BitMEX memanfaatkan Chainlink untuk menggerakkan perps ekuitas 24/7

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/07 07:03
BitMEX, yang paling dikenal karena mempopulerkan perpetual swap, mengatakan Chainlink akan menyediakan data harga untuk Equity Perps yang akan datang.

Dalam postingan X, Chainlink menggambarkan langkah ini sebagai memungkinkan "generasi baru pasar di seluruh saham, ETF, & banyak lagi," dengan menyebutkan produk Data Streams sebagai tulang punggungnya.

Ringkasan

  • Chainlink menggambarkan kemitraannya dengan BitMEX sebagai memungkinkan "generasi baru pasar di seluruh saham, ETF, & banyak lagi,"
  • BitMEX memperoleh data pasar tingkat institusional untuk kategori produk baru, sementara Chainlink memperluas jejak oracle-nya di luar kripto.
  • Platform derivatif semakin mengandalkan infrastruktur oracle yang mapan untuk mendukung eksposur aset dunia nyata.

Data Streams dirancang untuk memberikan harga berkelanjutan sub-detik dari berbagai sumber pasar—persyaratan penting untuk kontrak perpetual yang terikat pada aset off-chain seperti ekuitas dan reksa dana yang diperdagangkan di bursa.

Untuk BitMEX, data frekuensi tinggi yang andal adalah prasyarat teknis untuk menawarkan equity perps yang diperdagangkan 24/7, bahkan ketika pasar tradisional tutup.

Pengamat industri melihat kesepakatan ini sebagai kesesuaian yang alami. BitMEX memperoleh data pasar tingkat institusional untuk kategori produk baru, sementara Chainlink memperluas jejak oracle-nya di luar kripto dan lebih dalam ke instrumen yang ditokenisasi dan terkait ekuitas.

Kolaborasi ini mencerminkan tren yang lebih luas: platform derivatif semakin mengandalkan infrastruktur oracle yang mapan untuk mendukung eksposur aset dunia nyata.

Jika berhasil, Equity Perps akan memungkinkan trader untuk berspekulasi pada pergerakan harga saham dan ETF tanpa memiliki saham yang mendasarinya, menggunakan kolateral dan penyelesaian yang berasal dari kripto.

Namun, pertanyaan tetap ada seputar metodologi penetapan harga, tingkat pendanaan, dan bagaimana likuiditas dan penyelesaian akan berfungsi di luar jam pasar AS—detail yang dapat membentuk apakah produk diperdagangkan dengan lancar atau menimbulkan risiko baru.

Sumber: https://crypto.news/bitmex-taps-chainlink-to-power-24-7-equity-perps/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

