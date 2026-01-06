Gedung Putih telah membahas Venezuela dengan perusahaan minyak — CNBC

Minyak WTI adalah jenis Minyak Mentah yang dijual di pasar internasional. WTI adalah singkatan dari West Texas Intermediate, salah satu dari tiga jenis utama termasuk Brent dan Dubai Crude. WTI juga disebut sebagai "ringan" dan "manis" karena gravitasi dan kandungan belerangnya yang relatif rendah. Ini dianggap sebagai Minyak berkualitas tinggi yang mudah dimurnikan. Ini bersumber dari Amerika Serikat dan didistribusikan melalui hub Cushing, yang dianggap sebagai "Persimpangan Jalur Pipa Dunia". Ini adalah tolok ukur untuk pasar Minyak dan harga WTI sering dikutip di media.

Seperti semua aset, penawaran dan permintaan adalah pendorong utama harga Minyak WTI. Dengan demikian, pertumbuhan global dapat menjadi pendorong peningkatan permintaan dan sebaliknya untuk pertumbuhan global yang lemah. Ketidakstabilan politik, perang, dan sanksi dapat mengganggu pasokan dan memengaruhi harga. Keputusan OPEC, sekelompok negara penghasil Minyak utama, adalah pendorong harga utama lainnya. Nilai Dolar AS memengaruhi harga Minyak Mentah WTI, karena Minyak sebagian besar diperdagangkan dalam Dolar AS, sehingga Dolar AS yang lebih lemah dapat membuat Minyak lebih terjangkau dan sebaliknya.

Laporan inventaris Minyak mingguan yang diterbitkan oleh American Petroleum Institute (API) dan Energy Information Agency (EIA) memengaruhi harga Minyak WTI. Perubahan inventaris mencerminkan fluktuasi penawaran dan permintaan. Jika data menunjukkan penurunan inventaris, ini dapat mengindikasikan peningkatan permintaan, mendorong harga Minyak naik. Inventaris yang lebih tinggi dapat mencerminkan peningkatan pasokan, mendorong harga turun. Laporan API diterbitkan setiap hari Selasa dan EIA pada hari berikutnya. Hasil mereka biasanya serupa, berada dalam 1% satu sama lain 75% dari waktu. Data EIA dianggap lebih dapat diandalkan, karena merupakan lembaga pemerintah.

OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) adalah kelompok 12 negara penghasil Minyak yang secara kolektif memutuskan kuota produksi untuk negara anggota dalam pertemuan dua kali setahun. Keputusan mereka sering memengaruhi harga Minyak WTI. Ketika OPEC memutuskan untuk menurunkan kuota, ini dapat memperketat pasokan, mendorong harga Minyak naik. Ketika OPEC meningkatkan produksi, itu memiliki efek sebaliknya. OPEC+ mengacu pada kelompok yang diperluas yang mencakup sepuluh anggota non-OPEC tambahan, yang paling menonjol adalah Rusia.