Trump Memperingatkan Partai Republik DPR tentang Risiko Pemakzulan jika Pemilu Paruh Waktu Kalah

TLDR

Trump memberi tahu Partai Republik di DPR bahwa kekalahan dalam pemilihan paruh waktu 2026 dapat memicu upaya pemakzulan lainnya.

Dia menekankan persatuan partai dan menempatkan pemilihan sebagai bentuk pertahanan terhadap penyelidikan yang dipimpin Demokrat di masa depan.

Trump menyebutkan pemakzulan masa lalunya sebagai tidak adil dan bermotif politik, merujuk pada kasus tahun 2019 dan 2021.

Pernyataannya dibuat pada peringatan kelima kerusuhan Capitol dan setelah penangkapan Maduro.

Polymarket menunjukkan peluang 12% untuk pemakzulan pada akhir tahun 2026, dengan tren yang fluktuatif dan perdagangan pasar yang aktif.

Presiden Donald Trump memberi tahu Partai Republik di DPR bahwa kekalahan dalam pemilihan paruh waktu dapat menyebabkan pemakzulan lainnya, mendesak partai untuk mempertahankan kendali. Berbicara selama retret pribadi di Kennedy Center, dia memperingatkan bahwa Demokrat akan berusaha melengserkannya lagi. Komentarnya datang pada peringatan kelima kerusuhan Capitol dan beberapa hari setelah pasukan AS menangkap pemimpin Venezuela Nicolás Maduro.

Trump Memperingatkan Partai Republik untuk Mempertahankan Kendali DPR

Trump berbicara kepada anggota DPR Partai Republik dan menekankan bahwa memenangkan pemilihan paruh waktu 2026 sangat penting untuk menghindari pemakzulan lainnya. Dia menekankan persatuan dan mengungkapkan frustrasi atas proses masa lalu, mengatakan, "Mereka memakzulkan saya dua kali, kedua kali tanpa alasan," menyebutnya sebagai tindakan bermotif politik.

Pertemuan berlangsung di Kennedy Center, yang Trump ubah namanya dengan menunjuk dewan baru. Trump menempatkan pemilihan mendatang sebagai pertempuran untuk menghentikan serangan partisan dan mengamankan kekuatan legislatif partai. Pesannya menyoroti risiko penyelidikan Demokrat jika mereka mendapatkan kembali kendali Kongres.

Trump Merujuk Kerusuhan Capitol dan Sejarah Pemakzulan

Pidatonya bertepatan dengan peringatan kelima pelanggaran Capitol 6 Januari, yang menjadi dasar pemakzulan keduanya. Dia mengulangi bahwa dia tidak menghasut kekerasan, dengan alasan bahwa pidatonya disalahartikan.

Trump juga mengangkat pemakzulan 2019 terkait Ukraina, sekali lagi mengklaim dia "tidak melakukan kesalahan" dalam urusannya. Kedua kasus berakhir dengan pembebasan Senat. Dia menuduh Demokrat mempersenjatai pemakzulan dan memperingatkan bahwa sejarah bisa terulang. Mantan presiden menggunakan momen tersebut untuk memperkuat posisinya dan membela tindakan masa lalu.

Trump merujuk penangkapan baru-baru ini Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh pasukan AS. Dia mengkredit kebijakan luar negeri pemerintahannya yang memungkinkan operasi tersebut. Dengan membandingkan kemenangan internasional dengan konflik domestik, Trump bertujuan untuk memperkuat citra kepemimpinannya. Dia mengakhiri pidatonya dengan mendesak Partai Republik untuk bersatu dan menang.

Polymarket Mencatat Probabilitas 12% Pemakzulan Trump pada Akhir 2026

Menurut Polymarket pada saat penerbitan, data pasar menunjukkan peluang 12% bahwa Donald Trump akan dimakzulkan pada 31 Desember 2026. Probabilitas ini telah turun 2% baru-baru ini, mencerminkan sedikit penurunan kepercayaan pasar pada hasil tersebut. Volume perdagangan di pasar mencapai $258.582, menunjukkan minat peserta yang berkelanjutan.

Dari Agustus hingga Oktober, probabilitas tetap stabil, berfluktuasi antara 5% dan 10% tanpa lonjakan tajam. Pada November, aktivitas meningkat sedikit, dan peluang naik mendekati 15%, mencerminkan volatilitas pasar yang lebih besar. Desember membawa kenaikan tajam, secara singkat mendorong peluang di atas 20%, sebelum menetap mendekati 15% lagi. Memasuki Januari, probabilitas turun lagi menuju 10%, diikuti oleh sedikit rebound.

