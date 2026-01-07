Lupakan DOGE dan ADA, Zero Knowledge Proof Adalah Teknologi yang Sudah Berjalan dan Didukung oleh Pendiri ETH! Analis Memprediksi Keuntungan 700x ke Depan

Perilaku pasar terkini menunjukkan pola yang familiar di seluruh cryptocurrency berkapitalisasi besar. Harga Dogecoin saat ini telah bergerak kembali di atas level support yang telah lama diamati, namun pemulihan tersebut masih bersifat teknis daripada didorong oleh keyakinan. Pada saat yang sama, berita Cardano terus berfokus pada apakah zona support kunci dapat bertahan, dengan aksi harga yang menunjukkan konsolidasi alih-alih pergeseran tren yang jelas.

Sebaliknya, Zero Knowledge Proof mencerminkan ide yang telah lama ditekankan oleh pendiri Ethereum, Vitalik Buterin. Ia secara konsisten berargumen bahwa zero-knowledge proof memungkinkan verifikasi tanpa mengekspos data yang mendasarinya, sebuah prinsip yang sangat selaras dengan desain inti ZKP.

Jaringan ZKP berfokus pada komputasi yang dapat diverifikasi dan beban kerja AI yang menjaga privasi daripada aktivitas yang didorong oleh harga. Meningkatnya partisipasi dalam lelang presale dan penjualan cepat Proof Pod menunjukkan keterlibatan aktif, memposisikan ZKP dalam narasi kripto besar berikutnya yang berpusat pada infrastruktur dan kepercayaan kriptografi.

Harga Dogecoin Saat Ini Merebut Kembali Support $0,13

Dogecoin baru-baru ini bergerak kembali di atas level $0,13 setelah penurunan berkepanjangan yang menghapus 57% dari nilainya dari tertinggi sebelumnya. Area ini secara historis bertindak sebagai zona support kunci, membuat pemulihan harga Dogecoin saat ini relevan secara teknis, meskipun belum menentukan. Volume perdagangan meningkat selama pergerakan tersebut, menunjukkan partisipasi yang diperbarui.

Dari perspektif teknis, bertahan di atas $0,13 dapat membantu menstabilkan harga Dogecoin saat ini. Kegagalan mempertahankan level ini akan membuka kembali risiko penurunan menuju area support berikutnya sekitar $0,096. Indikator momentum menunjukkan pergerakan arah yang kuat, tetapi mereka tidak mengonfirmasi perubahan tren yang berkelanjutan dengan sendirinya.

Data derivatif menunjukkan lebih banyak posisi long daripada short, mencerminkan posisi yang hati-hati daripada keyakinan yang kuat. Secara keseluruhan, pengaturan tersebut menunjukkan stabilisasi sementara di bawah kondisi pasar saat ini.

Berita Cardano: Support $0,36 Menjadi Fokus

Cardano diperdagangkan di dekat level $0,37 setelah mundur dari tertinggi baru-baru ini sekitar $0,48. Struktur harga saat ini masih mencerminkan urutan tertinggi yang lebih rendah dan terendah yang lebih rendah, menunjukkan bahwa tekanan turun belum sepenuhnya hilang.

Dari perspektif berita Cardano, perhatian tetap pada apakah zona support $0,36 dapat bertahan, karena penembusan di bawah area ini dapat mengekspos pergerakan menuju terendah sebelumnya di dekat $0,348. Di sisi atas, pemulihan di atas kisaran $0,38–$0,39 akan diperlukan untuk mengubah sentimen jangka pendek, dengan resistensi yang lebih luas berada di antara $0,42 dan $0,44.

Indikator momentum menunjukkan tekanan jual yang mereda, tetapi mereka tidak sampai menandakan pembalikan tren yang dikonfirmasi. Posisi derivatif terus menunjukkan eksposur short yang lebih tinggi daripada long, mencerminkan ekspektasi trader yang hati-hati. Secara keseluruhan, berita Cardano menunjukkan konsolidasi tetap menjadi skenario yang lebih mungkin sampai konfirmasi yang lebih jelas muncul.

Visi Zero-Knowledge Pendiri Ethereum Mendorong Minat pada Jaringan ZKP

Zero-knowledge proof mendapatkan perhatian sebagai cara praktis untuk meningkatkan kepercayaan dan privasi dalam sistem terdesentralisasi. Vitalik Buterin, co-founder Ethereum, sering menunjukkan teknologi ini sebagai metode untuk memverifikasi hasil tanpa mengungkapkan data sensitif. Pandangannya adalah bahwa bukti kriptografi dapat mengurangi ketergantungan pada platform terpusat dengan membuat hasil transparan sementara input tetap pribadi. Ide ini tidak hanya berlaku untuk keuangan tetapi juga untuk platform data dan sistem algoritma.

Pendekatan tersebut telah diterapkan beberapa bulan yang lalu oleh ZKP. Jaringan Zero Knowledge Proof dibangun di sekitar komputasi yang dapat diverifikasi dan kolaborasi yang menjaga privasi, terutama untuk beban kerja AI. Dengan menanamkan verifikasi zero-knowledge ke dalam desain intinya, ZKP sedang diamati sebagai kripto besar berikutnya yang potensial yang berfokus pada infrastruktur daripada pergerakan harga jangka pendek.

Minat menjadi terlihat melalui lelang presale ZKP, yang melihat partisipasi stabil di seluruh sesi harian. Lelang mendistribusikan 200 juta token per hari berdasarkan kontribusi proporsional, menciptakan proses alokasi yang jelas dan transparan. Struktur ini juga menetapkan harga referensi yang digunakan untuk hadiah Proof Pod.

Pada saat yang sama, Proof Pod terjual dengan cepat. Perangkat plug-and-play ini terhubung langsung ke jaringan untuk melakukan dan memverifikasi komputasi serta menghasilkan token ZKP sebagai hadiah.

Bersama-sama, aktivitas lelang presale yang meningkat dan adopsi Proof Pod yang cepat menunjukkan keterlibatan yang terus berkembang. Seiring sistem zero-knowledge mendapatkan relevansi, daya tarik ZKP menjelaskan mengapa ia semakin dibahas sebagai kripto besar berikutnya, dengan analis memprediksi potensi ROI 700x untuk pemegang awal.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, sinyal pasar yang lebih luas tetap bercampur. Harga Dogecoin saat ini telah memulihkan level support kunci, tetapi momentum tetap terbatas. Demikian pula, berita Cardano terkini menunjukkan konsolidasi, dengan harga ditahan oleh level resistensi dan support terdekat. Kedua aset mencerminkan pasar yang aktif tetapi hati-hati, di mana partisipasi belum diterjemahkan menjadi momentum yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, Zero Knowledge Proof mewakili jalur yang berbeda. Alih-alih mengandalkan pemulihan harga, proyek ini dibangun di sekitar komputasi yang dapat diverifikasi dan infrastruktur yang menjaga privasi yang terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang ditekankan oleh pendiri Ethereum. Struktur lelang presale dan adopsi Proof Pod yang berkembang menunjukkan keterlibatan yang terukur.

Kontras ini menyoroti mengapa ZKP semakin dibahas dalam narasi kripto besar berikutnya yang berfokus pada eksekusi, transparansi, utilitas jangka panjang, dan pengembalian besar daripada pergerakan harga jangka pendek.

FAQ

Q1. Apa itu Zero Knowledge Proof (ZKP)?

A: ZKP adalah jaringan blockchain yang memverifikasi komputasi tanpa mengungkapkan data yang mendasarinya, selaras dengan ide berfokus privasi yang dipromosikan oleh Vitalik Buterin.

Q2. Bagaimana ZKP berbeda dari Dogecoin dan Cardano?

A: Sementara harga Dogecoin saat ini dan berita Cardano berfokus pada level pasar, ZKP menekankan komputasi yang dapat diverifikasi dan partisipasi yang didorong infrastruktur.

Q3. Bagaimana lelang presale ZKP berfungsi?

A: Lelang presale merilis 200 juta token setiap hari, dengan alokasi berdasarkan partisipasi proporsional dan harga yang sepenuhnya transparan.

Q4. Apa peran Proof Pod dalam jaringan ZKP?

A: Proof Pod adalah unit perangkat keras yang melakukan dan memverifikasi komputasi, memungkinkan peserta mendapatkan hadiah melalui kontribusi jaringan nyata.

Q5. Mengapa ZKP dianggap sebagai kandidat kripto besar berikutnya?

A: ZKP dipandang sebagai kripto besar berikutnya karena fokusnya pada privasi, eksekusi yang dapat diverifikasi, dan keterlibatan yang berkembang di luar spekulasi harga.

