Raksasa Stablecoin Tether Ingin Emas Digunakan untuk Pembayaran Sehari-hari—Begini Caranya

Ringkasan Tether memperkenalkan istilah Scudo pada hari Selasa untuk mewakili 1/1.000 troy ounce emas.

Penerbit stablecoin tersebut berpikir istilah ini dapat memperkuat penggunaan emas dalam pembayaran.

Tether menerbitkan token yang didukung emas, XAUT, dan memegang emas senilai hampir $17 miliar.

Tether bergerak untuk menetapkan unit perhitungan baru untuk emas pada hari Selasa, karena pemimpin industri stablecoin tersebut berpendapat bahwa transaksi yang didenominasikan dalam "Scudo" dapat menyederhanakan penggunaan logam mulia dalam pembayaran sehari-hari.

Berdasarkan definisi penerbit stablecoin tersebut, satu Scudo akan setara dengan seperseribu troy ounce emas—serta token XAUT-nya, yang dinilai $2,3 miliar, menurut CoinGecko. Kapitalisasi pasar token tersebut hampir empat kali lipat selama setahun terakhir.

Dalam sebuah posting blog, Tether mengakui bahwa permintaan emas telah diperkuat di seluruh dunia oleh "kekhawatiran inflasi yang terus-menerus, ketidakpastian suku bunga yang meningkat, pembelian bank sentral yang rekor, dan permintaan yang meningkat untuk aset safe-haven."

Meskipun sebagian besar produk perusahaan dipatok pada dolar AS, perusahaan menggambarkan faktor-faktor tersebut sebagai "kesempatan untuk mengembalikan emas" ke status sebelumnya: media pertukaran yang diterima secara universal yang tidak dapat didevaluasi oleh kemampuan pemerintah untuk mencetak uang. Perusahaan menambahkan bahwa kit pengembang dompetnya dapat membantu mendukung XAUT di hampir semua perangkat.

Tether mencatat bahwa "satoshi" sudah digunakan dengan cara yang mirip dengan Scudo, sebagai cara untuk merujuk pada unit terkecil Bitcoin, atau seperseratus juta Bitcoin. Satu satoshi saat ini bernilai sekitar $0,001, sementara satu Scudo akan bernilai sekitar $4,48.

Istilah Tether berasal dari abad ke-16, lebih dari 400 tahun sebelum versi pertama internet dikembangkan. Scudo digunakan untuk menggambarkan berbagai koin di Italia, kemungkinan ditempa dari lempengan logam. Istilah ini berasal dari kata Latin untuk perisai.

Kesamaan dengan logo Tether mungkin kebetulan, tetapi CEO Paolo Ardoino dan CFO Giancarlo Devasini sama-sama lahir di Italia. Tahun lalu, Tether mengakuisisi saham minoritas di klub sepak bola Juventus, salah satu klub sepak bola paling terkenal di Italia. Tawaran tunai untuk membeli saham mayoritas di tim tersebut ditolak bulan lalu.

Tether mengatakan bahwa pengenalan Scudo tidak mengubah fakta bahwa emas yang mendukung token XAUT-nya "disimpan di brankas yang aman." Jika seseorang ingin menukar token mereka, situs web perusahaan mengatakan dapat mengirimkan batangan emas ke "alamat fisik mana pun di Swiss."

Menurut situs web Tether, XAUT didukung oleh 1.329 batangan emas setara dengan 16,2 ton metrik. Perusahaan menerbitkan laporan atestasi pertamanya dari BDO Italia untuk token tersebut pada April lalu, yang tidak mematuhi standar pelaporan keuangan internasional karena tidak menyertakan pengungkapan dan pernyataan utama dari penerbit stablecoin. Kritikus Tether telah menyerukan penerbit stablecoin terkemuka industri untuk menerima audit independen selama satu dekade.

Pada bulan April, Ardoino mengatakan di X bahwa XAUT "mendapatkan daya tarik penting di pasar berkembang."

Tether juga menawarkan token bernama Alloy, yang ditagih sebagai "Tethered Asset." Dengan menjaminkan token XAUT, perusahaan mengatakan pelanggan dapat menerima token aUSDT dalam jumlah yang lebih sedikit, yang mencerminkan fungsi stablecoin $187 miliarnya dan juga dipatok pada Dolar AS.

Beberapa bulan sebelum XAUT Tether debut, penerbit stablecoin Paxos mulai menawarkan PAXG, aset digital pertama yang dapat ditukar dengan emas. Kapitalisasi pasar token tersebut mencapai $1,7 miliar pada hari Selasa, sambil tiga kali lipat selama setahun terakhir, menurut CoinGecko.

Paxos, yang juga menerbitkan stablecoin PYUSD PayPal, mengatakan PAXG akan menjadi "satu-satunya token emas tingkat institusional yang diterbitkan di bawah pengawasan regulasi federal," menyusul persetujuan piagam perbankan nasional dari Office of the Comptroller of the Currency bulan lalu.

XAUT Tether mungkin bernilai $2,3 miliar, tetapi penerbit stablecoin mengatakan memiliki emas jauh lebih banyak dari itu. Perusahaan mengatakan memegang 116 ton emas pada akhir Q3 2025, dengan jumlah tersebut dinilai hampir $17 miliar pada hari Selasa.