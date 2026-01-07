Tether Memperkenalkan Scudo untuk Transaksi Tether Gold

Yang Perlu Diketahui: Tether meluncurkan Scudo untuk Tether Gold guna meningkatkan kemudahan penggunaan.

Paolo Ardoino menyoroti transformasi digital emas.

Tidak ada perubahan pendanaan atau dukungan institusional yang dilaporkan.

Tether telah memperkenalkan Scudo, sebuah unit akun untuk Tether Gold, yang dirancang untuk menyederhanakan transaksi, diumumkan pada 6 Januari 2026, dengan tujuan meningkatkan efisiensi penetapan harga emas digital.

Inisiatif ini dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap investasi emas, berpotensi mempengaruhi pasar aset digital dengan mengurangi kompleksitas penetapan harga.

Tether Gold Menyederhanakan dengan Pengenalan Scudo

Tether telah memperkenalkan Scudo sebagai unit akun baru untuk Tether Gold (XAU₮), yang setara dengan seperseribu troy ounce. Ini bertujuan untuk menyederhanakan unit transaksi dan kompleksitas penetapan harga.

Paolo Ardoino, CEO Tether, menyatakan bahwa penciptaan Scudo membantu menurunkan hambatan dalam memiliki dan bertransaksi emas digital. Tujuannya adalah meningkatkan pengalaman pengguna di seluruh pasar berkembang. Paolo Ardoino menekankan, "XAU₮ membuat emas menjadi digital, dan sekarang dengan Scudo, kami menurunkan hambatan masuk sehingga siapa pun dapat memiliki, dengan mudah menetapkan harga, dan bertransaksi bahkan pecahan terkecil dari aset paling terpercaya di dunia sepanjang sejarah."

Reaksi Pasar Terhadap Peluncuran Scudo

Pengenalan Scudo diharapkan dapat mempengaruhi transaksi digital dengan menyederhanakan perhitungan unit. Tidak ada penyesuaian langsung dalam struktur keuangan atau institusional yang terkait dengan langkah ini.

Sementara kapitalisasi pasar untuk XAU₮ baru-baru ini mengalami pertumbuhan, masih harus dilihat bagaimana Scudo akan mempengaruhi dinamika pasar lebih lanjut. Adopsi digital emas terus meningkat, mencerminkan potensi pergeseran dalam intervensi basis pengguna.

Peran Scudo dalam Evolusi Aset Digital

Tidak ada perubahan unit serupa yang dicatat di masa lalu untuk emas digital. Unit Satoshi Bitcoin berfungsi sebagai model yang sebanding untuk kegunaan dan aksesibilitas aset dalam pecahan yang berbeda.

Para ahli berspekulasi bahwa Scudo dapat mengarah pada adopsi yang lebih luas dari Tether Gold. Ini sejalan dengan tren digital, meningkatkan inklusivitas keuangan melalui unit transaksi yang lebih kecil yang didukung oleh emas fisik.