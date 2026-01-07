Bitcoin Menghadapi Tembok Jual Besar di $95K saat Harga Berjuang Melawan Emas

Bitcoin menghadapi resistensi di $95K saat penjual muncul, sambil berjuang melawan reli emas; fokus beralih ke penutupan mingguan $93.500.

Harga Bitcoin telah menghadapi tantangan kuat di level $95.000, di mana resistensi signifikan dari penjual telah muncul.

Momentum kenaikan cryptocurrency baru-baru ini mengalami hambatan besar saat mendekati level ini. Trader kini memantau pasar dengan cermat untuk melihat apakah Bitcoin dapat menembus atau apakah resistensi ini akan bertahan.

Bitcoin Menghadapi Resistensi di $95.000

Harga Bitcoin kesulitan mempertahankan reli-nya saat mendekati level $95.000.

Tembok jual besar muncul, mencegah pergerakan naik lebih lanjut. Level ini telah menjadi titik kritis bagi trader, karena kegagalan menembus dapat menyebabkan penurunan harga.

Level $95.000 telah menjadi fokus utama bagi banyak pelaku pasar. Penjual telah menempatkan order signifikan di titik harga ini, menekan momentum kenaikan Bitcoin.

Akibatnya, upaya Bitcoin untuk melanjutkan reli-nya terhenti, dengan harga tetap di bawah resistensi kunci ini.

Trader kini menunggu untuk melihat apakah Bitcoin dapat melewati hambatan ini. Resistensi di $95.000 mungkin akan terus bertahan kecuali ada peningkatan substansial dalam tekanan beli.

Titik harga ini tetap menjadi area krusial untuk arah harga Bitcoin jangka pendek.

Berjuang Melawan Kinerja Kuat Emas

Bitcoin juga menghadapi tekanan dari aset tradisional, khususnya emas. Saat harga emas naik menjadi $4.491 per ons, momentum Bitcoin melemah.

Kinerja emas yang stabil telah menjadi tantangan bagi Bitcoin, yang berusaha membangun dirinya sebagai penyimpan nilai.

Harga BTC merosot di bawah $20,70, mencerminkan momentum yang melemah dibandingkan dengan emas. Sumber: TradingView.

Meskipun Bitcoin dan emas dipandang sebagai alternatif mata uang tradisional, emas tetap menjadi pelaku yang lebih kuat.

Aksi harga Bitcoin kesulitan mengikuti emas, yang terus menarik perhatian investor. Pergeseran dinamika pasar ini telah menciptakan tekanan tambahan bagi Bitcoin.

Selain tembok jual di $95.000, Bitcoin menghadapi tantangan bersaing dengan emas.

Kemampuan Bitcoin untuk naik di atas kompetisi ini akan bergantung pada penembusan level resistensi kunci dan membuktikan dirinya sebagai aset yang layak dalam jangka panjang.

Bacaan Terkait: Apa yang Terjadi dengan Bitcoin Tahun Ini? Ringkasan BTC 2025

Fokus Beralih ke $93.500 untuk Penutupan Mingguan

Ke depan, harga Bitcoin kini berfokus pada level $93.500 untuk penutupan mingguan. Titik harga ini telah menjadi level support kritis bagi Bitcoin dalam jangka pendek.

Penutupan di atas $93.500 akan menandakan potensi breakout dari kisaran saat ini.

Trader Rekt Capital menyoroti pentingnya level $93.500 dalam menentukan tren jangka pendek Bitcoin. \

Jika Bitcoin ditutup di atas level ini, itu akan menunjukkan pergeseran menuju prospek yang lebih bullish. Namun, jika Bitcoin gagal mempertahankan support ini, harga mungkin menghadapi tekanan penurunan lebih lanjut.

Level $93.500 mewakili pembukaan tahunan Bitcoin untuk 2025.

Mempertahankan di atas level ini akan menjadi tonggak penting, menunjukkan bahwa tren turun saat ini dapat berakhir. Untuk saat ini, semua mata tertuju pada level support ini saat Bitcoin berusaha mempertahankan posisinya.

The post Bitcoin Faces Major Sell Wall at $95K as Price Struggles Against Gold appeared first on Live Bitcoin News.