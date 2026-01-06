BursaDEX+
Perak melonjak di atas $76,50 karena ketegangan Venezuela meningkatkan permintaan aset safe-haven

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/06 10:29
Harga Silver (XAG/USD) diperdagangkan di wilayah positif mendekati $76,55 selama jam perdagangan Asia pada hari Selasa. Logam putih ini memperluas kenaikannya pada aliran safe-haven menyusul penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat (AS). 

Penggulingan Maduro oleh Presiden AS Donald Trump menambahkan elemen baru risiko geopolitik ke pasar. Trump menyatakan bahwa Washington mungkin melakukan serangan militer kedua jika presiden sementara Venezuela, Delcy Rodríguez, tidak mengakomodasi tuntutan mereka, menurut Guardian. Maduro pada hari Senin mengaku tidak bersalah atas tuduhan AS dalam kasus narko-terorisme terhadapnya, memulai pertempuran hukum luar biasa dengan konsekuensi geopolitik yang besar. 

"Situasi di sekitar Venezuela telah jelas mengaktifkan kembali permintaan safe-haven," kata Alexander Zumpfe, pedagang logam mulia di Heraeus Metals Jerman.

Ekspektasi pemotongan suku bunga AS di akhir tahun ini mungkin juga mengangkat harga Silver. Pasar keuangan saat ini memperkirakan dua pengurangan seperempat poin dari Federal Reserve (Fed) AS pada tahun 2026. Suku bunga yang lebih rendah dapat mengurangi biaya peluang memegang Silver, mendukung logam mulia yang tidak menghasilkan yield ini.

Para trader akan mengawasi data pekerjaan AS bulan Desember pada hari Jumat, karena dapat mempengaruhi kebijakan Fed. Nonfarm Payrolls (NFP) AS diproyeksikan meningkat sebesar 55.000 pada bulan Desember, sementara Tingkat Pengangguran diperkirakan menurun menjadi 4,5% pada bulan Desember dari 4,6% pada bulan November. Namun, jika laporan menunjukkan hasil yang lebih kuat dari yang diharapkan, ini dapat memperkuat Dolar AS (USD) dan membatasi kenaikan harga komoditas yang didenominasi USD dalam jangka pendek.

FAQ Minyak WTI

Minyak WTI adalah jenis Minyak Mentah yang dijual di pasar internasional. WTI adalah singkatan dari West Texas Intermediate, salah satu dari tiga jenis utama termasuk Brent dan Dubai Crude. WTI juga disebut sebagai "light" dan "sweet" karena gravitasi dan kandungan sulfurnya yang relatif rendah. Ini dianggap sebagai Minyak berkualitas tinggi yang mudah dimurnikan. Minyak ini bersumber dari Amerika Serikat dan didistribusikan melalui hub Cushing, yang dianggap sebagai "Persimpangan Pipa Dunia". Ini adalah tolok ukur untuk pasar Minyak dan harga WTI sering dikutip di media.

Seperti semua aset, penawaran dan permintaan adalah pendorong utama harga Minyak WTI. Dengan demikian, pertumbuhan global dapat menjadi pendorong peningkatan permintaan dan sebaliknya untuk pertumbuhan global yang lemah. Ketidakstabilan politik, perang, dan sanksi dapat mengganggu pasokan dan mempengaruhi harga. Keputusan OPEC, sekelompok negara penghasil Minyak utama, adalah pendorong utama lainnya dari harga. Nilai Dolar AS mempengaruhi harga Minyak Mentah WTI, karena Minyak diperdagangkan terutama dalam Dolar AS, sehingga Dolar AS yang lebih lemah dapat membuat Minyak lebih terjangkau dan sebaliknya.

Laporan inventaris Minyak mingguan yang diterbitkan oleh American Petroleum Institute (API) dan Energy Information Agency (EIA) mempengaruhi harga Minyak WTI. Perubahan dalam inventaris mencerminkan fluktuasi penawaran dan permintaan. Jika data menunjukkan penurunan inventaris, ini dapat menunjukkan peningkatan permintaan, mendorong harga Minyak naik. Inventaris yang lebih tinggi dapat mencerminkan peningkatan pasokan, mendorong harga turun. Laporan API diterbitkan setiap hari Selasa dan EIA pada hari berikutnya. Hasil mereka biasanya serupa, berada dalam 1% satu sama lain 75% dari waktu. Data EIA dianggap lebih dapat diandalkan, karena ini adalah lembaga pemerintah.

OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) adalah kelompok 12 negara penghasil Minyak yang secara kolektif memutuskan kuota produksi untuk negara anggota pada pertemuan dua kali setahun. Keputusan mereka sering mempengaruhi harga Minyak WTI. Ketika OPEC memutuskan untuk menurunkan kuota, ini dapat mengencangkan pasokan, mendorong harga Minyak naik. Ketika OPEC meningkatkan produksi, itu memiliki efek sebaliknya. OPEC+ mengacu pada kelompok yang diperluas yang mencakup sepuluh anggota non-OPEC tambahan, yang paling menonjol adalah Rusia.

Sumber: https://www.fxstreet.com/news/silver-price-forecast-xag-usd-jumps-above-7650-as-venezuela-tensions-boost-safe-haven-demand-202601060210

