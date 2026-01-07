Saham Nvidia (NVDA); Sedikit Turun Menunggu Persetujuan AS untuk Pengiriman H200

TLDRs;

Saham Nvidia sedikit turun karena persetujuan ekspor AS menunda pengiriman H200 ke China.

Chip H200 melebihi ambang batas pemrosesan, membuat persetujuan lisensi tidak pasti dan investor berhati-hati.

Permintaan China tetap kuat, menyoroti pentingnya strategis chip AI generasi berikutnya Nvidia.

Ekspansi pusat data hyperscaler memberi sinyal peluang bagi vendor infrastruktur daya dan pendinginan.

Penurunan saham sedikit mencerminkan kehati-hatian di tengah hambatan regulasi, bukan melemahnya permintaan.

Saham Nvidia (NVDA) mengalami penurunan moderat minggu ini saat perusahaan menunggu persetujuan dari pemerintah AS untuk mengekspor chip AI H200 berkinerja tinggi ke China.

Menurut CFO perusahaan, permintaan dari pelanggan China tetap kuat menyusul pencabutan sebagian larangan ekspor chip yang berlangsung lama di bawah pemerintahan Trump tahun lalu. Meskipun permintaan meningkat kembali, belum ada jadwal yang pasti kapan pengiriman dapat dimulai, membuat investor berhati-hati.





NVIDIA Corporation, NVDA



Jadwal Lisensi Ekspor Tetap Tidak Jelas

Chip H200, yang dirancang untuk komputasi AI canggih, saat ini tunduk pada peraturan ekspor AS di bawah Export Control Reform Act (ECRA). Undang-undang ini memberikan pengawasan kepada staf keamanan nasional dan Kongres, khususnya untuk chip berkinerja tinggi.

Meskipun mantan Presiden Trump menyetujui ekspor H200 terbatas ke China pada Desember 2025 dengan biaya 25%, lisensi akhir tetap tidak pasti. Analis memperingatkan bahwa setiap penundaan dalam persetujuan dapat mempengaruhi target pendapatan ambisius Nvidia sebesar $500 miliar pada akhir 2026.

H200 melampaui ambang batas Total Processing Performance (TPP) sekitar sepuluh kali lipat, membuatnya sangat sensitif dari perspektif regulasi. Pengiriman chip ini dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan AI China, berpotensi mempersempit keunggulan komputasi AI AS saat ini sebesar 21-49x menjadi hanya 1,3x dalam skenario terburuk.

Permintaan China Memicu Kewaspadaan Investor

Nvidia belum mengungkapkan diskusi apa pun dengan pejabat China mengenai lisensi yang tertunda. Namun demikian, perhatian investor tetap fokus pada seberapa cepat perusahaan dapat mulai memenuhi pesanan.

Pengamat pasar mencatat bahwa selera China terhadap perangkat keras AI canggih hanya meningkat menyusul pencabutan sebagian pembatasan ekspor, membuat chip H200 menjadi produk yang sangat didambakan.

Sementara itu, Nvidia terus mendorong inovasi di dalam negeri. Lini chip generasi berikutnya "Vera Rubin" baru-baru ini memasuki produksi penuh, dengan enam model baru kini tersedia untuk pelanggan perusahaan dan cloud. Penawaran ini menggarisbawahi strategi jangka panjang perusahaan untuk mempertahankan dominasi di ruang perangkat keras AI, bahkan saat persetujuan ekspor masih menggantung.

Ekspansi Hyperscaler Memberi Sinyal Permintaan Infrastruktur

Ke depan, Nvidia telah terlibat dengan pelanggan hyperscale besar tentang ekspansi pusat data 2027, meskipun perusahaan belum memberikan panduan penjualan formal. Kebutuhan daya pusat data global diproyeksikan meningkat dari 103 GW saat ini menjadi 200 GW pada 2030, dengan perkiraan investasi $3 triliun selama lima tahun, termasuk $1,2 triliun dalam real estat.

Vendor yang memasok solusi energi dan pendinginan dapat diuntungkan dari ekspansi ini. Kampus besar dapat membutuhkan hingga 5 GW, setara dengan daya untuk lima juta rumah, dan server AI generasi berikutnya akan memerlukan 50-100 kW per rak, jauh melampaui batas pendinginan udara tradisional sebesar 20 kW. Retrofit pendinginan cair atau imersi kemungkinan akan diperlukan untuk mengakomodasi perangkat keras yang akan datang.

Dampak Pasar dan Sentimen Investor

Penurunan sedikit saham mencerminkan kehati-hatian investor atas ketidakpastian persetujuan ekspor daripada deteriorasi permintaan atau fundamental perusahaan. Nvidia terus melihat minat yang kuat di pasar domestik maupun internasional.

Analis menyarankan bahwa begitu lisensi disetujui, pengiriman H200 ke China dapat memberikan dorongan pendapatan yang signifikan, sekaligus memposisikan Nvidia sebagai pendorong utama kemajuan AI global.

Untuk saat ini, Nvidia tetap dalam pola menunggu, menyeimbangkan pengawasan regulasi dengan permintaan pasar yang tinggi dan rencana pertumbuhan yang ambisius. Investor kemungkinan akan memantau situasi dengan cermat, terutama mengingat implikasi potensial bagi pendapatan Nvidia dan lanskap komputasi AI global.

