BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Shiba Inu (SHIB) mengalami gelombang baru pembelian spekulatif minggu ini, dengan token tersebut melompat hampir 16% sementara sektor meme coin yang lebih luas melonjak. Bacaan TerkaitShiba Inu (SHIB) mengalami gelombang baru pembelian spekulatif minggu ini, dengan token tersebut melompat hampir 16% sementara sektor meme coin yang lebih luas melonjak. Bacaan Terkait

Lonjakan 16% Shiba Inu Menandakan Kebangkitan Meme Coin – Detail

Penulis: NewsBTCSumber: NewsBTC
2026/01/05 16:00
BitShiba
SHIBA$0.0000000004519-1.61%
Zypher Network
POP$0.0006364-0.57%
Memecoin
MEME$0.0011641-3.14%
SHIBAINU
SHIB$0.000008581-1.70%
TokenFi
TOKEN$0.004936-6.65%

Shiba Inu (SHIB) telah mengalami gelombang pembelian spekulatif baru minggu ini, dengan token tersebut melonjak hampir 16% sementara sektor meme coin yang lebih luas mengalami lonjakan.

Menurut Santiment, valuasi total meme coin naik sekitar 23% selama periode tersebut karena trader kembali berbondong-bondong ke token berisiko tinggi.

Volume perdagangan melonjak dari $2,16 miliar menjadi sekitar $8,6 miliar, peningkatan yang sangat besar yang menunjukkan seberapa cepat uang berputar ke sudut pasar ini.

Konsentrasi Pasokan Menarik Perhatian

Laporan telah mengungkapkan bahwa pasokan tetap sangat terkonsentrasi di antara segelintir dompet. 10 pemegang teratas mengendalikan lebih dari 60% pasokan maksimum SHIB, yang setara dengan sekitar 1 kuadriliun token.

Dompet-dompet tersebut secara bersama-sama memegang sekitar 630 triliun SHIB. Berdasarkan angka Santiment, dompet burn resmi saja memegang sekitar 40% dari total pasokan, saham yang dinilai lebih dari $3 miliar. Konsentrasi semacam ini dapat memperbesar fluktuasi harga jika pemegang besar memindahkan koin ke bursa atau menjual.

Pengaturan Teknikal Menunjuk Pada Pengujian

Analis Charting Guy menandai grafik mingguan token sebagai "terlihat bagus" dalam tweet 4 Januari, mencatat lilin mingguan yang kuat dengan penutupan naik 22%. Berdasarkan laporan, SHIB memulai tahun 2026 di $0,000006904 dan sejak itu telah bergerak lebih tinggi.

Meme coin tersebut sempat diperdagangkan di atas $0,0000093 sebelum pullback dan saat ini berada di sekitar $0,000008766. Keuntungan year-to-date berada di dekat 64% dan token naik 2,14% selama 24 jam terakhir dan 15,7% selama seminggu terakhir.

Grafik Charting Guy menunjukkan SHIB mendekati ujung trendline menurun yang berjalan lama yang menelusuri kembali ke tertinggi $0,0000334 pada Desember 2024. Penembusan di atas garis tersebut akan meningkatkan kemungkinan pergerakan lebih besar ke atas.

Meme Coin Mencatat Keuntungan Luas

Token lain juga mencatat pergerakan besar. Dogecoin mencatat kenaikan sekitar 20% sementara Pepe melonjak sekitar 65% dalam rentang waktu yang sama. Keuntungan tajam kelompok tersebut datang karena minat spekulatif meningkat dan trader mengejar keuntungan jangka pendek.

Volume Pasar Dan Perilaku Trader

Data Santiment menyoroti bahwa aktivitas perdagangan melonjak secara dramatis, menandakan kembalinya uang panas dengan cepat ke meme coin. Lonjakan dari $2,17 miliar menjadi $8,7 miliar dalam nilai perdagangan harian menunjukkan lebih banyak partisipan aktif dan bersedia mengambil risiko lebih besar.

Berdasarkan kombinasi konsentrasi pasokan yang berat dan pengaturan teknikal yang ramai, jalur Shiba Inu bisa melebar ke salah satu arah. Penembusan menentukan di atas trendline menurun mungkin memperpanjang reli minggu lalu, sementara penjualan besar dari dompet besar dapat memicu pullback tajam.

Gambar unggulan dari Gemini, grafik dari TradingView

Peluang Pasar
Logo BitShiba
Harga BitShiba(SHIBA)
$0.0000000004519
$0.0000000004519$0.0000000004519
+1.09%
USD
Grafik Harga Live BitShiba (SHIBA)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta Rekrut Mantan Penasihat Trump untuk Fokus pada Kesepakatan Timur Tengah

Meta telah mempekerjakan Dina Powell McCormick, mantan bankir dan veteran kesepakatan Timur Tengah, untuk fokus pada kemitraan lintas industri. Perusahaan mengumumkan telah mempekerjakan Powell
Bagikan
Agbi2026/01/15 18:16
Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Wikipedia telah menandatangani kesepakatan berbayar dengan Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity, dan Mistral AI untuk memonetisasi penggunaan data situs mereka untuk melatih AI.
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/15 18:10
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20