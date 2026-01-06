MANTRA Meluncurkan Stablecoin MANTRA USD untuk RWA Tertoken

MANTRA, ekosistem blockchain populer untuk aset dunia nyata (RWA), telah memperkenalkan produk baru dalam kemitraan dengan M0, perusahaan stablecoin universal. Dalam hal ini, MANTRA meluncurkan MANTRA USD, yang beroperasi sebagai stablecoin khusus yang menangani RWA yang ditokenisasi.

Menurut siaran pers resmi MANTRA, pengembangan ini memperkuat pembangun untuk menciptakan produk keuangan yang aman, interoperabel, dan dapat diprogram untuk memenuhi kebutuhan ekosistem. Proyek ini mendapat dukungan dari U.S. Treasuries sementara yang mendukung jaringan MANTRA EVM RWA.

MANTRA USD Go Live untuk Menantang Dominasi $USDC dan $USDT di Pasar Stablecoin

MANTRA USD milik MANTRA akan diluncurkan dalam kolaborasi dengan M0. Oleh karena itu, produk ini bermaksud untuk mendefinisikan ulang pasar stablecoin. Saat ini, $USDT dan $USDC mendominasi industri sambil memberikan keuntungan hasil kepada penerbit daripada komunitas yang mendukung mereka. Di sisi lain, MANTRA USD menantang model tersebut dan mendistribusikan ulang imbalan kepada peserta jaringan. Dengan demikian, hal ini memastikan bahwa penciptaan nilai menguntungkan mereka yang mendorong adopsi.

Akibatnya, pergeseran ini menggarisbawahi pencitraan ulang fundamental dari ekonomi stablecoin yang lebih luas, menjauh dari aktivitas ekstraktif menuju insentif bersama. Di tengah pertumbuhan ekosistem stablecoin melampaui $300 miliar, MANTRA USD muncul sebagai bagian penting dari era Stablecoin 2.0 generasi berikutnya. Di era seperti itu, jaringan yang selaras berkembang melalui distribusi nilai yang adil.

Pergeseran Stablecoin Mendefinisikan Ulang Berbagi Nilai dan Hasil

Sektor stablecoin sedang mengalami titik balik yang substansial. Yang dimulai sebagai lindung nilai yang penting terhadap kenaikan volatilitas kripto saat ini menjadi peluang bernilai multi-triliun dolar. Jadi, ini menuntut inovasi dalam metode berbagi imbalan. Desain MANTRA USD mengikuti visi ini, menyediakan model yang didukung aset dan transparan untuk memperkuat ekosistem daripada mengencerkannya.

Menurut MANTRA, produk stablecoin baru ini menghadirkan lapisan penyelesaian canggih yang memungkinkan pengguna untuk melakukan staking ke dalam vault berisiko rendah untuk pengembalian bebas risiko. Pada saat yang sama, pembangun dan manajer aset dapat memanfaatkan MANTRA USD dalam bentuk proxy on-chain dalam kasus hasil off-chain. Pada akhirnya, di tengah ekspansi dalam adopsi, MANTRA USD siap merevolusi cara ekosistem mendistribusikan dan menangkap nilai selama tahun 2026 dan seterusnya.