Harga Ethereum Menargetkan $3.300 di Tengah Perkembangan Besar Ini

Wawasan Utama:

Harga Ethereum diperdagangkan mendekati $3.300, melonjak melewati Bollinger Band atas mendekati $3.270.

Aksi harga altcoin tetap berada jauh di atas EMA 20 hari di sekitar $3.158.

Antrian keluar validator turun kembali mendekati nol untuk pertama kalinya sejak Juli tahun lalu, menunjukkan tekanan jual yang mereda.

Pada saat penulisan, harga Ethereum diperdagangkan mendekati $3.280 setelah menguji Bollinger Band atas mendekati $3.270. Yang penting, harga tetap berada jauh di atas EMA 20 hari di sekitar $3.158.

Aksi Harga Ethereum & Perkembangan Terkini

Memperbesar grafik harga ETH, altcoin mempertahankan jarak yang sehat dari EMA 50 hari dan 100 hari, yang saat ini berada lebih rendah di sekitar $3.087 dan $3.046.

Pada saat yang sama, aktivitas di balik layar memperkuat kasus ini. Sebagai konteks, data staking menunjukkan antrian keluar validator Ethereum telah turun mendekati nol untuk pertama kalinya sejak Juli.

Pergeseran ini mencerminkan meningkatnya permintaan staking. Para ahli menunjuk akumulasi kuat dari BitMine sebagai pendorong utama.

Selain itu, Grayscale mengkonfirmasi dalam pernyataan hari Senin bahwa mereka akan mendistribusikan hadiah staking melalui Ethereum Staking ETF mereka.

Ini menandai tonggak penting bagi ETH. Ini adalah produk yang diperdagangkan di bursa kripto spot terdaftar AS pertama yang menjadwalkan pembayaran yang terkait langsung dengan aktivitas staking on-chain.

Pemegang Grayscale Ethereum Trust ETF masing-masing akan menerima sekitar $0,08 per saham. Pembayaran direncanakan pada hari Selasa dan akan didasarkan pada kepemilikan investor yang tercatat pada penutupan pasar hari Senin.

Secara teknis, garis EMA masih bergerak lebih tinggi. Secara keseluruhan, pengaturan harga ETH menunjukkan kekuatan yang stabil, bukan pasar yang terlalu panas.

Perilaku Validator Ethereum Memicu Optimisme Reli ETH

Data on-chain menunjukkan bahwa jaringan Ethereum menunjukkan pergeseran yang jelas dalam perilaku validator. Antrian keluar validator turun kembali mendekati nol untuk pertama kalinya sejak Juli tahun lalu, sebuah langkah yang dapat mengurangi tekanan jual di seluruh pasar.

Antrian keluar turun menjadi 32 Ethereum (ETH) sebelum menyesuaikan kembali menjadi sekitar 200 pada saat penulisan.

Pada level saat ini, waktu tunggu sekitar satu menit. Itu adalah penurunan besar dari pertengahan September. Saat itu, lebih dari 2,67 juta ETH menunggu untuk keluar dari jaringan.

Data Antrian Validator Ethereum | Sumber: Validator Queue

Menurut pengamat industri, antrian keluar staking Ethereum sekarang hampir kosong. Chief technology officer Asymetrix dan pendiri ETHKyiv Rostyk mencatat bahwa sangat sedikit validator yang mengantri untuk keluar.

Menurutnya, ada sedikit minat untuk menjual Ether yang di-staking pada level saat ini, yang telah mengurangi tekanan jual pada altcoin terbesar.

Pada dasarnya, tren ini juga tercermin dalam data bursa. Tevis, pendiri aplikasi trading AlphaLedger, menunjukkan bahwa saldo ETH yang disimpan di bursa telah turun ke level terendah dalam hampir satu dekade.

Dia menjelaskan bahwa tekanan jual memudar dengan cepat, sementara antrian masuk validator tumbuh jauh lebih cepat daripada antrian keluar.

Dia menambahkan bahwa lonjakan ini sebagian besar didorong oleh BitMine dan dana yang diperdagangkan di bursa yang melakukan staking Ethereum untuk mendapatkan hasil.

Unstaking sering dibaca sebagai tanda bahwa pemegang menginginkan likuiditas, baik untuk menjual, mengejar pengembalian yang lebih baik, atau menyesuaikan portofolio mereka. Staking menceritakan kisah yang berbeda. Validator yang mengunci Ethereum mereka menunjukkan kepercayaan diri bahwa mereka berinvestasi untuk jangka panjang dan tidak bersiap untuk menjual.