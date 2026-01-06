Berita penting dari tadi malam dan pagi ini (5 Januari - 6 Januari)

Perusahaan induk bursa cryptocurrency Gemini dan Crypto.com menyumbangkan $21 juta kepada Super PAC pro-Trump.

Menurut FinanceFeeds, Gemini dan perusahaan induk Crypto.com, Foris Dax, baru-baru ini menyumbangkan total $21 juta kepada Super PAC MAGA Inc. yang mendukung Trump. Dari jumlah tersebut, Gemini menyumbang $1,5 juta dalam USDC, sementara Foris Dax menyumbangkan $10 juta dalam bentuk tunai melalui dua donasi terpisah.

The Tie, platform data kripto, mengakuisisi penyedia layanan staking Stakin.

Menurut The Block, platform data kripto The Tie mengumumkan akuisisinya terhadap penyedia layanan staking Stakin, yang mengelola aset dipercayakan senilai lebih dari $1 miliar, melalui kesepakatan tunai-dan-ekuitas. Ini menandai akuisisi pertama The Tie dan menandakan masuknya secara resmi ke sektor infrastruktur kripto. Stakin yang berbasis di Estonia mengoperasikan layanan staking non-kustodian di lebih dari 40 blockchain. Tim akan sepenuhnya diintegrasikan ke dalam The Tie, sementara bisnisnya akan terus beroperasi secara independen.

RUU struktur pasar kripto AS mungkin tertunda hingga 2027 untuk disahkan dan 2029 untuk implementasi.

Menurut analisis TD Cowen yang dikutip oleh The Block, perpecahan politik dapat menunda pengesahan legislasi struktur pasar kripto AS hingga 2027, dengan implementasi pada 2029. Pembatasan yang didorong Demokrat terkait konflik kepentingan yang melibatkan Presiden Trump dan keluarganya merupakan hambatan utama. Jika kompromi tercapai untuk menunda pemberlakuan klausul-klausul ini, legislasi keseluruhan juga mungkin tertunda.

Departemen Kehakiman AS dituduh menjual dompet Samourai secara ilegal dan menyita Bitcoin dari pengembang.

Menurut Bitcoin Magazine, pada 3 November 2025, Departemen Kehakiman AS menginstruksikan Layanan Marshals AS untuk menjual 57,55 bitcoin, senilai sekitar $6,367 juta, melalui Coinbase Prime. Ini mungkin melanggar Perintah Eksekutif 14233 yang ditandatangani oleh Presiden Trump, yang mengharuskan bitcoin yang diperoleh pemerintah melalui penyitaan kriminal ditambahkan ke "Cadangan Bitcoin Strategis Nasional" dan tidak dapat dijual. Saat ini, alamat bitcoin tersebut memiliki saldo nol, menunjukkan bahwa aset mungkin telah dilikuidasi.

Jumlah ETH yang keluar dari jaringan PoS Ethereum hampir mencapai nol, dan periode tunggu untuk masuk kembali diperpanjang hingga lebih dari 20 hari.

Menurut data dari situs validatorqueue, hingga saat ini, jumlah ETH dalam antrian keluar jaringan PoS Ethereum telah menurun menjadi 32, dengan waktu antrian sekitar 1 menit. Pada periode yang sama, 1.186.397 ETH sedang menunggu untuk masuk ke jaringan, dengan perkiraan penundaan aktivasi sekitar 20 hari dan 14 jam.

Saham AS ditutup: Dow Jones mencapai rekor tertinggi, saham konsep blockchain secara umum naik.

Saham AS ditutup pada hari Senin dengan Dow Jones Industrial Average awalnya naik 1,23%, mencapai rekor baru. S&P 500 naik 0,64%, dan Nasdaq Composite naik 0,69%. Chevron (CVX.N) naik 5,2%, mendekati rekor tertinggi selama sesi. Tesla (TSLA.O) naik 3%. Saham konsep blockchain secara umum naik, dengan CRCL (Circle) naik sekitar 1,59%; MSTR (Strategy) naik sekitar 4,81%; dan COIN (Coinbase) naik sekitar 7,77%.

Bitmine telah menambahkan 186.000 ETH ke jumlah yang di-stake, membawa total jumlah yang di-stake menjadi 779.000 ETH.

Menurut Onchain Lens, Bitmine telah men-stake 186.336 ETH lagi, setara dengan sekitar $604,5 juta pada harga saat ini. Total ETH yang di-stake sekarang mencapai 779.488, senilai sekitar $2,52 miliar.

Strive mengakuisisi sekitar 101,8 bitcoin antara 10 November dan 31 Desember.

Perusahaan treasury bitcoin Strive mengungkapkan di platform X bahwa antara 10 November 2025 dan 31 Desember 2025, Strive membeli sekitar 101,8 bitcoin dengan biaya rata-rata sekitar $94.525 per bitcoin. Per 31 Desember 2025, Strive memegang sekitar 7.626,8 bitcoin, dengan biaya pembelian rata-rata sekitar $113.153.

Brevis: Aplikasi airdrop token BREV akan dimulai besok pukul 21:00, dan periode klaim adalah 30 hari.

Brevis mengumumkan di platform X bahwa airdrop token BREV akan dimulai pada 6 Januari pukul 21:00 (UTC+8) dan akan tersedia untuk diklaim selama 30 hari.

Starknet kembali online dan berjalan sepenuhnya.

Menurut sumber resmi, Starknet telah melanjutkan operasi dan berjalan sepenuhnya. Transaksi yang dikirimkan antara pukul 09:24 dan 09:42 UTC mungkin tidak diproses dengan benar. Laporan retrospektif akan dirilis kemudian, termasuk timeline lengkap peristiwa, analisis akar penyebab, dan langkah-langkah pencegahan jangka panjang.

Jupiter resmi meluncurkan JupUSD, stablecoin yang dibangun di atas teknologi Ethena.

Menurut berita resmi, Jupiter telah resmi meluncurkan stablecoin-nya JupUSD, stablecoin yang didukung cadangan dan dipatok USD yang dibangun di atas teknologi Ethena Labs, "ditujukan untuk mendorong bab berikutnya keuangan." Awalnya, 90% cadangannya akan terdiri dari stablecoin USDtb yang dilisensikan dan mematuhi GENIUS, dijamin oleh dana BUIDL BlackRock, dengan buffer likuiditas USDC 10%. Meskipun JupUSD tidak menghasilkan yield, ia dapat diintegrasikan dengan Jupiter Lend untuk deposit, pinjaman, atau operasi leverage, menikmati manfaat eksklusif. Dengan menyetor dana ke dalam vault yield Lend, pengguna akan menerima jlJupUSD dan menikmati penawaran promosi unik, memberikan likuiditas dan utilitas tambahan untuk JupUSD.

Polymarket akan meluncurkan pasar prediksi real estat dalam kemitraan dengan Parcl.

Menurut GLOBE NEWSWIRE, Polymarket dan platform real estat on-chain Parcl telah mengumumkan kemitraan untuk meluncurkan pasar prediksi real estat yang didorong oleh indeks Parcl.

WOOFi: Proposal untuk "membakar 300 juta token WOO secara permanen" telah memasuki tahap pemungutan suara.

WOOFi, protokol DEX untuk ekosistem WOO, mengumumkan di platform X bahwa proposal untuk membakar 300 juta token WOO yang terkunci secara permanen (sekitar 15% dari total pasokan) sekarang dalam tahap pemungutan suara. Langkah ini akan membawa pasokan yang beredar ke 100% FDV, tanpa dilusi lebih lanjut yang diharapkan. Jika proposal disetujui, mekanisme "pencocokan + pembakaran" juga akan dihentikan. Distribusi hasil akan tetap tidak berubah: 40% akan didistribusikan kepada pemegang token melalui staking WOO; 40% akan digunakan untuk buyback dan pembakaran; dan 20% akan digunakan untuk pengeluaran yayasan. Pemungutan suara akan didasarkan pada poin pengalaman staking (XP) yang diperoleh melalui staking WOO. Periode pemungutan suara adalah 7 hari, dimulai pada pukul 21:30 UTC pada 5 Januari.

Vitalik: Ethereum perlu mengukir jalur nilai unik dengan "ketahanan"

Co-founder Ethereum Vitalik Buterin menulis bahwa dalam sistem yang ada, optimalisasi efisiensi dan kenyamanan hanyalah perbaikan kecil, tetapi raksasa Silicon Valley telah memonopoli permainan ini, dan kita tidak dapat bersaing dengan mereka. Ethereum harus menemukan jalur yang berbeda—ketahanan. Ketahanan bukan tentang mengejar pengembalian yang lebih tinggi, tetapi tentang menghindari pukulan yang menghancurkan: ketika menghadapi larangan, hilangnya pengembang, crash layanan cloud, atau perang siber, sistem masih dapat mempertahankan latensi 2000ms; ketika siapa pun di dunia terhubung ke jaringan, mereka dapat menjadi peserta berdaulat yang setara. Ketahanan ini bukan kursi PBB atau jabat tangan Davos dari "kedaulatan," tetapi kedaulatan digital—memberikan otonomi kepada komputer dunia dan penggunanya dengan menghilangkan ketergantungan sewenang-wenang pada kekuatan eksternal. Ini membuat saling ketergantungan yang setara menjadi mungkin, daripada menjadi bawahan dari korporasi multinasional. Ini adalah jalur di mana Ethereum dapat menang; dalam dunia yang bergejolak, nilai yang diberikannya semakin dibutuhkan oleh banyak orang. Teknologi Web2 tidak terkait dengan ketahanan; ketahanan keuangan tradisional hanya untuk risiko tertentu. Meskipun ruang blockchain melimpah, ruang blockchain yang terdesentralisasi, tanpa izin, dan tangguh langka. Ethereum harus terlebih dahulu menjadi ruang seperti itu sebelum mencapai skalabilitas.

Infinex: Penawaran publik menghapus batas $2.500, mempertahankan hak alokasi prioritas untuk sponsor.

Infinex telah mengakui masalah dengan mekanisme penjualannya dan mengumumkan penyesuaian besar: 1. Batas investasi $2.500 per pengguna akan dihapus, memungkinkan pengguna untuk menentukan jumlah investasi mereka sendiri; 2. Alokasi akan diubah dari acak menjadi "alokasi adil maksimum-minimum" untuk memastikan distribusi yang sama bagi semua peserta hingga pasokan habis, pada titik mana setiap kontribusi berlebih akan dikembalikan; 3. Sponsor akan mempertahankan hak alokasi prioritas, dengan metode prioritas spesifik ditentukan setelah penjualan berakhir.

Saat ini, kepemilikan Bitcoin Strategy memiliki keuntungan mengambang sebesar $11,975 miliar, sementara kepemilikan Ethereum Bitmine memiliki kerugian mengambang sebesar $2,983 miliar.

Menurut pemantauan analis on-chain Ember, perusahaan treasury terbesar untuk Bitcoin dan Ethereum meningkatkan kepemilikan mereka minggu lalu sebagai berikut: Perusahaan treasury Bitcoin Strategy (MSTR) meningkatkan kepemilikannya sebesar 1.287 BTC ($116 juta) pada harga sekitar $90.316. Mereka sekarang memegang total 673.783 BTC ($62,527 miliar), dengan biaya rata-rata $75.026 dan keuntungan kertas sebesar $11,975 miliar. Perusahaan treasury Ethereum Bitmine (BMNR) meningkatkan kepemilikannya sebesar 32.977 ETH ($98 juta) pada harga sekitar $2.963. Mereka sekarang memegang total 4.143.502 ETH ($13,039 miliar), dengan biaya rata-rata $3.867 dan kerugian kertas sebesar $2,983 miliar.

Grayscale akan mendistribusikan hadiah staking ETH kepada pemegang ETHE, dengan setiap pemegang menerima $0,083178.

Menurut berita resmi, Grayscale mengumumkan bahwa Grayscale Ethereum Staking ETF-nya (simbol ticker: ETHE) telah mendistribusikan hasil staking yang diperoleh melalui staking antara 6 Oktober 2025 dan 31 Desember 2025 kepada pemegang saham yang ada. Ini menandai pertama kalinya produk perdagangan aset kripto spot AS mendistribusikan hasil staking kepada pemegangnya. Di bawah rencana distribusi ini, pemegang ETHE akan menerima $0,083178 per saham, mencerminkan hasil yang diperoleh melalui staking dan kemudian dijual selama periode yang sesuai. Distribusi akan dilakukan pada 6 Januari 2026 (tanggal distribusi), dan akan dilakukan kepada investor yang memegang saham ETHE pada 5 Januari 2026 (tanggal pencatatan).

Sebuah alamat mendepositkan 500.000 token LINK ke alamat deposit Binance yang terkait dengan GSR Markets, senilai sekitar $6,77 juta.

Menurut data pemantauan Arkham, sekitar sepuluh menit yang lalu, sebuah alamat mendepositkan 500.000 token LINK ke alamat deposit Binance yang terkait dengan GSR Markets, senilai sekitar $6,77 juta. Token-token ini dilaporkan ditransfer dari alamat perantara lain ke GSR Markets. Melacak sumber dana ini, ditemukan dua alamat yang membentuk posisi LINK antara Juni dan Juli 2024, dengan harga penarikan rata-rata sekitar $13,06. Harga deposit kali ini adalah $13,54. Seiring dengan kenaikan pasar secara keseluruhan, LINK juga mengalami peningkatan 9,25% dalam seminggu terakhir.

Bitmine meningkatkan kepemilikannya sebesar 32.977 ETH minggu lalu, senilai $104 juta.

Menurut pemantauan OnchainLens, Bitmine membeli 32.977 ETH minggu lalu (senilai $104 juta). Saat ini, mereka memegang total 4.143.502 ETH, dengan nilai total $13,08 miliar.

BitMine: Jumlah total ETH yang di-stake adalah 659.219, dengan nilai total sekitar $2,1 miliar.

Menurut PR Newswire, perusahaan treasury Ethereum yang terdaftar di Nasdaq BitMine mengungkapkan bahwa per 4 Januari 2026, BitMine memiliki total 659.219 ETH yang di-stake (senilai $2,1 miliar pada harga $3.196 per ETH). Ini merupakan peningkatan sebesar 250.592 ETH dari minggu sebelumnya. Ini hanya mewakili sebagian kecil dari 4,11 juta ETH yang dimiliki oleh BitMine.

BitMine saat ini memegang lebih dari 3,43% dari pasokan token ETH, dengan total aset mencapai $14,2 miliar.

Menurut PR Newswire, perusahaan treasury Ethereum yang terdaftar di Nasdaq BitMine mengungkapkan bahwa saat ini memegang lebih dari 3,43% dari pasokan token Ethereum. Total kepemilikan cryptocurrency, kas, dan "Moonshots" BitMine berjumlah $14,2 miliar, termasuk sekitar 4,144 juta ETH, $915 juta dalam kas tanpa jaminan, dan aset cryptocurrency lainnya. Per 30 November, Waktu Timur, kepemilikan cryptocurrency perusahaan termasuk 4.143.502 ETH dan 192 BTC. Selain itu, perusahaan juga memegang saham Eightco Holdings senilai $25 juta dan $915 juta dalam kas tanpa jaminan.

Strategy menghadapi proyeksi kerugian sebesar $17,44 miliar pada kuartal keempat 2025.

Menurut Walter Bloomberg, Strategy Inc., yang dipimpin oleh Michael Saylor, melaporkan kerugian tidak terealisasi kuartal keempat sebesar $17,44 miliar, dipengaruhi oleh penurunan harga Bitcoin. Harga sahamnya telah turun hampir 70% dari puncaknya pada 2024, menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan model keuangan perusahaannya yang didominasi Bitcoin. Perusahaan menjual saham pada Desember lalu untuk membangun cadangan kas di tengah menurunnya kepercayaan investor.

Seekor whale telah men-stake 33.499 ETH, setara dengan sekitar $106 juta.

Menurut pemantauan OnchainLens, seekor whale telah men-stake 33.499 ETH (senilai $106,17 juta). Whale ini awalnya menghabiskan $113,25 juta untuk membeli ETH ini dan saat ini menghadapi kerugian sebesar $7,36 juta.

Strategy mengungkapkan bahwa mereka meningkatkan kepemilikan Bitcoin sebesar 1.287 dan meningkatkan cadangan dolar sebesar $62 juta.

Menurut sumber resmi, Strategy (sebelumnya MicroStrategy) mengungkapkan bahwa mereka meningkatkan kepemilikan sebesar 1.287 bitcoin, membawa cadangan bitcoin menjadi 673.783, sambil juga meningkatkan cadangan dolar sebesar $62 juta, membawa total menjadi $2,25 miliar.

Tom Lee: Memprediksi harga masa depan Ethereum akan mencapai $250.000

Menurut DL News, Ketua Bitmine Tom Lee baru-baru ini memprediksi dalam surat kepada pemegang saham bahwa harga Ethereum akan melonjak sebesar 8000%, mencapai $250.000 per token. Lonjakan ini akan mendorong kapitalisasi pasar Ethereum menjadi sekitar $30 triliun, melebihi kapitalisasi pasar gabungan Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta, dan Tesla. Ketika ia membuat prediksi berani ini, Ethereum diperdagangkan sedikit di atas $3.100, kurang dari setengah dari harga prediksinya sebesar $7.500 pada akhir 2025. Baru-baru ini, Bitmine mengusulkan peningkatan 100 kali lipat dalam saham yang diotorisasi melalui pemecahan saham. Tom Lee percaya pemecahan ini diperlukan karena "harga saham Bitmine mengikuti harga Ethereum," dan mengharapkan harga saham perusahaan mencapai $5.000 per saham ketika Ethereum mencapai $250.000. Ia tidak memberikan timeline untuk mencapai target mana pun.

Seorang pengguna yang mengaku sebagai PNUT Dev telah dituduh secara diam-diam merilis sejumlah besar disk RUG dan meraup jutaan dolar dana ilegal.

Menurut investigasi GoPlus, pengguna @ShittymikeSoll, yang menyamar sebagai PNUT Dev, mendapat perhatian dengan secara keliru mengklaim telah menghasilkan $18 juta dari $1.000 dalam sebulan. Ia kemudian secara publik membagikan alamat dompet besar, membanggakan bahwa ia akan mengubah $860.000 menjadi $100 juta dalam siaran langsung, berhasil menghype pasar. Namun, ia secara diam-diam menerbitkan banyak skema RUG, meraup jutaan dolar dana ilegal. Pada 29 Desember 2025, ShittymikeSol memposting "Perdagangan Alpha sejati pertama saya setelah istirahat setahun," mengklaim telah menginvestasikan $500 dalam HNUT, yang naik nilainya menjadi $200.000 dalam satu hari, dan kemudian menutup posisi di puncak keesokan harinya, menghasilkan keuntungan $700.000. Tweet tersebut juga mendorong pengguna untuk menyalin perdagangannya dan bergabung dengan komunitas Telegram-nya. Namun, komunitas dengan cepat melaporkan bahwa harga HNUT anjlok 99,99%, menunjukkan tim proyek telah melarikan diri dengan dana. Analisis mengungkapkan bahwa meskipun tidak ada keuntungan signifikan ditemukan di alamat pengembang PNUT, melacak transaksi besar awal dan alamat "perdagangan orang dalam" yang dicurigai akhirnya mengarah ke dompet (9B1fR…WZb4) yang diungkapkan secara publik oleh ShittymikeSol pada Agustus. Investigasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa jaringan ini telah mengkonsolidasikan dana ke alamat terpadu (2hnAT…GUjf) selama delapan hari terakhir, dengan total mencengangkan $3,7 juta. Khususnya, bahkan dana sisa dari alamat tim proyek HNUT mengalir ke alamat konsolidasi ini. Selanjutnya, alamat-alamat terkait ini menggunakan metode yang sama untuk membuat dan memanipulasi puluhan koin MEME, termasuk SHEKER, Gonk, MADURO, FAFO, Trump, DIM, TRUMP2, BANGER, Lily, ROY, horge, WhiteShark, TRUMP, bork, bonkdog, dan BITPEPE. Cryptocurrency ini semuanya mengalami "penurunan seperti tebing" atau "penurunan gaya Super Mario" (penurunan tajam 99% dalam waktu singkat), dan semua dana sisa tim proyek dan keuntungan perdagangan orang dalam yang dicurigai akhirnya mengalir ke alamat agregasi yang sama (2hnAT…GUjf).

Ledger mengalami pelanggaran data lagi yang terkait dengan pemroses pembayaran Global-e.

Menurut detektif kripto ZachXBT, penyedia dompet hardware Ledger telah mengalami pelanggaran data lagi karena penyedia layanan pembayaran Global-e membocorkan data pribadi pelanggan (nama dan informasi kontak). Awal hari ini, beberapa pengguna menerima pemberitahuan email dari Global-e yang menyatakan: "Sistem cloud Global-e mengalami aktivitas yang tidak biasa. Meskipun langkah-langkah telah diambil untuk mengendalikan dan memperkuat sistem, investigasi mengonfirmasi bahwa beberapa informasi pribadi pelanggan Ledger diakses secara tidak tepat. Insiden tersebut masih dalam investigasi lebih lanjut."

American Bitcoin telah meningkatkan total cadangan Bitcoin-nya menjadi sekitar 5.427 BTC.

Menurut sumber resmi, American Bitcoin, perusahaan penambangan cryptocurrency yang didukung oleh keluarga Trump, telah meningkatkan total cadangan Bitcoin-nya menjadi sekitar 5.427 BTC dan mencapai hasil Bitcoin sekitar 105,0% antara pencatatan Nasdaq-nya pada 3 September 2025 dan 2 Januari 2026.

Starknet saat ini mengalami gangguan, dan tim sedang secara aktif menyelidiki masalah tersebut.

Starknet memposting di platform X bahwa Starknet saat ini mengalami gangguan, dan tim sedang secara aktif menyelidiki masalah tersebut dan bekerja keras untuk memulihkan semua fungsi sesegera mungkin.

Binance: Jumlah total token airdrop BREV HODLer mewakili 1,5% dari total pasokan token maksimum.

Binance telah merilis detail airdrop Brevis (BREV) HODLer. Total dan pasokan maksimum token BREV keduanya adalah 1 miliar. Jumlah total airdrop adalah 15 juta BREV (1,50% dari total pasokan maksimum). Tambahan 5 juta BREV akan digunakan untuk aktivitas pemasaran setelah pencatatan spot. Pasokan yang beredar pada saat pencatatan di Binance akan menjadi 250 juta BREV (25% dari pasokan maksimum). Sebelumnya, dilaporkan bahwa proyek ke-60 dalam airdrop Binance HODLer, Brevis (BREV), telah diluncurkan.

Airdrop Binance HODLer sekarang telah meluncurkan Brevis (BREV), proyek ke-60.

Menurut pengumuman resmi, airdrop HODLer Binance sekarang telah meluncurkan proyek ke-60-nya – Brevis (BREV), platform komputasi cerdas dan dapat diverifikasi yang menyediakan infrastruktur untuk komputasi yang dapat diskalakan dan tanpa kepercayaan di seluruh sistem blockchain, data, dan AI. Dari pukul 08:00 pada 17 Desember 2025 hingga pukul 07:59 pada 20 Desember 2025 (UTC+8), pengguna yang berlangganan produk earning berbasis BNB yang melindungi modal (berjangka tetap dan/atau fleksibel) atau produk earning on-chain akan menerima alokasi airdrop. Informasi airdrop HODLer diharapkan tersedia dalam 24 jam, dan token baru akan didistribusikan ke dompet spot pengguna setidaknya satu jam sebelum perdagangan dimulai. Binance akan mencatatkan BREV pada 6 Januari 2026 pukul 22:00 (UTC+8) dan membuka pasangan perdagangan terhadap USDT, USDC, BNB, dan TRY, tunduk pada aturan perdagangan tag seed. Saluran deposit BREV akan dibuka pada 5 Januari 2026 pukul 20:00 (UTC+8). *Harap dicatat bahwa BREV akan dicatatkan dan diperdagangkan selama acara Binance Alpha (waktu akan diumumkan kemudian), tetapi BREV tidak akan lagi ditampilkan di Binance Alpha setelah perdagangan spot dibuka.