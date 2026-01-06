Filecoin (FIL) melonjak 6%, mengungguli pasar kripto yang lebih luas

Filecoin FIL$1.5722 naik 6% pada hari Senin menjadi $1,59 selama periode 24 jam, mengungguli pasar mata uang kripto yang lebih luas.

Indikator pasar yang lebih luas, indeks CoinDesk 20, naik 2,2% pada saat publikasi.

Token penyimpanan ini naik dari $1,51 menjadi $1,59 selama sesi, membentuk kisaran $0,21 (13,9%) sementara volume tercatat sekitar 91% dari rata-rata 30 hari, menunjukkan posisi terarah yang terkontrol daripada spekulasi berlebihan, menurut model analisis teknis CoinDesk Research.

Model tersebut menunjukkan bahwa profil volume terukur, yang berada di bawah ambang batas 110% yang menandakan partisipasi institusional yang meningkat, menunjukkan posisi efisien oleh trader yang terinformasi.

Kinerja yang mengungguli tolok ukur kripto menunjukkan minat rotasi dalam permainan infrastruktur penyimpanan daripada perkembangan spesifik Filecoin, kata model tersebut.

Kenaikan terjadi tanpa katalis fundamental yang jelas, menjadikan faktor teknis sebagai pendorong utama, menurut model tersebut, dengan strategi momentum algoritmik merespons sinyal breakout daripada reposisi fundamental.

Analisis Teknis:

Support langsung di zona $1,58-$1,59; penembusan di bawah $1,575 meniadakan struktur bullish

Basis support utama di kisaran konsolidasi $1,50-$1,52 yang ditetapkan oleh akumulasi volume tinggi

Resistance di $1,63 harus direbut kembali dengan volume yang berkelanjutan untuk kelanjutan

Resistance tertinggi sesi di $1,68 mewakili target kenaikan kunci

Volume sesi 24 jam di 91% dari rata-rata 30 hari menunjukkan partisipasi terukur

Perebutan kembali $1,63 dengan volume menargetkan pengujian ulang tertinggi sesi $1,68

Penembusan di bawah $1,575 menargetkan zona support $1,52-$1,54

Disclaimer: Bagian dari artikel ini dibuat dengan bantuan dari alat AI dan ditinjau oleh tim editorial kami untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap standar kami. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kebijakan AI lengkap CoinDesk.