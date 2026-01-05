Lonjakan 16% Shiba Inu Menandakan Kebangkitan Meme Coin – Detail

Shiba Inu (SHIB) telah mengalami gelombang pembelian spekulatif baru minggu ini, dengan token tersebut melonjak hampir 16% sementara sektor meme coin yang lebih luas mengalami lonjakan.

Menurut Santiment, valuasi total meme coin naik sekitar 23% selama periode tersebut karena trader kembali berbondong-bondong ke token berisiko tinggi.

Volume perdagangan melonjak dari $2,16 miliar menjadi sekitar $8,6 miliar, peningkatan yang sangat besar yang menunjukkan seberapa cepat uang berputar ke sudut pasar ini.

Konsentrasi Pasokan Menarik Perhatian

Laporan telah mengungkapkan bahwa pasokan tetap sangat terkonsentrasi di antara segelintir dompet. 10 pemegang teratas mengendalikan lebih dari 60% pasokan maksimum SHIB, yang setara dengan sekitar 1 kuadriliun token.

Dompet-dompet tersebut secara bersama-sama memegang sekitar 630 triliun SHIB. Berdasarkan angka Santiment, dompet burn resmi saja memegang sekitar 40% dari total pasokan, saham yang dinilai lebih dari $3 miliar. Konsentrasi semacam ini dapat memperbesar fluktuasi harga jika pemegang besar memindahkan koin ke bursa atau menjual.

Pengaturan Teknikal Menunjuk Pada Pengujian

Analis Charting Guy menandai grafik mingguan token sebagai "terlihat bagus" dalam tweet 4 Januari, mencatat lilin mingguan yang kuat dengan penutupan naik 22%. Berdasarkan laporan, SHIB memulai tahun 2026 di $0,000006904 dan sejak itu telah bergerak lebih tinggi.

Meme coin tersebut sempat diperdagangkan di atas $0,0000093 sebelum pullback dan saat ini berada di sekitar $0,000008766. Keuntungan year-to-date berada di dekat 64% dan token naik 2,14% selama 24 jam terakhir dan 15,7% selama seminggu terakhir.

Grafik Charting Guy menunjukkan SHIB mendekati ujung trendline menurun yang berjalan lama yang menelusuri kembali ke tertinggi $0,0000334 pada Desember 2024. Penembusan di atas garis tersebut akan meningkatkan kemungkinan pergerakan lebih besar ke atas.

Meme Coin Mencatat Keuntungan Luas

Token lain juga mencatat pergerakan besar. Dogecoin mencatat kenaikan sekitar 20% sementara Pepe melonjak sekitar 65% dalam rentang waktu yang sama. Keuntungan tajam kelompok tersebut datang karena minat spekulatif meningkat dan trader mengejar keuntungan jangka pendek.

Volume Pasar Dan Perilaku Trader

Data Santiment menyoroti bahwa aktivitas perdagangan melonjak secara dramatis, menandakan kembalinya uang panas dengan cepat ke meme coin. Lonjakan dari $2,17 miliar menjadi $8,7 miliar dalam nilai perdagangan harian menunjukkan lebih banyak partisipan aktif dan bersedia mengambil risiko lebih besar.

Berdasarkan kombinasi konsentrasi pasokan yang berat dan pengaturan teknikal yang ramai, jalur Shiba Inu bisa melebar ke salah satu arah. Penembusan menentukan di atas trendline menurun mungkin memperpanjang reli minggu lalu, sementara penjualan besar dari dompet besar dapat memicu pullback tajam.

