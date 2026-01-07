BursaDEX+
Morgan Stanley Mengajukan Permohonan untuk Ethereum Trust

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2026/01/07 20:27
Morgan Stanley Mengajukan Ethereum Trust

Postingan Morgan Stanley Mengajukan Ethereum Trust pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Morgan Stanley mengajukan S-1 kepada SEC untuk Ethereum Trust-nya, menyusul pengajuan ETF Bitcoin dan Solana baru-baru ini. Perusahaan senilai $1,8 triliun ini akan memegang ETH secara langsung, melakukan staking sebagian untuk hasil melalui pihak ketiga, dan memungkinkan penebusan dalam bentuk untuk menyederhanakan akses klien. Membangun di atas peluncuran kripto Oktober 2025 melalui manajemen kekayaan, langkah ini membidik arus masuk besar-besaran karena staking dan kontrak pintar Ethereum menarik minat institusional. 

