Polymarket Bermitra dengan Parcl untuk Menghadirkan Pasar Prediksi ke Sektor Perumahan

Penulis: CoinspeakerSumber: Coinspeaker
2026/01/06 00:49
Pasar prediksi real estat bergerak ke sektor perumahan saat Polymarket dan Parcl sepakat meluncurkan pasar baru yang terkait dengan data harga rumah harian.

Kemitraan ini memberikan trader cara yang jelas untuk mengikuti arah harga di kota-kota besar Amerika Serikat tanpa memiliki properti.

Munculnya Pasar Prediksi Real Estat

Polymarket dan Parcl telah mengonfirmasi kemitraan baru yang ditujukan untuk harga perumahan. Langkah ini menyusul pertukaran publik antara kedua entitas pada 30 Desember, ketika ide pasar perumahan diangkat secara online.

Dalam beberapa hari, diskusi tersebut berubah menjadi pengumuman resmi.

Seperti yang diumumkan, perjanjian ini menyatukan perusahaan dengan dua peran berbeda. Polymarket akan menjadi host dan mengelola pasar, sementara Parcl akan menyediakan data yang digunakan untuk menyelesaikannya.

Indeks harga perumahan harian Parcl melacak pergerakan harga di kota-kota besar AS dan dipublikasikan secara terbuka.

Angka-angka ini akan menentukan hasil pasar, memberikan pengguna satu titik referensi. Pasar akan memungkinkan trader mengambil posisi apakah indeks perumahan kota berakhir lebih tinggi atau lebih rendah selama periode tetap.

Jangka waktu akan mencakup hasil bulanan, kuartalan, dan tahunan. Beberapa listing juga akan fokus pada level harga, diselesaikan ketika indeks mencapai tanda yang dinyatakan.

Perumahan telah lama sulit diperdagangkan tanpa membeli properti atau menunggu bertahun-tahun. Dengan menggunakan data indeks alih-alih rumah individual, pasar prediksi real estat menawarkan opsi yang lebih cepat dan lebih sederhana.

Semua data penyelesaian akan terlihat dan terbuka untuk ditinjau, mengurangi perselisihan.

Di luar kemitraan ini, Polymarket mengamankan perjanjian dengan TKO Group pada November 2025.

Kesepakatan tersebut membawa pasar prediksi berbasis kripto ke acara UFC dan Zuffa Boxing di seluruh dunia.

Apa Arti Peluncuran Ini untuk Akses Data Perumahan

Pasar prediksi real estat pertama akan fokus pada kota-kota perumahan bervolume tinggi di Amerika Serikat.

Kedua perusahaan mengatakan lebih banyak kota akan ditambahkan berdasarkan minat pengguna. Setiap pasar akan terhubung ke halaman Parcl yang menunjukkan nomor indeks akhir, pergerakan harga masa lalu, dan bagaimana indeks dihitung.

Chief executive Parcl Trevor Bacon mengatakan harga perumahan memerlukan titik referensi yang jelas dan bahwa pasar prediksi menyediakan cara baru untuk mengekspresikan pandangan.

Marketing lead Polymarket Matthew Modabber mengatakan data yang kuat adalah kunci untuk hasil yang adil dan bahwa indeks Parcl memenuhi kebutuhan tersebut.

Peluncuran akan terjadi secara bertahap, dengan kedua tim bekerja pada format standar untuk listing masa depan.

Seiring lebih banyak pasar diluncurkan, pasar prediksi real estat bisa menjadi cara reguler untuk mengikuti tren perumahan tanpa membeli rumah.

Dalam berita terkait, Polymarket baru-baru ini menerima persetujuan CFTC untuk beroperasi sebagai bursa AS yang diatur. Ini akan memungkinkan akses pasar langsung di bawah aturan kepatuhan dan pemantauan yang diperbarui.

next

Postingan Polymarket Bermitra Dengan Parcl untuk Membawa Pasar Prediksi ke Perumahan muncul pertama kali di Coinspeaker.

