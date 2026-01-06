Trust Wallet mengganti kerugian pengguna setelah peretasan senilai $7 juta terkait ekstensi Chrome-nya

Trust Wallet sedang dalam proses penggantian kerugian untuk sebagian pengguna yang terkena dampak pelanggaran keamanan terkait ekstensi browser Chrome-nya. Perusahaan dompet web3 ini tampaknya menutupi dampak yang menguras sekitar $7 juta dalam aset digital dengan cepat.

Dalam postingan terbaru di X, Trust Wallet menyatakan bahwa pengguna yang terdampak oleh pembaruan berbahaya pada insiden Browser Extension versi v2.68 mungkin memenuhi syarat untuk verifikasi yang lebih cepat. Proses pembayaran dapat berjalan lancar jika dompet pengguna yang terkompromikan sebelumnya telah menerima dana dari akun Binance sebelum 24 Desember 2025. Namun, jalur percepatan hanya berlaku untuk pengguna Binance. Mereka hanya perlu menyederhanakan verifikasi kepemilikan.

Ditambahkan bahwa pengguna yang memenuhi syarat akan dihubungi secara langsung melalui thread email yang sama yang digunakan untuk tiket dukungan asli mereka. Pengguna yang terdampak akan diberikan instruksi tentang cara mengirimkan video verifikasi. Sementara itu, pengguna yang tidak memenuhi syarat akan melanjutkan melalui alur kerja penggantian kerugian standar. Perusahaan telah memperingatkan bahwa proses ini dapat memakan waktu lebih lama karena persyaratan peninjauan manual.

"Kami hanya akan menghubungi melalui email dukungan Trust Wallet yang sama yang digunakan untuk membalas klaim asli Anda," kata perusahaan dompet Web3 tersebut. Perusahaan mendesak pengguna untuk tetap waspada terhadap upaya peniruan identitas.

TWT bertahan stabil meski eksploitasi Trust Wallet senilai $7 juta

Pengumuman ini menyusul konfirmasi Trust Wallet minggu lalu bahwa ekstensi Chrome-nya telah dikompromikan. Kode berbahaya ditanamkan dalam versi 2.68 dari perangkat lunak tersebut. Penyedia dompet tersebut menyebutkan bahwa serangan tersebut ternyata berupa pencurian sekitar $7 juta aset kripto. Ini mencakup berbagai blockchain, termasuk Bitcoin, Ether, dan Solana.

PeckShield, dalam sebuah postingan, menyoroti bahwa lebih dari $4 juta dari dana yang dicuri dengan cepat dialihkan melalui layanan terpusat. Ini melibatkan ChangeNOW, FixedFloat, dan KuCoin. Sekitar $2,8 juta tetap berada di dompet yang dikendalikan penyerang.

Trust Wallet Token (TWT) tidak mengalami penurunan signifikan di tengah peretasan terbaru. Harga TWT melonjak 8% dalam 7 hari terakhir. Harga tetap turun sekitar 9% selama 30 hari terakhir. Harga diperdagangkan pada rata-rata $0,93 pada saat penulisan. Di sisi lain, BNB milik Binance menikmati kenaikan pasar. Harga BNB naik 7% dalam 7 hari terakhir. Harga diperdagangkan pada rata-rata $911,29 pada saat penulisan.

Ketenangan harga token terjadi ketika Trust Wallet mengatakan telah meluncurkan proses klaim formal untuk pengguna yang terdampak. Ini memerlukan detail seperti alamat dompet yang terkompromikan, alamat penyerang, dan hash transaksi.

Binance turun tangan

Binance mengakuisisi Trust Wallet pada tahun 2018. Co-founder-nya CZ juga mengkonfirmasi bahwa semua kerugian yang terverifikasi akan ditanggung. "Sejauh ini, $7 juta terdampak oleh peretasan ini. TrustWallet akan menanggungnya," tulis Zhao di X. Ia menambahkan bahwa dana pengguna adalah "SAFU."

Insiden ini pertama kali terungkap setelah investigator on-chain ZachXBT memperingatkan di Telegram bahwa beberapa pengguna Trust Wallet melaporkan dana mereka terkuras. Ini terjadi tak lama setelah memperbarui ekstensi pada 24 Desember. Trust Wallet mengeluarkan rilis perbaikan — versi 2.69 — pada 25 Desember.

CEO Trust Wallet Eowyn Chen kemudian mengatakan pelanggaran tersebut berasal dari kebocoran kunci API Chrome Web Store. Ini memungkinkan penyerang untuk menerbitkan ekstensi yang terkompromikan tanpa melalui proses rilis internal perusahaan.

