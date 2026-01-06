Harga Bitcoin naik menuju resistensi $95K — apakah rasio krusial ini memberikan peringatan?

Harga Bitcoin naik mendekati $95.000 meskipun imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko terus melemah.

Ringkasan Harga Bitcoin naik 7,5% minggu ini tetapi masih jauh di bawah puncak September.

Volume perdagangan dan derivatif meningkat lebih cepat dari open interest.

Rasio Sharpe yang menurun menunjukkan reli kurang memiliki dukungan yang disesuaikan dengan risiko yang kuat.

Bitcoin diperdagangkan pada $93.810 saat berita ini ditulis, naik 1,4% selama 24 jam terakhir, karena harga terus bergerak menuju area resistensi $95.000. Cryptocurrency terkemuka ini masih sekitar 25% di bawah puncak September di $126.080.

Pemulihan baru-baru ini telah mengangkat harga 7,5% selama seminggu terakhir dan 4,5% selama 30 hari terakhir. Aktivitas perdagangan meningkat seiring dengan pergerakan ini. Volume 24 jam Bitcoin (BTC) naik 33,8% menjadi $50,58 miliar, menunjukkan lebih banyak partisipasi saat harga bergerak lebih tinggi.

Data derivatif dari CoinGlass menunjukkan pola yang serupa. Volume derivatif naik 43% menjadi $85 miliar, sementara open interest naik 2,56% menjadi $61 miliar.

Volume yang berkembang lebih cepat daripada open interest sering menunjukkan pemosisian dan rotasi yang aktif, bukan akumulasi leverage yang agresif.

Rasio Sharpe menyoroti melemahnya efisiensi risiko

Menurut analisis 6 Januari oleh kontributor CryptoQuant BorisD, rasio Sharpe Bitcoin menunjukkan struktur yang tidak biasa. Sementara harga bergerak lebih tinggi, imbal hasil 1 tahun tetap negatif, dan rasio Sharpe itu sendiri terus menurun.

Dalam siklus-siklus sebelumnya, pergerakan kuat disertai dengan rasio Sharpe yang meningkat, mencerminkan imbal hasil yang efisien relatif terhadap volatilitas. Pada titik terendah pasar, volatilitas cenderung terkompresi saat imbal hasil mencapai titik terendah.

Pengaturan saat ini terlihat berbeda. Volatilitas meningkat, tetapi imbal hasil tidak membaik pada kecepatan yang sama. Dari sudut pandang yang disesuaikan dengan risiko, pergerakan ke atas tampak tidak merata.

Alih-alih didukung oleh permintaan yang berkelanjutan, kenaikan tampaknya didorong oleh pemosisian dan arus jangka pendek. Jenis perilaku ini sering muncul ketika pasar menguji arah selanjutnya alih-alih berkomitmen pada tren yang jelas.

Indikator siklus pasar menunjukkan pendinginan, bukan kapitulasi

Analisis terpisah dari CryptoZeno menunjukkan bahwa lingkungan saat ini lebih mirip fase pendinginan. Indikator siklus pasar Bull–Bear telah berbalik setelah mencapai level yang tinggi, menunjukkan momentum naik yang melambat.

Sejauh ini, indikator belum masuk ke zona negatif yang dalam yang biasanya menandakan kapitulasi. Sementara itu, ukuran tren jangka panjang masih bertahan di atas level yang mendefinisikan pasar bear yang berkepanjangan dalam siklus-siklus sebelumnya.

Data on-chain menceritakan kisah yang serupa. Pemegang jangka panjang terus bertindak dengan stabilitas, sementara peserta jangka pendek mulai melihat profitabilitas mereka terkikis. Kombinasi itu umum terjadi selama fase konsolidasi, di mana volatilitas meningkat tetapi keyakinan melemah.

Analisis teknikal harga Bitcoin

Dari sudut pandang teknikal, Bitcoin mencoba membangun kembali struktur setelah penarikan tajam. Harga sekali lagi telah melampaui moving average 10 hari dan 50 hari, yang sekarang semuanya mengarah ke atas.

BTC masih diperdagangkan di bawah moving average 100 hari dan 200 hari, yang berada di antara $96.000 dan $106.000 dan terus membatasi reli, meskipun ada kenaikan baru-baru ini.

Momentum mengirimkan sinyal yang beragam. Relative strength index pada 65 menunjukkan penguatan, tetapi Williams %R dan stochastic RSI mendekati 99 menunjukkan bahwa pergerakan mungkin terlalu dipaksakan dalam waktu dekat.

Momentum yang memudar dan CCI di atas 230 menunjukkan bahwa reli kehilangan momentum saat menghadapi resistensi.

Bollinger Bands menunjukkan harga terangkat dari pita bawah setelah rebound mendekati $84.500, dengan BTC sekarang diperdagangkan di bagian atas rentang. Perilaku itu konsisten dengan mean reversion daripada fase breakout.

Jika harga bertahan di atas area $92.000–$93.000 dan terkonsolidasi, dorongan bersih menembus $95.000 dapat membawa level $100.000 kembali menjadi fokus. Kegagalan mempertahankan level saat ini akan mengalihkan perhatian kembali ke $90.000 dan zona $88.500, di mana rata-rata jangka pendek bertemu.