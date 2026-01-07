Morgan Stanley Mengajukan Permohonan untuk Ethereum Trust

Morgan Stanley mengajukan S-1 kepada SEC untuk Ethereum Trust-nya, menyusul pengajuan ETF Bitcoin dan Solana baru-baru ini. Perusahaan senilai $1,8 triliun ini akan memegang ETH secara langsung, melakukan staking sebagian untuk hasil melalui pihak ketiga, dan memungkinkan penebusan dalam bentuk untuk menyederhanakan akses klien. Membangun di atas peluncuran kripto Oktober 2025 melalui manajemen kekayaan, langkah ini membidik arus masuk besar-besaran karena staking dan kontrak pintar Ethereum menarik minat institusional.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungiagar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.