India masih membeli minyak Rusia sambil meminta AS untuk menghapus tarif 25%

India masih membeli minyak Rusia sambil meminta Amerika Serikat untuk menghapus tarif 25% yang dikenakan pada barang-barang India.

Pada saat yang sama, New Delhi telah memberi tahu Washington bahwa volume telah turun. Kedua jalur berjalan bersamaan.

Permintaan tersebut sampai ke Gedung Putih melalui saluran politik. Pada hari Minggu, Senator AS Lindsey Graham mengatakan duta besar India untuk Amerika Serikat, Vinay Mohan Kwatra, memintanya untuk berbicara dengan Presiden Donald Trump.

Graham mengatakan Kwatra memberi tahu dia bahwa India telah mengurangi konsumsi minyak Rusia dan menginginkan keringanan dari tarif tersebut. Trump adalah presiden yang menjabat pada tahun 2025.

Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 78 sen, atau 1,37%, menjadi $56,35 per barel pada saat berita ini diterbitkan, sementara berjangka minyak mentah Brent turun 61 sen, atau 1%, menjadi $60,09 per barel, menurut data dari CNBC.

Kilang negara terus membeli minyak mentah Rusia

Data dari analis energi menunjukkan bahwa impor minyak mentah Rusia secara keseluruhan ke India turun pada bulan Desember. Penurunan tersebut tidak datang dari pembeli negara. Itu datang dari Reliance Industries, yang dimiliki oleh Mukesh Ambani, yang memangkas pembelian setelah sanksi AS mengenai Lukoil dan Rosneft pada akhir November. Reliance telah menjadi pembeli utama sebelum sanksi tersebut.

Badan usaha milik negara mengisi sebagian kesenjangan tersebut. Ini termasuk Indian Oil Corporation dan Bharat Petroleum Corporation. Muyu Xu, analis minyak mentah senior di Kpler, mengatakan perusahaan-perusahaan ini terus membeli minyak mentah Rusia untuk pengiriman masa depan menggunakan pemasok yang tidak terkena sanksi. Setelah penyebutan pertama itu, Xu mengatakan pembelian tidak berhenti.

Amerika Serikat telah terus memberikan tekanan pada India untuk mengurangi pembelian minyak Rusia. Pejabat AS mengatakan penjualan tersebut membantu Moskow menangani sanksi Barat yang terkait dengan perang di Ukraina. Analis mengatakan pola pembelian berubah, tidak runtuh.

Pankaj Srivastava di Rystad Energy mengatakan impor secara keseluruhan turun tetapi kilang negara mempertahankan konsumsi tetap stabil. Rystad memperkirakan impor turun sekitar 300.000 barel per hari sejak November menjadi 1,7 juta barel per hari.

Srivastava mengatakan pemulihan menjadi 1,8 juta barel per hari diperkirakan terjadi pada bulan Januari. Setelah penyebutan pertamanya, Srivastava mengatakan kilang negara terus memproses minyak mentah Rusia karena permintaan bahan bakar dan harga.

Data Kpler juga menunjukkan penurunan. Impor turun sebesar 595.000 barel per hari pada bulan Desember menjadi 1,24 juta barel per hari. Itu adalah tingkat terendah sejak Desember 2022. India tetap menjadi salah satu pembeli terbesar bahkan setelah penurunan tersebut.

Rusia memperluas armada bayangan saat sanksi diperketat

Rusia telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi pengiriman minyak di tempat lain. Sebuah laporan Wall Street Journal mengatakan Rusia mengirim kapal selam dan aset angkatan laut lainnya untuk mengawal kapal tanker minyak di lepas pantai Venezuela.

Laporan tersebut mengatakan situasi tersebut menjadi titik api baru dalam hubungan AS-Rusia. Trump telah mengatakan perusahaan minyak AS akan menginvestasikan miliaran dolar di sektor energi Venezuela setelah penggulingan Nicolás Maduro.

Chevron, ConocoPhillips, dan ExxonMobil diperkirakan akan bertemu dengan pemerintahan. Trump mengatakan perusahaan-perusahaan tersebut akan diganti rugi oleh AS atau dibayar melalui pendapatan.

Richard Meade, pemimpin redaksi Lloyd's List, mengatakan kapal-kapal beralih bendera dengan cepat. Meade mengatakan tujuh belas kapal tanker armada bayangan berpindah dari bendera palsu ke bendera Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Setelah penyebutan pertamanya, Meade mengatakan perpindahan tersebut semakin cepat.

Salah satu kapal adalah Bella 1, dihentikan oleh Amerika Serikat pada 20 Desember saat menuju Venezuela untuk memuat minyak mentah yang dikenai sanksi. Pada saat itu, kapal tersebut menggunakan bendera Guyana palsu. Pada 31 Desember, Rusia memberi tahu AS bahwa kapal tersebut berganti nama menjadi Marinera dan terdaftar di bawah Rusia. Kapal tersebut kemudian meninggalkan Karibia.

Data Sistem Identifikasi Otomatis yang dilacak oleh Lloyd's List menunjukkan kapal tersebut berada di dekat Islandia dan menuju ke Rusia. Meade mengatakan risiko Venezuela mendorong Rusia untuk menyerap lebih banyak kapal armada bayangan.

Dia mengatakan ini menunjukkan struktur jangka panjang dengan Moskow mengawasi kapal-kapal ini. Dia mengatakan pertanyaan selanjutnya adalah apakah AS akan menghentikan kapal tanker berbendera Rusia.

Tidak semua kapal telah meninggalkan Venezuela. The Premier, yang berganti bendera dari Gambia ke Rusia pada 22 Desember, tetap kosong di dekat terminal Jose.

Meade mengatakan kapal-kapal lain yang mencoba pergi juga menggunakan bendera palsu. Lloyd's List mengatakan lebih dari 40 kapal armada bayangan bergabung dengan registri Rusia sejak Juni. Data menunjukkan lebih dari 12% armada kapal tanker global sekarang beroperasi dalam armada bayangan.

Jangan hanya membaca berita kripto. Pahami itu. Berlangganan newsletter kami. Gratis.