meningkat sekitar 110% selama periode tersebut, menyoroti percepatan adopsi pengguna.

Ethereum kini menambahkan sekitar 292.000 alamat baru per hari. Lonjakan ini mencerminkan kombinasi faktor musiman dan peningkatan struktural.

Natal 2025, posisi Tahun Baru, dan optimisme seputar upgrade Fusaka tampaknya mendorong keterlibatan baru di seluruh ekosistem.

Alamat Baru Ethereum. Sumber: Glassnode

Peningkatan pembuatan alamat sering kali mendahului peningkatan permintaan transaksi. Meskipun tidak setiap alamat baru mewakili investor jangka panjang, pertumbuhan berkelanjutan pada skala ini menunjukkan partisipasi yang berkembang. Arus masuk pengguna yang lebih luas biasanya meningkatkan kedalaman likuiditas dan memperkuat ketahanan harga selama fase pasar yang volatil.

Dipaksa Hold, Tapi Tetap Menguntungkan bagi ETH

Indikator makro menyajikan gambaran yang beragam namun informatif. HODL Waves menunjukkan pertumbuhan di antara holder jangka menengah, yang didefinisikan sebagai dompet yang memegang ETH selama tiga hingga enam bulan. Investor ini sebagian besar masuk posisi antara Juli dan Oktober 2025.

Pembeli awal Juli saat ini dalam keuntungan, sementara mereka yang masuk setelah pertengahan Juli masih merugi. Distribusi ini menciptakan perilaku hold paksa, karena banyak holder menunggu pemulihan harga. Posisi seperti ini dapat memberikan dukungan sementara dengan mengurangi tekanan jual selama pullback.

Ethereum HODL Waves. Sumber: Glassnode

Namun, kenaikan harga dapat memicu distribusi dari kelompok ini. Ketika ETH mendekati level impas untuk holder jangka menengah, risiko penjualan meningkat. Dinamika ini dapat membatasi kenaikan kecuali modal segar mengimbangi pengambilan keuntungan dari pasokan yang terperangkap.

Harga ETH Mendekati Breakout

Harga Ethereum terus diperdagangkan dalam pola descending wedge yang terbentuk pada awal November. ETH saat ini diperdagangkan di dekat $3.141, menempatkannya dekat dengan potensi breakout. Struktur ini menunjukkan momentum sedang terkompresi, yang sering kali mendahului ekspansi arah.

Wedge memproyeksikan kenaikan teoritis sekitar 29,5%, menargetkan $4.061. Meskipun ambisius, langkah seperti itu akan memerlukan tekanan beli yang lebih kuat dari yang saat ini diamati. Skenario yang lebih realistis melibatkan ETH melakukan breakout dan melewati $3.287, membuka jalur jangka pendek menuju $3.447.

Analisis Harga ETH. Sumber: TradingView

Risiko penurunan tetap ada jika kondisi makro memburuk atau breakout gagal. Penolakan dapat mengirim Ethereum kembali di bawah $3.000. Dalam kasus itu, ETH mungkin menguji ulang level support $2.902, membatalkan tesis bullish dan memperkuat kondisi range-bound.