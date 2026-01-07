Prediksi Harga Bitcoin: BTC Menguji $95K saat Formasi Cup-and-Handle Terbentuk, Breakout Menunggu Konfirmasi

Setelah fluktuasi baru-baru ini di sekitar $93.000, BTC sedang menguji pembukaan tahunan 2025, menarik perhatian dari trader dan investor. Analis mencatat bahwa meskipun pola yang muncul dapat mendukung momentum naik, konfirmasi di atas level kunci diperlukan sebelum menarik kesimpulan yang pasti.

Aksi Harga BTC dan Level Kunci

Bitcoin sempat turun ke sekitar $93.000 sebelum memantul. Pembukaan tahunan 2025, di dekat $94.000–$95.000, telah menjadi titik acuan kritis.

Bitcoin menguji pembukaan tahunan 2025, dengan $BTC membidik lebih tinggi tetapi support $90K–$91K mengintai jika momentum gagal. Sumber: @TedPillows via X

Analis kripto Ted (@TedPillows) berkomentar: "Beberapa penutupan harian di atas zona ini dapat mendorong Bitcoin lebih tinggi, sementara fakeout dapat mendorong BTC turun menuju area support $90.000–$91.000."

Meskipun level-level ini penting, reaksi BTC terhadap kisaran $94.000–$95.000 pada akhirnya akan menentukan apakah pola bullish memperoleh validitas atau gagal. Penutupan yang berkelanjutan di atas $95.000 dengan volume yang meningkat akan mendukung tesis breakout, sedangkan penolakan yang diikuti oleh penurunan di bawah $93.000 akan mendukung perilaku range-bound.

Pola Cup-and-Handle Menandakan Potensi Kenaikan

Strategi pasar Merlijn The Trader mencatat bahwa Bitcoin membentuk pola cup-and-handle mingguan, struktur yang secara historis terkait dengan breakout setelah periode konsolidasi. Dia menyatakan: "Base panjang. Akumulasi lambat. Kebosanan maksimum... Ketika struktur ini terselesaikan, jarang terselesaikan dengan lembut."

Bitcoin diam-diam membentuk cup-and-handle mingguan, berkembang perlahan tenang sekarang, tetapi pergerakan tajam dapat mengikuti setelah pola terselesaikan. Sumber: @MerlijnTrader via X

Meskipun analogi historis, seperti formasi cup-and-handle serupa di kelas aset lain, mengilustrasikan bagaimana konsolidasi dapat mendahului pergerakan kuat, hasilnya sangat bervariasi tergantung pada likuiditas pasar, kondisi makro, dan partisipasi. Penting untuk melihat pola ini sebagai pengaturan probabilistik daripada jaminan.

Indikator Teknikal Mendukung Optimisme Hati-hati

Analis TradingView SwallowAcademy mengamati bahwa BTC baru-baru ini menembus di atas EMA (Exponential Moving Averages) kunci, menunjukkan potensi pembalikan tren. Koreksi kecil mungkin terjadi, tetapi momentum naik dapat dilanjutkan jika level support bertahan.

BTC menembus di atas EMA kunci yang menandakan pembalikan tren, dengan koreksi kecil mungkin terjadi, tetapi momentum bullish kemungkinan akan berlanjut setelahnya. Sumber: SwallowAcademy via X

Indikator momentum, seperti golden cross pada grafik 4 jam, menunjukkan kemungkinan BTC mendapatkan kembali kekuatan dan konsolidasi di dekat $95K sebelum menguji level yang lebih tinggi. Volume spot tetap di dekat rata-rata baru-baru ini, menunjukkan peningkatan partisipasi tetapi belum keyakinan pasar yang luas.

Sentimen Pasar dan Partisipasi ETF

Sentimen investor tetap beragam. Beberapa trader mengantisipasi dorongan menuju $95K atau lebih tinggi, sementara yang lain mengharapkan retracement ke $90K–$91K sebelum upaya rally lainnya. Data makroekonomi yang akan datang, termasuk rilis CPI, dapat secara signifikan mempengaruhi aksi harga jangka pendek.

Aliran institusional dari ETF Bitcoin, termasuk produk dari Fidelity, Grayscale, dan BlackRock, memberikan dukungan tambahan untuk pasar. Meskipun aliran ini meningkatkan likuiditas pasar BTC, mereka tidak menjamin breakout dan harus dipertimbangkan bersama dengan faktor teknikal dan makro.

Pemikiran Akhir

Pengaturan Bitcoin saat ini di dekat $95K menunjukkan optimisme yang hati-hati. Pola cup-and-handle yang berkembang menunjukkan potensi kenaikan, tetapi hasilnya tidak dijamin. Support jangka pendek di dekat $90K–$91K tetap kritis untuk mempertahankan validitas bullish.

Bitcoin diperdagangkan di sekitar 93.489, turun 0,46% dalam 24 jam terakhir pada saat berita ini ditulis. Sumber: Harga Bitcoin via Brave New Coin

Sinyal teknikal, termasuk breakout EMA dan indikator momentum, dikombinasikan dengan partisipasi institusional melalui ETF Bitcoin, memberikan konteks tambahan untuk kekuatan pasar. Trader dan investor harus memantau level kunci dengan cermat, fokus pada kriteria konfirmasi dan pembatalan untuk membuat keputusan yang tepat.