Perak melonjak di atas $76,50 karena ketegangan Venezuela meningkatkan permintaan aset safe-haven

Harga Silver (XAG/USD) diperdagangkan di wilayah positif mendekati $76,55 selama jam perdagangan Asia pada hari Selasa. Logam putih ini memperluas kenaikannya pada aliran safe-haven menyusul penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat (AS).
Penggulingan Maduro oleh Presiden AS Donald Trump menambahkan elemen baru risiko geopolitik ke pasar. Trump menyatakan bahwa Washington mungkin melakukan serangan militer kedua jika presiden sementara Venezuela, Delcy Rodríguez, tidak mengakomodasi tuntutan mereka, menurut Guardian. Maduro pada hari Senin mengaku tidak bersalah atas tuduhan AS dalam kasus narko-terorisme terhadapnya, memulai pertempuran hukum luar biasa dengan konsekuensi geopolitik yang besar.
"Situasi di sekitar Venezuela telah jelas mengaktifkan kembali permintaan safe-haven," kata Alexander Zumpfe, pedagang logam mulia di Heraeus Metals Jerman.
Ekspektasi pemotongan suku bunga AS di akhir tahun ini mungkin juga mengangkat harga Silver. Pasar keuangan saat ini memperkirakan dua pengurangan seperempat poin dari Federal Reserve (Fed) AS pada tahun 2026. Suku bunga yang lebih rendah dapat mengurangi biaya peluang memegang Silver, mendukung logam mulia yang tidak menghasilkan yield ini.
Para trader akan mengawasi data pekerjaan AS bulan Desember pada hari Jumat, karena dapat mempengaruhi kebijakan Fed. Nonfarm Payrolls (NFP) AS diproyeksikan meningkat sebesar 55.000 pada bulan Desember, sementara Tingkat Pengangguran diperkirakan menurun menjadi 4,5% pada bulan Desember dari 4,6% pada bulan November. Namun, jika laporan menunjukkan hasil yang lebih kuat dari yang diharapkan, ini dapat memperkuat Dolar AS (USD) dan membatasi kenaikan harga komoditas yang didenominasi USD dalam jangka pendek.
Sumber: https://www.fxstreet.com/news/silver-price-forecast-xag-usd-jumps-above-7650-as-venezuela-tensions-boost-safe-haven-demand-202601060210