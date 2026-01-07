Uniswap: Bisakah perpindahan 5 juta token UNI membahayakan support KUNCI?

Uniswap [UNI] sedang bersiap untuk reli besar-besaran atau penurunan.

Meskipun harga Uniswap stagnan sejak akhir Desember, aktivitas di blockchain menunjukkan sentimen yang beragam.

Dampak pergerakan token besar-besaran

Uniswap Governance Timelock mentransfer sekitar 5 juta token UNI senilai sekitar $30 juta ke alamat dompet baru. Hal ini memicu spekulasi tinggi seputar harga UNI karena aktivitas dompet tersebut sepi sejak menerima dana ini.

Ada beberapa alasan untuk pergerakan token massal tersebut. Pembukaan token yang direncanakan untuk kebutuhan operasional adalah salah satu contohnya. Dengan demikian, ini akan menciptakan tekanan jual karena peningkatan pasokan yang beredar.

Selain itu, ini bisa menjadi langkah rutin untuk perbendaharaan mereka. Atau, mereka mungkin mempersiapkan tindakan masa depan seperti staking, distribusi, atau proposal tata kelola.

Menarik untuk dicatat bahwa alamat yang sama ini digunakan untuk membakar 100 juta token UNI setelah pemungutan suara untuk mengaktifkan biaya protokol. Ini menunjukkan bahwa langkah-langkah deflasi juga mungkin dilakukan.

Sumber: EyeOnChain

Namun, tidak ada bukti niat jahat. Ini mungkin hanya cara Uniswap dijalankan dari dalam. Lebih banyak transaksi dari dompet ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

Pada saat yang sama, institusi memindahkan kepemilikan UNI mereka. Galaxy Digital memindahkan sekitar 292K UNI senilai $1,83 juta dari Binance. Akibatnya, mereka mentransfer sekitar $3 juta dalam UNI ke CoinShares.

Sumber: The Data Nerd

Ini menunjukkan bahwa institusi memposisikan diri mereka dengan mengantisipasi reli harga.

Bisakah UNI menembus resistensi?

Pada grafik harian, harga Uniswap bertahan di atas level support kunci sekitar $5,70. Ini terjadi setelah harga memantul dari level $5 dua kali pada awal November dan pertengahan Desember.

Meskipun UNI belum bereaksi dengan cara yang sama seperti kripto lainnya selama awal tahun, penembusan di atas resistensi minor di $6,25 dapat mengubah pandangan ini.

Ini dapat membuka jalan untuk lonjakan menuju $9 atau lebih tinggi.

Sumber: TradingView

Sebaliknya, penurunan di bawah $5,70 akan membatalkan pergerakan menuju $9. Ini terutama benar jika 5 juta UNI disiapkan untuk dibuka bukan dibakar, seperti dalam insiden sebelumnya.

Lebih lanjut tentang biaya dan listing exchange!

Faktor tambahan membentuk lintasan UNI. Menurut Dune Analytics, biaya tahunan Uniswap setelah pergantian biaya mencapai total $23 juta, kira-kira 240x dalam biaya run-rate terhadap FDV-nya sebesar $5,4 miliar.

Ini menunjukkan Uniswap dapat menghadapi kerugian sekitar $100 juta per tahun, bahkan dengan hibah 20 juta UNI yang dinilai $123 juta pada saat penulisan.

Jika pengeluaran terus melebihi pendapatan, sistem mungkin terbukti tidak berkelanjutan. Namun, hibah ini dapat memberikan dukungan penting untuk menstabilkan operasi.

Sumber: Dune Analytics

Sementara itu, likuiditas UNI membaik dengan listing pasangan UNI/USD1 di Binance.

Ini terjadi bersama kripto lainnya seperti Avalanche [AVAX] dan Bitcoin Cash [BCH]. Pada semuanya, bot trading diaktifkan.

Kesimpulan Akhir

Uniswap Governance Timelock memindahkan 5 juta UNI, memicu spekulasi apakah ini akan menambah atau mengurangi tekanan jual.

Reli harga UNI bergantung pada penembusan resistensi minor karena likuiditas dan aktivitas trading di exchange membaik.