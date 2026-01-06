BursaDEX+
Sui mengungguli bitcoin dan ether saat Mysten Labs mempromosikan teknologi privasi

Penulis: CoindeskSumber: Coindesk
2026/01/06 13:06
Sui naik 14% terhadap CoinDesk 20 yang mencatat kenaikan 3,5% saat pasar berharap whitepaper privasi menjadi token privasi

Oleh Sam Reynolds|Diedit oleh Omkar Godbole
6 Jan 2026, 5:06 pagi
Token Sui mengungguli BTC dan ETH. (Yashowardhan Singh/Unsplash)

Yang perlu diketahui:

  • Token Sui melonjak lebih dari 14% dalam 24 jam, mengungguli bitcoin dan ether, didorong oleh spekulasi tentang transaksi yang menjaga privasi di masa depan.
  • Sebuah makalah terbaru oleh peneliti Mysten Labs mengeksplorasi fitur privasi untuk blockchain, menempatkan Sui bersama Ethereum dan Solana dalam model berbasis akun.
  • Reli dalam token Sui mencerminkan meningkatnya minat investor pada privasi keuangan sebagai tema pasar inti, meskipun tidak ada peluncuran produk segera.

Token asli SUI dari blockchain Layer 1 Sui melonjak lebih dari 14% selama 24 jam terakhir, mengungguli bitcoin BTC$93.590,21 dan ether ETH$3.217,55 secara tajam, karena trader memanfaatkan spekulasi bahwa blockchain layer 1 tersebut suatu hari nanti dapat mendukung transaksi yang menjaga privasi.

Pergerakan ini menonjol di pasar yang sebaliknya lesu. Bitcoin naik sekitar 1% selama periode yang sama, sementara ether naik sekitar 1,2%, membuat SUI menjadi performa kapitalisasi besar terkuat hari itu. Divergensi ini menunjukkan katalis khusus token daripada pergerakan risk-on yang luas.

Reli yang dipimpin penelitian

Reli Sui kemungkinan berakar pada penelitian, bukan peluncuran produk. Sebuah makalah terbaru yang ditulis bersama oleh Mysten Labs, yang merupakan pencipta inti dan pengembang blockchain Sui, menguraikan bagaimana blockchain modern dapat menggabungkan fitur privasi tanpa sepenuhnya mengadopsi desain koin privasi lama.

Makalah tersebut, disusun sebagai sistematisasi pengetahuan (survei akademis dari karya yang ada), menetapkan kerangka kerja formal untuk membandingkan model privasi di seluruh blockchain, mengkategorikan privasi ke dalam tingkat yang berbeda mulai dari kerahasiaan dasar, di mana jumlah transaksi disembunyikan, hingga k-anonimitas dan anonimitas penuh, yang secara progresif mengaburkan identitas pengirim dan penerima daripada mengusulkan satu protokol baru.

Ini menempatkan Sui dengan tegas dalam model berbasis akun, bersama Ethereum dan Solana, dan mengeksplorasi bagaimana sistem seperti itu dapat menerapkan saldo rahasia, set anonimitas terbatas, atau ketidaktertautan pengirim-penerima menggunakan primitif kriptografi seperti enkripsi homomorfik dan bukti tanpa pengetahuan.

Yang penting, makalah tersebut menekankan trade-off. Jaminan privasi yang kuat cenderung meningkatkan beban komputasi, memperumit dukungan untuk beberapa klien yang dirancang untuk dijalankan di lingkungan yang langka sumber daya, dan menimbulkan kekhawatiran regulasi.

Rotasi menuju uang tunai digital

Sepanjang 2025, investor semakin memburu 'nilai kontrasiklikal'. Selama paruh kedua 2025, koin privasi seperti Zcash dan Monero mengungguli pasar kripto yang lebih luas secara tajam, bahkan saat bitcoin dan ether berjuang di tengah tekanan makro dan kekuatan dolar.

Analis telah membingkai pergerakan tersebut sebagai rotasi menuju uang tunai digital, aset yang dirancang untuk penggunaan daripada hasil, di mana bukti tanpa pengetahuan memungkinkan kerahasiaan tanpa mengorbankan kecepatan penyelesaian atau kepatuhan selektif. Reli tersebut telah diinterpretasikan lebih sedikit sebagai kelebihan spekulatif dan lebih sebagai sinyal bahwa permintaan untuk privasi keuangan muncul kembali sebagai tema pasar inti.

Meskipun makalah tersebut tidak menyajikan timeline untuk meluncurkan token privasi untuk blockchain, atau menyajikan teknologi baru, investor berharap bahwa itu adalah sinyal untuk apa yang akan datang.

Sui

