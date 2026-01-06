Saham Palantir (PLTR): Penggerebekan Venezuela Mendorong Saham Melambung – Inilah Alasannya

TLDR

Saham Palantir Technologies naik pada hari Senin menyusul penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh pasukan AS pada akhir pekan. Saham ditutup naik 3,7% di $174,04.





Reli ini memutus tren penurunan lima hari. Ini menandai kenaikan persentase terbesar sejak 19 Desember.

Palantir adalah saham paling aktif kedelapan di Nasdaq 100 pada hari Senin. Volume perdagangan mencerminkan peningkatan minat investor.

Saham mencapai tertinggi intraday di $175,82. Itu mewakili kenaikan 4,7% dari penutupan sebelumnya.

Spekulasi internet mengaitkan perangkat lunak analitik data Palantir dengan operasi Venezuela. Postingan media sosial menunjukkan bahwa teknologi perusahaan mungkin telah memainkan peran.

Analis Mizuho merilis catatan wawasan perdagangan pada hari Senin. Mereka menyoroti hubungan kuat Palantir dengan militer AS.

Hubungan Militer dan Basis Pelanggan

Pemerintah federal termasuk di antara pelanggan terbesar Palantir. CEO Alex Karp telah memposisikan perusahaan sebagai pendukung setia operasi militer AS.

Palantir tidak segera merespons permintaan komentar. Perusahaan belum mengonfirmasi apakah produknya terlibat dalam operasi Venezuela.

Perusahaan analitik data ini menyediakan platform perangkat lunak kepada badan pertahanan pemerintah. Operasi intelijen dan perusahaan energi juga menggunakan teknologinya.

Kinerja Saham Terkini

Meskipun ada kenaikan hari Senin, Palantir tetap jauh di bawah puncaknya. Saham berada 16% di bawah rekor penutupan tertinggi sepanjang masa sebesar $207,18 dari 3 November.

Selama setahun terakhir, saham telah naik 129%. Kinerja tersebut menempatkannya di antara pemain teknologi yang lebih kuat pada tahun 2025.

Reli hari Senin juga mengikuti komentar terbaru dari investor Louis Navellier. Pendiri dan chief investment officer Navellier & Associates baru-baru ini merekomendasikan Palantir sebagai beli.

Navellier memperingatkan untuk tidak mengejar "reli sampah" dalam komentarnya. Dia mencantumkan Palantir bersama Celestica Inc. dan Seagate Technology Holdings sebagai pilihan utama.

Pergerakan intraday saham sebesar 4,7% sesuai dengan kinerja terbaiknya sejak pertengahan Desember. Catatan Mizuho menunjukkan waktu reli yang bertepatan dengan berita Venezuela.

Saham Palantir ditutup di $174,04 pada hari Senin, dengan saham diperdagangkan 16% di bawah puncak November tetapi mempertahankan kenaikan year-over-year yang kuat sebesar 129%.

Postingan Palantir (PLTR) Stock: Venezuela Raid Sends Shares Soaring – Here's Why pertama kali muncul di CoinCentral.