Strategy Menambah 1.287 BTC, Mendorong Total Kepemilikan menjadi 673.783 saat Bitcoin Naik

Strategy milik Saylor meningkatkan kepemilikan BTC-nya menjadi 673.783 BTC sekaligus meningkatkan cadangan dolar AS menjadi $2,25 miliar.

Kedua langkah ekspansi ini terjadi di tengah kenaikan harga Bitcoin, menandakan kepercayaan yang berkelanjutan.

Strategy milik Michael Saylor, sebuah Perusahaan Perbendaharaan Bitcoin, terus memperluas kepemilikan bitcoin-nya. Menurut pengajuan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS pada hari Senin, perusahaan menambahkan 1.287 BTC ke kepemilikannya.

Akuisisi dilakukan antara 29 Desember dan 4 Januari dan totalnya sekitar $116 juta. Dalam periode yang sama, perusahaan juga meningkatkan cadangan Kas USD dengan menambahkan $62 juta; sekarang total cadangan dolar AS-nya mencapai $2,25 miliar.

Dengan pembelian baru, total kepemilikan bitcoin mencapai 673.783 BTC, dibeli seharga $50,55 miliar atau harga rata-rata $75.0266 masing-masing, yang bernilai sekitar $62,8 miliar, berdasarkan harga saat ini, menempatkannya di antara perbendaharaan korporat terbesar di dunia.

Simpanan ini mewakili lebih dari 3% dari pasokan tetap Bitcoin sebesar 21 juta token dan menyiratkan keuntungan yang belum direalisasikan sekitar $12,4 miliar berdasarkan harga pasar yang berlaku. Peningkatan cadangan kas dan BTC didanai oleh penjualan saham biasa.

MSTR Menghadapi Penurunan Tajam Saat Pengawasan MSCI Menambah Tekanan

Meskipun terjadi ekspansi kepemilikan Bitcoin dan cadangan kas, Strategy terus menghadapi tekanan pasar. Dimana saham Strategy (MSTR) mengalami penurunan tajam sebesar 56% di tahun 2025, menurut data Google Finance. Kerugian ini sebagian besar disebabkan oleh kepemilikan Bitcoin perusahaan di tengah harga yang lebih lemah.

Selain itu, konsultasi publik MSCI tentang pengecualian perusahaan seperti Strategy dari indeksnya masih berlangsung, yang juga telah menerima kritik formal oleh CEO Strategy Phong Le dan salah satu pendiri Michael Saylor melalui surat publik bulan lalu, yang menyatakan implikasinya. Dengan itu, MSCI diperkirakan akan membuat keputusan pada pertengahan Januari apakah perusahaan semacam itu akan terus dimasukkan dalam indeksnya.

Meski demikian, MSTR sedang naik, yang diperdagangkan sekitar $164,72, naik sekitar 4,81%, sementara Bitcoin naik sekitar 0,83% selama 24 jam dan 6,27% selama seminggu terakhir, diperdagangkan mendekati $93.332 pada saat penulisan.

